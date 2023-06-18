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В Дании назвали условия, при которых готовы передать Украине истребители F-16 из состава ВВС страны

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В Дании назвали условия, при которых готовы передать Украине истребители F-16 из состава ВВС страны

Еще одна страна Европы заявила о готовности передать Украине американские истребители F-16. С Соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.


Дания готова передать Украине истребители F-16 из состава собственных ВВС, но только при определенных условиях. А условия датчане выставляют очень простые, они не хотят брать ответственность за это только на себя, требуя создания коалиции и коллективного решения о передаче самолетов.

По словам министра, это предварительное решение, окончательного правительство Дании еще не приняло и его итог будет зависеть от поддержки союзников. В случае отказа других стран, решение будет отрицательным, но это вряд ли случится, поскольку поддержка уже есть, осталось ее оформить официально. Кроме того, требуется разрешение США и это тоже формальности, в Вашингтоне готовы одобрить поставку прямо сейчас.

О количестве самолетов, которые потенциально может поставить Дания, пока ничего не говорится, как и сроках поставки.

В минувший четверг Поульсен подтвердил, что Дания и Нидерланды разработали совместный план по подготовке украинских пилотов на авиабазах двух стран. Минобороны Дании готово выделить для этого базу Скрюдструп, где базируются истребители F-16 датских ВВС. Однако это предварительное решение, окончательное будет принято не раньше июльского саммита в Вильнюсе. Также в Копенгагене надеются, что другие страны Европы присоединятся к "самолетной коалиции" и окажут помощь Дании и Нидерландам как в подготовке пилотов ВСУ, так и в поставках истребителей.

Известно, что к коалиции готовы присоединиться Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. По крайней мере, это заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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23 комментария
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 17:30
    -2
    Дания готова передать Украине истребители F-16 из состава собственных ВВС, но только при определенных условиях.

    Ну да. Сбагрят ушатанные корыта, а взамен будут требовать бесплатные фэ-35...request
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:34
      +1
      То, что самолёты еврохолопы передадут сомнений, практически нет.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: Чёрный
        То, что самолёты еврохолопы передадут сомнений, практически нет.

        Я, не специалист, но обслуживать и ремонтировать их кто будет?
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:52
      0
      Амеры ни в жисть не дадут Ф-35 забесплатно. yes
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:07
        +1
        Цитата: Nexcom
        Амеры ни в жисть не дадут Ф-35 забесплатно.

        Там уже под списание))) Хоть так и не перешли стадию "начальной боеготовности" эти макеты
        https://topwar.ru/183365-pressa-ssha-pervye-versii-istrebitelej-f-35a-vskore-mogut-byt-snjaty-s-vooruzhenija-vvs-i-otpravleny-na-metallolom.html
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:03
      +1
      Цитата: Васян1971
      Дания готова передать Украине истребители F-16 из состава собственных ВВС, но только при определенных условиях.

      Ну да. Сбагрят ушатанные корыта, а взамен будут требовать бесплатные фэ-35...request

      Почему бесплатные? request Дания покупает 30 F-35 с тренажерами , аэродромным оборудованием и вооружением.
      А F-16 если не будут переданы Украине через лет 5-6 пойдут под списание. Как и у других стран планирующих передать самолеты. Так что они еще и экономят на утилизации.
    4. Andrea
      Andrea Сегодня, 18:06
      +1
      Бесплатно никак,они уже оплатили.Все кто желал получить ф35 должны были участвовать в разработке и внести свою долю. Турция,например,пару-тройку лярдов вложила. Тем забавнее сейчас её положение. Из программы выкинули,а деньги не вернули. laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:27
        0
        Турки пытались за эти деньги провернуть модернизацию своих Ф16, чтобы деньги вложенные не потерять.
        Но их и с этим бортанули.
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:35
    -1
    Это несколько удивляет. Они видимо не понимают, что ведут,пока, не объявлную войну с Россией. Так активно разоружаются.Похоже,появится возможность отодвинуть границы НАТО в пределы 97-го года физически.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 17:41
      +2
      Похоже,появится возможность отодвинуть границы НАТО в пределы 97-го года физически.

      А почему 97г а не 90г? Когда ФРГ и ГДР воссоединились
      1. Andrea
        Andrea Сегодня, 17:55
        0
        Потому,что приглашение о вступлении в НАТО первыми получили Польша,Венгрия и Чехия 08.07.1997г.,а дальше пошло-поехало.
        1. Borik
          Borik Сегодня, 18:09
          0
          НАТО первыми получили Польша,Венгрия и Чехия 08.07.1997г.,а дальше пошло-поехало.

          Но официально они вступили в 99г А первым туда автоматом при объединении Германий попала ГДР не считая Западного Берлина. Вот я и предлагаю отодвинуть НАТО до границ 1990г
  3. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:36
    0
    "Мы как все"- вполне "принципиальная" позиция))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:51
      +2
      Принципиальная позиция Вашингтона.."Вперед удоды,а я за вами.Я грудью постою за вашими спинами"
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:40
    +1
    Так просто МИД должен заявить, что в случае передачи Ф16 ВСУ столицы государств таких стран добавят в список высокоприоритетных целей в случае атомной войны. В демократиях народ должен разделять ответственность за свое правительство.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:50
      -1
      Заявить можно, что угодно, но после наших озвученных "красных линиях" - никто в мире не воспринимает слова нашего МИДа, да и гаранта всерьез. Лучше уж молчать.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:28
        0
        А вот пусть думают, реальная это красная линия или нет. Ну и разумеется неклассические методы устранения западных недружественных политиков стоит внедрять. Во времена битка и телеграма их можно заказывать онлайн, а ещё помогать всяким психам
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:43
    +1
    А я знаю их условия. Целых три

    .....................................................
  6. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:57
    -1
    При такой позиции зачем нужны дип отношения с этими странами?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:03
    0
    Ну уже подсикивать начали, в 90-е даже бы не почесались. Новая реальность меняет мир
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Bingo
      Ну уже подсикивать начали, в 90-е даже бы не почесались. Новая реальность меняет мир

      Фантазер. laughing
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:21
        0
        Ах, ну да, а фраза Дании, что сами они ничего не поставят, только если все вместе решат, то можно общим решением поставить датские как переводится с датского на русский через идишь? "Рюсске, сдавайся, ваши комиссары вам врут", наверное? laughing
        Я все больше охреневаю - как Задорнов до самой смерти залы собирал - такая ж конкуренция. Как ни зайдешь на ВО - сатириков тьма, споют и спляшут, и ходить никуда не надо winked
  8. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 18:28
    0
    Репост.
    Нужна связь для 810 бригады морской пехоты ЧФ (Запорожское направление).
    https://www.youtube.com/watch?v=eovMcmZhiTw