В Дании назвали условия, при которых готовы передать Украине истребители F-16 из состава ВВС страны

Еще одна страна Европы заявила о готовности передать Украине американские истребители F-16. С Соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.Дания готова передать Украине истребители F-16 из состава собственных ВВС, но только при определенных условиях. А условия датчане выставляют очень простые, они не хотят брать ответственность за это только на себя, требуя создания коалиции и коллективного решения о передаче самолетов.По словам министра, это предварительное решение, окончательного правительство Дании еще не приняло и его итог будет зависеть от поддержки союзников. В случае отказа других стран, решение будет отрицательным, но это вряд ли случится, поскольку поддержка уже есть, осталось ее оформить официально. Кроме того, требуется разрешение США и это тоже формальности, в Вашингтоне готовы одобрить поставку прямо сейчас.О количестве самолетов, которые потенциально может поставить Дания, пока ничего не говорится, как и сроках поставки.В минувший четверг Поульсен подтвердил, что Дания и Нидерланды разработали совместный план по подготовке украинских пилотов на авиабазах двух стран. Минобороны Дании готово выделить для этого базу Скрюдструп, где базируются истребители F-16 датских ВВС. Однако это предварительное решение, окончательное будет принято не раньше июльского саммита в Вильнюсе. Также в Копенгагене надеются, что другие страны Европы присоединятся к "самолетной коалиции" и окажут помощь Дании и Нидерландам как в подготовке пилотов ВСУ, так и в поставках истребителей.Известно, что к коалиции готовы присоединиться Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. По крайней мере, это заявил глава Пентагона Ллойд Остин.