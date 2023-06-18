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В Киеве опровергают публикации западной прессы о приостановке контрнаступления из-за больших потерь

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В Киеве опровергают публикации западной прессы о приостановке контрнаступления из-за больших потерь

Украина не останавливала контрнаступление и не собирается его приостанавливать, информация западных изданий об этом не соответствует действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис президента.


В Киеве опровергают публикацию американского издания The Wall Street Journal о том, что контрнаступление ВСУ приостановлено спустя две недели из-за "больших потерь". По версии американцев, украинские войска потеряли много бронетехники в результате ударов российской авиации, в том числе западной, а также понесли потери в живой силе. В то же время продвижение ВСУ минимально.

Украинские силы в основном остановили наступление, пока командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские линии без огромных потерь

- утверждает издание.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, наступление ВСУ продолжается и останавливаться не будет, Зеленский поставил задачу командованию любыми силами прорвать оборону российской армии и к саммиту НАТО в Вильнюсе выйти к Мелитополю. Тем самым в Киеве хотят показать, что зря на Западе не верят в украинскую армию и судят о ней по неудачному началу контрнаступления. С другой стороны, США подталкивают Зеленского к продолжению наступательной операции, так что остановить наступление он не сможет, ему просто не дадут.

В то же время западная пресса активно раскручивает тему очень больших потерь ВСУ, как в живой силе, так и бронетехнике, на фоне незначительных успехов. За две недели наступления не взломана даже первая линия обороны русских, бои идут за ничего не значащие мелкие деревни, хотя должны идти за Токмак и Мариуполь, а ВСУ выходить к Крыму и Бердянску с Мариуполем.
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6 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:07
    +1
    Так вроде говорили, что это тестирование обороны, а не контрнаступление. А раз нет контрнаступления, то и приостановить его нельзя. Сейчас протестируют нашу оборону на всех леопардах, а потом как на 15 челенджерах промчат до самого Севастополя, найдя уязвимую тропинку
    1. grem
      grem Сегодня, 16:17
      0
      Украинские силы в основном остановили наступление, пока командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют

      Интересно так ..Зеленский ,где то в польше отсиживается ,МО Резник тоже в европе ..Залужный в реанимации ни бе не мэ .Буданов говорят в Германии сдох не приходя в в сознание
      Кто там командует свидомыми ? Они прут дуром и их просто расстреливают бронетехникой ..Говорят командование над этими челами тупыми полностью взяла на себя Польша и Англосаксы ..Кнутами их гонят на русню (таблетки им дают ))
      Наши давно удивлены этим напором ..Раненые даже не кричат ,а ползут с песней Щэ нэ вмерла ..! Жуть !!!!
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:08
    0
    Да и молодцы, только вперёд. А то бегай потом лови вас по степям. С учётом того, что верховодят там матрасники, завал трупами они умеют организовать. Особых успехов они добились в этом деле в Хуртгендском лесу во время 2МВ. Так что опыт есть.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:11
    -1
    Опять лезут? Пестня о городке.
    "Ах как хочется вернуться, в городок" жданов.
    На нашу улицу в три дома...
    Странно, что ума так мало в нато-подождать до ф16 и создания нормальной, современной армии.
    Политики временщики в брусселе.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: антивирус
      Опять лезут? Пестня о городке.
      "Ах как хочется вернуться, в городок" жданов.
      На нашу улицу в три дома...
      Странно, что ума так мало в нато-подождать до ф16 и создания нормальной, современной армии.
      Политики временщики в брусселе.

      Думаете пара десятков 16х им сильно поможет? Максимум на неделю их хватит. Тут все таки не Афган с Ираком, тут малость покруче будет.)))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    0
    Гарантами Стамбульских соглашений кроме Белоруссии, Турции и КНР ,должны были быть США ,Франция и Англия .Последних трёх назначили крысами.Теперь посмотрим как эти трое будут грызться с Украиной в одной бочке.Победит в бочке одна крыса.