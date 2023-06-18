«Россия не понимает: Украина в НАТО – это безопасно»: отставной американский генерал заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия

Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы]. Если Украина не будет принята в альянс, то она сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно, даже приобретет ядерное оружие

Главы военных ведомств стран НАТО в четверг и пятницу провели совещание, на котором дискутировали на тему поддержки Украины и усиления обороны альянса. По сути это была предварительная встреча перед саммитом организации в Вильнюсе, запланированным на следующий месяц.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс перейдет на новую структуру вооруженных сил, а входящие в его состав государства увеличат инвестиции в оборону и нарастят производство для пополнения собственных военных арсеналов. Рассуждая по поводу Украины, он пообещал принять ее в альянс без предварительных процедур по завершении конфликта.В связи с этим высказался отставной американский генерал Бен Ходжес [известный своими прогнозами о «коренном переломе» в конфликте после отхода ВС РФ из Херсона и о полной победе незалежной к лету текущего года].- приводит речь генерала издание Politico.После подобного рода угроз можно сказать, что на Западе уже витают мысли о вооружении киевского режима ядерным оружием: будучи оснащенной обычными боевыми средствами, даже западными, украинская армия не справляется с поставленными перед задачей, то есть не в состоянии нанести разгром российским войскам.