В Киеве опровергают публикации западной прессы о приостановке контрнаступления из-за больших потерь

Украина не останавливала контрнаступление и не собирается его приостанавливать, информация западных изданий об этом не соответствует действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис президента.
В Киеве опровергают публикацию американского издания The Wall Street Journal о том, что контрнаступление ВСУ приостановлено спустя две недели из-за "больших потерь". По версии американцев, украинские войска потеряли много бронетехники в результате ударов российской авиации, в том числе западной, а также понесли потери в живой силе. В то же время продвижение ВСУ минимально.
Украинские силы в основном остановили наступление, пока командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские линии без огромных потерь
- утверждает издание.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, наступление ВСУ продолжается и останавливаться не будет, Зеленский поставил задачу командованию любыми силами прорвать оборону российской армии и к саммиту НАТО в Вильнюсе выйти к Мелитополю. Тем самым в Киеве хотят показать, что зря на Западе не верят в украинскую армию и судят о ней по неудачному началу контрнаступления. С другой стороны, США подталкивают Зеленского к продолжению наступательной операции, так что остановить наступление он не сможет, ему просто не дадут.
В то же время западная пресса активно раскручивает тему очень больших потерь ВСУ, как в живой силе, так и бронетехнике, на фоне незначительных успехов. За две недели наступления не взломана даже первая линия обороны русских, бои идут за ничего не значащие мелкие деревни, хотя должны идти за Токмак и Мариуполь, а ВСУ выходить к Крыму и Бердянску с Мариуполем.