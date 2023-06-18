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Рогозин: На позициях только одной российской роты противник потерял десятки бронемашин, включая 4 танка Leopard

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Рогозин: На позициях только одной российской роты противник потерял десятки бронемашин, включая 4 танка Leopard

США подталкивали киевский режим к проведению масштабной наступательной операции, надеясь на повторение успеха ВСУ осенью прошлого года. Однако тогда российские войска, ведя арьергардные бои, осуществляли организованный отход с Харьковского, а затем с Херсонского направления ввиду своей малочисленности. После насыщения сил личным составом развернутые на фронте подразделения ВС РФ превратились в полноценные боевые единицы, способные перемалывать превосходящего по численности противника.


Этого не ожидали ни в США, ни в Европе, понадеявшись на низкую боеспособность российской армии и уверовав в высокую эффективность ВСУ, которые к тому же получили солидный арсенал «чудо-оружия» – западной бронетехники в лице таких «непререкаемых авторитетов военного дела» как танки Leopard 2 и БМП Bradley. Но оказалось, что они горят также, как и списанные со счетов советские машины, отправляясь десятками в утиль.

Явные неудачи в наступлении ВСУ на текущем этапе вызывают нервозность в Вашингтоне. От исхода операции зависит рейтинг президента Джо Байдена, которому предстоит отстаивать кресло главы государства в следующем году. В этих условиях от киевского режима требуют любой ценой добиться успехов на поле боя.

Послушно выполняя директивы Белого дома, командование ВСУ отправляет в безрезультатные атаки боевые порядки волна за волной, не взирая на потери.

Чтоб вы поняли, насколько ожесточённое и кровопролитное сражение идёт на Запорожском фронте, сообщаю, что на позициях только лишь одной мотострелковой роты после ночного боя догорают 27 бронеобьектов врага, в том числе 4 «Леопарда»

- написал в своем ТГ-канале Дмитрий Рогозин.
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46 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 15:02
    +2
    - написал в своем ТГ-канале Дмитрий Рогозин.

    ... с передовой или со своего дивана?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:05
      +5
      Рогозя лично 3 леопарда подбил!!!!! И 3 Бредли на батуте в космос отправил!!!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:12
        +4
        Цитата: Умник
        Рогозя лично 3 леопарда подбил!!!!!

        Вы ошиблись ! Все четыре ! angry
        1. Умник
          Умник Сегодня, 15:23
          -1
          Последнего леопарда он не стал добивать чтобы он раненый стонал и звал остальных!!!
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:14
        -7
        Рогозя лично...

        ... в танчики поиграл?
      3. Третий район
        Третий район Сегодня, 15:18
        +5
        Цитата: Умник
        Рогозя лично 3 леопарда подбил!!!!!

        Это как в анекдоте , когда муха сидела на рогах у быка на котором пахали. Потом в конце работы муха говорит - и мы пахали.
    2. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 15:06
      -6
      Цитата: Egeny
      - написал в своем ТГ-канале Дмитрий Рогозин.

      ... с передовой или со своего дивана?

      Хороший вопрос. Может быть, и с передовой -- на СВО он побывал, особо известен там тем, что, находясь в ресторане, отмечая День рождения, получил ранение от снаряда. Насчёт того, где он, я не знаю, но то, что может быть там, не исключение. Хотя кто знает...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:15
        -9
        Ой да ладно, Артём, ну я пошутила,... а может и нет.)
        1. Умник
          Умник Сегодня, 15:21
          0
          Типично женское чувство юмора понятное лишь ей одной)))
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 15:48
            -4
            Ой да ладно, Вася, мог бы лучше мне компенсировать пару минусов, а то поклонники негодуют.)
            1. Умник
              Умник Сегодня, 16:07
              +1
              Откуда такая уверенность, что у вас есть поклонники?))))
              1. Egeny
                Egeny Сегодня, 16:13
                0
                Вася, я забыла заключить поклонников в кавычки.)
                ... но, думаю, что пара-тройка друзей у меня есть... вот Вы, например.)
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:39
        0
        Может быть, и с передовой -- на СВО он побывал, особо известен там тем, что, находясь в ресторане, отмечая День рождения, получил ранение от снаряда

        Чем то схожа ситуация с одним популярным депутатов куевской рады который тоже был в зоне АТО и так же получил ранение в дупу. Только вот Рагозин в спину, одним словом "Царские волки".
    3. Vasia
      Vasia Сегодня, 15:53
      +3
      Цитата: Egeny
      ... с передовой или со своего дивана?

      Он-то скорее всего не с дивана, а вы про диван откуда вещаете?
      1. Умник
        Умник Сегодня, 16:08
        0
        А откуда он вещает из ресторана где день рождения праздновал и ранение в зад получил?
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:08
        0
        Вася, Вы уверены, что хотите это узнать?)
    4. vadivm59
      vadivm59 Сегодня, 15:55
      +1
      из ресторана,в котором героически получил осколок в пятую точку.
      1. Умник
        Умник Сегодня, 16:09
        +1
        Ахаха это точно) царский волк получил под хвост
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:06
    +6
    Это хорошо, когда перед нашими позициями горят танки врага, а рядом лежат убитые нацисты...
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 15:31
      0
      Главное, чтобы этот огонь на нас не перекинулся, а то лишние потери не нужны нашим.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:12
    +3
    Есть новости по трофеям кошачьего семейства? Или на месте все в утиль уходят пока?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:34
      -6
      Если бы кошачьих много настреляли давно бы в Москву на выставку притащили
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:15
        0
        Зачем, реставрировать для Мосфильма, что ли?
        Кстати, Вася, вам тоже минусов накидали, могу только один снять.)
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:12
    -3
    Стесняюсь спросить, а Царские Волки сколько Лео сожгли и вообще - наверно гонят противника нещадно?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 15:18
      -3
      гонят противника нещадно

      Дима, у них байки не той системы, броню наваривают.)
      1. Комментарий был удален.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 15:51
          -2
          Чем - не знаю, минусовщики понабежали. Что-то я кому-то не нравлюсь, уйду я от них.)
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 15:58
            0
            Забейте. Минусовщики именно этого и добиваются.
            1. Egeny
              Egeny Сегодня, 16:18
              -1
              Дима, я бы "забила", ... если бы догнала, возможно ногами.)
  5. Kusja
    Kusja Сегодня, 15:13
    -1
    Хотелось бы верить, но Рогозин... Никаких ссылок, никаких не то чтобы видео, фото нет...
  6. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 15:18
    -3
    Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за 2020 год заработал 83,1 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте госкорпорации.

    В 2019 году глава «Роскосмоса» задекларировал 44,13 млн руб., сумма выросла почти в два раза.

    Видно мало платили в Роскосмосе, -решил попытаться "Леопарды" жечь за вознагрождение
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:29
      -5
      Рогозю с Чубайсом надо было к стенке ставить ещё лет 5 назад, когда восточных растаскивали по частям
      1. Станислав Быков
        Станислав Быков Сегодня, 15:43
        -4
        Кто их поставит к стенке?Такие же как они?Ворон ворону как говорится..
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:19
        0
        Рыжего нельзя... он бессмертный, как Кащей.)
    2. Комментарий был удален.
      1. Умник
        Умник Сегодня, 15:41
        -4
        Вспомните как он предлагал штатовских космонавтов на батуте в космос отправлять взамен РД/180/??? Это каким надо быть тупым идиотом чтобы такое брякнуть?
      2. Станислав Быков
        Станислав Быков Сегодня, 15:42
        -3
        А прибыль где?Без штанов останется
    3. Комментарий был удален.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 15:54
        +2
        Сейчас в сети т.н. сарказм это оружие врага, когда шутки доходят до такого объема и количества, что масса народа начинает вслепую верить и вестись на них. А это и есть психологическая цель врага - закрепить в сознании обывателя ложные установки и образы, посеять сомнения и скепсис относительно известных личностей или событий. Шутите осторожно).
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 16:21
          -1
          Народ, Админ не дремлет. А что мы тут такого понапечатали, одна горькая правда...
          Сорри, это не Админ, у него рейтинг в глубокий минус ушёл.)
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:27
    -5
    Хватит нам одного болтуна- генерала Конашенкова. Слушать еще одного - перебор.
    "Бог шельму метит". Именно поэтому рогозин и получил "боевое" ранение в задницу в ресторане. Но это его, к сожалению, ничему не научило. Стал всенародным посмешищем, но все равно в инфополе лезет.
    *(неумный человек)
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:43
      -5
      Типичный идиот празднует свое день рождение в ресторане недалеко от фронта и получает ранение в зад
    2. HAM
      HAM Сегодня, 15:46
      +2
      За Конашенкова заступлюсь,хоть меня и забросают тапками,он говорит то что ему пишут и ,заметьте-полтора года без выходных.Другой бы уже спился.....он держится...
      А вот два Димки-это сила....
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:26
        0
        Игорь, не соглашусь и тапками тоже кидать не буду.
        Птица-говорун иногда должна иметь своё мнение.)
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:59
    +4
    Вот лично мне все равно кто озвучил хорошую новость Рагозин, Песков или Канашенков. Главное, что генетические/потомственные предатели бандерлоги горят вместе со своими вундервафлями. А у ципсоты очередная диарея - контрнаступ все никак не дается.
  9. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 16:01
    0
    Цитата: HAM
    За Конашенкова заступлюсь,хоть меня и забросают тапками,он говорит то что ему пишут и ,заметьте-полтора года без выходных.

    Ужас, полтора года...
  10. SwR9
    SwR9 Сегодня, 16:06
    +2
    Нормальная жизнь и развитие человека начинается тогда когда он перестает осуждать других. Не судите - да не судимы будете.
  11. monetam
    monetam Сегодня, 16:11
    0
    Рогозин- тот человек, который активно старается помочь нашим бойцам- по мере своих сил, и по мере возможностей, который не отсиживается в тылу. Поэтому я даже рад, что своими ругательствами и "остроумием" комментаторы этого сообщения показали, кто работает на ЦИПСО, а кто- нет.
    Владимир Путин: "В информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время."
  12. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 16:20
    -1
    Стойкости и удачи нашим бойцам на ЛБС! уже сейчас видно, что наши бойцы не посрамили память дедов, и так же жгут вражеские танки и бронетехнику. Не люблю громких слов, но, на наших глазах пишется новейшая история России, которая изменит жизнь народов многих стран.