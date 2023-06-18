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Египет поставил буксируемые орудия М-46 и Д-30 на шасси

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Египет поставил буксируемые орудия М-46 и Д-30 на шасси

В последние годы Египет предпринимает значительные шаги по модернизации и обновлению своего военного потенциала. Одним из направлений деятельности является усиление артиллерии.


Основные работы по модернизации артсистем развернулись на военном заводе №200. Это одно из крупнейших на Ближнем Востоке предприятий по выпуску бронетехники. Ему было поручено поставить на шасси советские буксируемые орудия – 130-мм полевую пушку М46-1М и 122-мм гаубицу Д-30.

М46-1М устанавливается на шасси КрАЗ-6322 и Урал-4320, Д-30 использует в качестве базы Урал-4320.

Мобильная конфигурация орудий позволяет маневрировать на различной местности и эффективно реагировать на меняющиеся условия боя. Усиленная рама и гидравлические стабилизаторы обеспечивают устойчивость при стрельбе, повышая точность и сокращая время на переналадку

- отмечается в издании Military Africa.


Пушка М-46 выпускалась с 1948 года и за годы производства прочно прописалась во многих армиях мира. По данным IISS, на хранении российской армии пребывает еще 650 единиц этого оружия. Д-30, принятая на вооружение в 1960 году, в отличие от М-46 остается в строю ВС РФ, главным образом – в десантных подразделениях.
Использованы фотографии:
Military Africa
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10 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 16:51
    +2
    Я чего-то не вижу есть ли опоры а то задних мостов не наберешься, при выстреле такая отдача.
    1. Dante77
      Dante77 Сегодня, 17:14
      0
      Я тоже интересовался. Лично я их там не вижу, но без них, я думаю, он должен опрокинуться при выстреле или, по крайней мере, должен ужасно кидать. Идея не нова, но опоры для таких гаубиц - само собой разумеющееся.
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 17:26
        +1
        Цитата: Dante77
        Я тоже интересовался. Лично я их там не вижу

        Плохо смотрите. Картинку увеличьте. Даю подсказку: опоры не как на автокрана...
      2. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:05
        0
        У вас на фото Brutus 155 mm, стреляет он так:
        https://youtu.be/cZNqTWm_T9s
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: Borik
      Я чего-то не вижу есть ли опоры

      Опоры есть. По крайней мере, спереди. Присмотритесь. За кабиной и каким-то спецящиком. В походном положении задраны вверх.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 17:42
        +2
        Израильская компания для ВС Казахстана установили Д-30 на шасси Камаза.

  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:55
    +1
    Усиленная рама и гидравлические стабилизаторы обеспечивают устойчивость при стрельбе, повышая точность и сокращая время на переналадку
    Сомнительно, но возможно и так. no Не спец. request В танке работает, но там более жесткая конструкция.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:56
    +3
    Вполне логично. Автомобиль для буксировки все равно необходим, а усиление рамы и установка аутригеров- не слишком затратна. Другое дело, что для расчета и боекомплекта второй автомобиль нужен. Где-то плюс, где-то минус- диалектика.
  4. Быков.
    Быков. Сегодня, 17:07
    +1
    Шасси развалятся же. Что-то не верится в эффективность такой конструкции. Хлипко выглядит.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:20
    +3
    Актуальность новости - огонь. Переплюнули эстонцев. Данная САУ пошла в серию в 2016г. Второе фото в статье - это с учений Qadir 2020, где данные САУ уже массово применялись.

    Серийные массовые колесные САУ с Д-30 не редкость. В Казахстане "тридцатку" монтировали на КамАЗ-63501, кубинцы использовали КрАЗы-255, алжирцы - германские Mercedes-Benz Zetros 2733A.

    В Китае местный клон гаубицы Д-30 - PL-96 - также применяется на различных колесных САУ. Например, можно вспомнить изготавливавшуюся в больших количествах, в том числе на экспорт, PCL-09 на платформе автомобиля Shaanxi

    Самыми загадочными в этом ряду являются самоходки, задействованные в ходе эфиопо-эритрейского конфликта в 1998-2000 гг. Есть лишь несколько фотографий. В качестве их основы использовались средние танки Т-55 с бортовыми экранами от китайских Type 69.