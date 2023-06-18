Противник бросил в прорыв на Запорожском направлении до трёх батальонных тактических групп - Минобороны

Противник продолжает попытки прорыва российской обороны на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, наиболее активные действия велись на Запорожском. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Активность ВСУ сместилась с Времевского выступа в район Орехово, именно на Запорожском направлении в течение суток шли самые ожесточенные бои. Несколько волн наступления были отражены нашими войсками в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. По данным военного ведомства, командование ВСУ бросило в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и более легкой бронетехникой. Прорвать оборону российской армии им не удалось.
Кроме того, наши нанесли удар по резервам ВСУ в районе Малой Токмачки, накрыв четыре колонны бронетехники, выдвигающиеся в район передовой. В результате были уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти различных броневиков. Всего за сутки на данном направлении противник потерял: свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин. На Южно-Донецком в районе Времевского выступа противник предпринял четыре попытки прорыва российской обороны силами до одной батальонной тактической группы. Бои шли в районах Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка.
На двух направлениях ВСУ потеряли до 380 человек личного состава, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубицу Д-20.
На Донецком направлении отражено восемь атак в районах Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка. Авиация нанесла удары по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады ТРО в районах Новгородское, Авдеевка и Победа. За сутки уничтожено до 210 всушников, БМП, БТР, два пикапа и РСЗО "Град". В районе Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады ТРО, в районе Максимильяновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, в основном работает артиллерия и авиация, основные силы по-прежнему находятся на позициях. Противник предпочитает действовать мелкими группами, две ДРГ уничтожены в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР, еще две - Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
На Херсонском также без изменений, продолжается борьба с диверсионными группами ВСУ, пытающимися форсировать Днепр. В районе Кизомыса Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады ТРО.