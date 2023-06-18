Чтоб вы поняли, насколько ожесточённое и кровопролитное сражение идёт на Запорожском фронте, сообщаю, что на позициях только лишь одной мотострелковой роты после ночного боя догорают 27 бронеобьектов врага, в том числе 4 «Леопарда»

США подталкивали киевский режим к проведению масштабной наступательной операции, надеясь на повторение успеха ВСУ осенью прошлого года. Однако тогда российские войска, ведя арьергардные бои, осуществляли организованный отход с Харьковского, а затем с Херсонского направления ввиду своей малочисленности. После насыщения сил личным составом развернутые на фронте подразделения ВС РФ превратились в полноценные боевые единицы, способные перемалывать превосходящего по численности противника.Этого не ожидали ни в США, ни в Европе, понадеявшись на низкую боеспособность российской армии и уверовав в высокую эффективность ВСУ, которые к тому же получили солидный арсенал «чудо- оружия » – западной бронетехники в лице таких «непререкаемых авторитетов военного дела» как танки Leopard 2 и БМП Bradley. Но оказалось, что они горят также, как и списанные со счетов советские машины, отправляясь десятками в утиль.Явные неудачи в наступлении ВСУ на текущем этапе вызывают нервозность в Вашингтоне. От исхода операции зависит рейтинг президента Джо Байдена, которому предстоит отстаивать кресло главы государства в следующем году. В этих условиях от киевского режима требуют любой ценой добиться успехов на поле боя.Послушно выполняя директивы Белого дома, командование ВСУ отправляет в безрезультатные атаки боевые порядки волна за волной, не взирая на потери.- написал в своем ТГ-канале Дмитрий Рогозин.