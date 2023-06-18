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Противник бросил в прорыв на Запорожском направлении до трёх батальонных тактических групп - Минобороны

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Противник бросил в прорыв на Запорожском направлении до трёх батальонных тактических групп - Минобороны

Противник продолжает попытки прорыва российской обороны на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, наиболее активные действия велись на Запорожском. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Активность ВСУ сместилась с Времевского выступа в район Орехово, именно на Запорожском направлении в течение суток шли самые ожесточенные бои. Несколько волн наступления были отражены нашими войсками в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. По данным военного ведомства, командование ВСУ бросило в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и более легкой бронетехникой. Прорвать оборону российской армии им не удалось.

Кроме того, наши нанесли удар по резервам ВСУ в районе Малой Токмачки, накрыв четыре колонны бронетехники, выдвигающиеся в район передовой. В результате были уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти различных броневиков. Всего за сутки на данном направлении противник потерял: свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин. На Южно-Донецком в районе Времевского выступа противник предпринял четыре попытки прорыва российской обороны силами до одной батальонной тактической группы. Бои шли в районах Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка.

На двух направлениях ВСУ потеряли до 380 человек личного состава, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубицу Д-20.

На Донецком направлении отражено восемь атак в районах Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка. Авиация нанесла удары по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады ТРО в районах Новгородское, Авдеевка и Победа. За сутки уничтожено до 210 всушников, БМП, БТР, два пикапа и РСЗО "Град". В районе Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады ТРО, в районе Максимильяновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, в основном работает артиллерия и авиация, основные силы по-прежнему находятся на позициях. Противник предпочитает действовать мелкими группами, две ДРГ уничтожены в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР, еще две - Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.

На Херсонском также без изменений, продолжается борьба с диверсионными группами ВСУ, пытающимися форсировать Днепр. В районе Кизомыса Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады ТРО.

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25 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:18
    +6
    Молодцы, истекают кровью в бессмысленных рейдах, продолжайте в том же духе.Мы должны воспользоваться возможностью, что именно они должны пойти на риск и начать штурм, чтобы уничтожить их.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:36
      0
      Гм. Это уже похоже на удар бригадой. Нащупали слабое место?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:44
        +6
        Смысл просто щупать слабые места? Наступать-то надо туда, куда предусмотрено стратегическим планом, а не туда, куда получится.. Так можно потерять без толку кучу сил, а нужного результата - так и не добиться. И это в лучшем случае..
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 16:07
          +2
          Цитата: paul3390
          Наступать-то надо туда, куда предусмотрено стратегическим планом, а не туда, куда получится
          Судя по всему, наступать куда получится – это и есть стратегический план в понимании укропланировщиков и их кукловодов из НАТО. Осенью в Харьковской области сработало, потому что наши такой дури не ожидали, но в это раз, похоже, эффект неожиданности потерян, а без него не работает.
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 16:00
        -1
        Камень, ножницы, бумага.
        Все проглотил крокодил гена.
        Нато не может проиграть. Арабы не правильно вас поймут.
        А кто может выиграть?
        Хотелось бы разрушения нового ес и возрождения старого. До 2000г."красные линии".
        В бриты куда уйдут из вост европы?
        А израиль с ближнего востока?
  2. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:19
    +2
    Наркофюреру же велели к саммиту наты отчитаться хоть о каких-то успехах, поэтому пушечного мяса они сейчас не жалеют. Слышал всуки стали ломать технику, чтобы не идти в наступы, плюс хозяева заругали за антирекламу натовского барахла, так их стали пешочком до бандеры отправлять
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:23
      +3
      Да, немецкие журналисты написали статью о том что шароварные танкисты ломают Лео специально чтобы не идти в гибельный контрнаступ. Типа такие поломки обнаружили при ремонте отправленных в Польшу танков - типа само так сломаться не могло. И вроде как на неумение пользоваться тоже не спишешь. Жалуются что шароварные экипажи и бросают Лео и другую технику которую им с таким трудом собирает и отправляет Германия, ЕС и США. Типа вот такие неблагодарные раздолбаи эти шароварные....

      Ну пусть ломают - нашим меньше работы на ЛБС.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 15:49
        +2
        Зря они ломают танки они после ремонта вернуться и опять их на них посадят. Надо была подрывать, гранату в боеукладка. типа снаряд после ихнего бегства попал туда.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    +3
    А ТОСы на перезарядке?НАТО считает ТОСики бесчеловечным оружием!Поговаривают ,мы где-то 96 штук в одном месте вывалили одним залпом.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:27
      +3
      Побоку что там НАТО считает. Они трындят что собираются кассетные боеприпасы передавать шароварным.
      Кассетные боеприпасы видимо очень человечные по версии НАТО.
      1. Bombaher
        Bombaher Сегодня, 16:10
        0
        ВСУ давно применяют кассетные бп, чтобы вы в курсе были
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 15:35
      +2
      А ТОСы на перезарядке?НАТО считает ТОСики бесчеловечным оружием!Поговаривают ,мы где-то 96 штук в одном месте вывалили одним залпом.

      Они лучше б про свой напалм и порошок оранж вспомнили как применяли во Вьетнаме.
    3. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 15:46
      +2
      Оружие любое - бесчеловечное., т. к. УБИВАЕТ.
  4. arthh
    arthh Сегодня, 15:21
    0
    Я читал у них в резерве еще тактическая группа Марун они ее еще не задействовали под Ореховом там тоже тренированные под наступление.

    В общем наши держатся отлично но у них есть шансы хорошие к Старомалиновке пробратся со временем и подойти ближе к нашим линиям обороны а дальше уже будет видно что да как.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:21
    +1
    Про Страйкера до этого слышно не было.Вероятно,что это первый убиенный.Но лиха беда началт.Кстати,эта машина посерьезнее,точнее поновее "бредятины"будет
  6. Egeny
    Egeny Сегодня, 15:23
    +1
    до трёх батальонных тактических групп

    Такая группа включает в себя мотопехотную роту, 2-4 танка, подразделения с ПТУРами, минометами, разведывательную, инженерную и тыловую группу. В роте: личного состава около 120 чел., БМП-3 (по 4 во взводе) – 14 ед.
    А тут батальон (три неполных)... и на прорыв. Дай бог нашим ребятам удачи...
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 16:08
      0
      Капитан Egeny,Вам благодарность . Я не знала,что такое БТГ
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:27
    +5
    Противник бросил в прорыв на Запорожском направлении

    Не В прорыв, а НА прорыв. Разница принципиальная. sad
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 15:50
      +2
      Не могу понять а куда они такое количество трупов девают
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 15:53
      +1
      Привет, за грамотностью тут редко следят.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:31
    +4
    Зеленскому нужен результат к саммиту НАТО, вот он и гонит ВСУ на убой, как Нивель в 1917 году. Они захлёбнутся в собственной крови к середине июля.
  9. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 15:55
    +1
    Нашим воинам сил, стойкости и мужества!!!
    Перемолоть всю технику врага!
    И гнать их, как наши прадеды деды, отцы делали!!!
    Победа будет за нами!!!
  10. Комментарий был удален.
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 16:03
    +2
    Противник бросил в прорыв на Запорожском направлении... Прорвать оборону российской армии им не удалось
    В прорыв означает, что оборона прорвана и туда брошены дополнительные силы. Если прорвать оборону не удалось, то тогда силы брошены на прорыв.
    И это не тот случай, когда «какая разница, главное, понятно» – потому что смысл, как раз, радикально меняется.
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:04
    +1
    Die Ukrainische Armee ist ganz offensichtlich OHNE irgendeine
    tatsächliche, kompetente militärische Führung unterwegs...!!?!
    Die Militanten Nazis kämpfen, als ob der Koks-Baron Selenzky
    sie höchst persönlich im Drogen-Rausch "anführen" würde...!!!?

    Hoffentlich geht das noch ein, zwei Wochen SO weiter, dann
    ist diese "Offensive" wegen Mangels an Waffen und Personal
    endgültig am ENDE...!!!
    Ich bin schon sehr gespannt, über die Erklärungsversuche der
    US/EU-NAZIS, warum alles etwas "verzögert" abläuft...!! laughing

    PS. KIEW, die russische Armee ist im Anmarsch...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:09
    +1
    Хозяевам бандерлогов очень нужны результаты к осени, писанисту-наркоману нужны результаты к саммиту в июле... и все это под песню ролингов: Time is on my side, yes it is, time is on my side, yes it is...