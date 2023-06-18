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Турецкая оборонка представила новый вертолет Т925

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Турецкая оборонка представила новый вертолет Т925

Турецкая оборонка осуществляет разработку новой винтокрылой машины, получившей обозначение Т925. Занимающаяся ее созданием компания TUSAŞ впервые представила полномасштабную модель данного вертолета. Ее планируется показать на Парижском авиасалоне, который завтра откроет свои двери.


Ранее TUSAŞ создала такие продукты как ударные беспилотники ANKA, AKSUNGUR, вертолет T929. Новая 11-тонная машина T925, которая позиционируется как многоцелевая воздушная платформа, была продемонстрировано в виде полномасштабного макета.

T925 создается на базе T929 ATAK-2, получив ту же трансмиссию и двигательную установку. Первый полет Т925 запланирован на 2024 год. Как заявляется, новый вертолет сможет перевозить 21 человека.

В этом отношении вертолет имеет более высокую грузоподъемность, чем машины S-70 Blackhawk [рассчитана на перевозку 11-12 человек] или AS532 Cougar турецких вооруженных сил

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

В задней части фюзеляжа установлена система пандусов, позволяющая быстро загружать персонал и припасы в вертолет. Габариты грузового отсека дадут возможность перевозить пушку или военный автомобиль. Как говорится на сайте разработчика, скорость полета составит 296 км/ч, дальность – 1000 км.
Использованы фотографии:
RotorFocus
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7 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:39
    +1
    Ничо такой. Страшненький. И лапки коротенькие.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:50
    0
    Что-то этот вертолет мне напоминает.... Явно турецкие конструкторы и инженеры черпали своё вдохновение откуда то....

    зы Хоия может я и заблуждаюсь...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:08
      +1
      Так похож он на супер пуму. В классе Ми-8, двигатели так просто у них одинаковые.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:17
        0
        Да, некоторые общие черты просматриваются. laughing
        Творческий копипастинг. wink
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:01
    0
    получив ту же трансмиссию и двигательную установку.

    А какую?
  4. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 18:07
    0
    Турецкая оборонная промышленность растет и работает как торнадо в течение последних 10 лет. Если Запад не введет санкции против какой-либо страны, которая покупает оружие у Турции (как это часто делают с Россией или Китаем), эта гонка будет продолжаться еще как минимум 5 лет. Конечно, такого рода вещи требуют больших инвестиций. Им удалось подстегнуть турецкую экономику с тех пор, как они пришли к власти 20 лет назад. Даже при очень высокой инфляции в течение последних нескольких лет (которая началась после публичной ссоры с Западом) им все же удалось удержать позицию Турции как самой быстрорастущей экономики в Европе. Байден должен ввести какие-то дополнительные санкции.
  5. wanna
    wanna Сегодня, 18:25
    0
    Внезапно турки, похоже, смогли построить все. В Китае, с другой стороны, мы прошли через очень длинный цикл, от копирования Ми-4 в 1956 году до копирования французского SA365, и это заняло очень много времени, и мы только недавно научились проектировать и строить вертолеты.