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«Россия не понимает: Украина в НАТО – это безопасно»: отставной американский генерал заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия

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«Россия не понимает: Украина в НАТО – это безопасно»: отставной американский генерал заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия

Главы военных ведомств стран НАТО в четверг и пятницу провели совещание, на котором дискутировали на тему поддержки Украины и усиления обороны альянса. По сути это была предварительная встреча перед саммитом организации в Вильнюсе, запланированным на следующий месяц.


Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс перейдет на новую структуру вооруженных сил, а входящие в его состав государства увеличат инвестиции в оборону и нарастят производство для пополнения собственных военных арсеналов. Рассуждая по поводу Украины, он пообещал принять ее в альянс без предварительных процедур по завершении конфликта.

В связи с этим высказался отставной американский генерал Бен Ходжес [известный своими прогнозами о «коренном переломе» в конфликте после отхода ВС РФ из Херсона и о полной победе незалежной к лету текущего года].

Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы]. Если Украина не будет принята в альянс, то она сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно, даже приобретет ядерное оружие

- приводит речь генерала издание Politico.

После подобного рода угроз можно сказать, что на Западе уже витают мысли о вооружении киевского режима ядерным оружием: будучи оснащенной обычными боевыми средствами, даже западными, украинская армия не справляется с поставленными перед задачей, то есть не в состоянии нанести разгром российским войскам.
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41 комментарий
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:09
    +9
    Мне кажется это амерский гена не понимаешь что говорит!
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 21:41
      +3
      ЯО в руках нацистов,это путь в никуда. soldier
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:50
        +2
        Да нет, это путь в одно конкретное место для значительного числа жителей планеты. В небытие.
      2. KAV
        KAV Сегодня, 21:53
        0
        Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы].
        Россия, и ее жители и граждане, все прекрасно понимают! Украина в НАТО - это НАТО экстремально близко к России. НАТО - альянс НЕ для защиты от России, НАТО - альянс для НАПАДЕНИЯ НА Россию! Не надо нам тут "бабушку лохматить"!
        Если Украина не будет принята в альянс, то она сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно, даже приобретет ядерное оружие
        Ну конечно! Кто же это ей позволит сделать?! А? Все вокруг, а особенно Россия будут сидеть и смотреть спокойно на приобретение хохлостаном ЯО?
        Также, можно подумать, если Украина вдруг станет в НАТО, то на ее территории НИКОГДА не появится ЯО матрасников? Не смешите мои тапки!!!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 22:17
          0
          Бен Ходжес - это американский "полезный идиот" по получению выгод для самого Зеленского и его камарильи! А именно.

          Не удивлюсь при этом, если окажется, что Ходжес так или иначе коррупционно состоит в доле с Зеленским по "распилу" в Укрорейхе денег и вооружения, поставляемых Укрорейху Западом!

          И возможно даже, что Ходжест при этом представляет - ко всему прочему - ещё и личные КОРРУПЦИОННЫЕ интересы самого Байдена, раз Ходжест так открыто вешает всем людям свою "лапшу на уши". Не неумный человек же Ходжест в самом-то деле!
      3. Комментарий был удален.
    2. Ingenegr
      Ingenegr Сегодня, 22:03
      0
      Он все понимает. Отлично понимает. И то, что он сказал, следует воспринимать всерьёз. Метания из стороны в сторону, "разновекторность" мнений элиты, "целование ручек" А.Пугачевой и другим "пацифистам" должностными лицами РФ вполне могут привести к такому результату.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:09
    +12
    Генеральский бред.Нераспространение ядерного оружия ,это единственное что осталось .Кто то подарит бонбу Ирану ,те подарят палестинцам ,те колумбийцам и здраствуй Америка.
  3. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 21:11
    +9
    Куча идиотов хочет дать стаду обезьян боевую гранату. Далее по первоисточнику. И Вы думаете что они вообще думают.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:54
      +1
      Цитата: дядя влад
      И Вы думаете что они вообще думают.

      Что не думают ясно уже по его предположению, что Украина ПРИОБРЕТЕТ! Когда это она что-либо покупала?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:12
    +15
    Да и мы говорим, что военная база с Ярсами на Кубе - будет безопасно. А в Венесуэле - так и вообще в два раза безопасней.
    Когда говоришь с де биллами, главное не спорить. Просто подтверждать зеркально
    1. Александр123
      Александр123 Сегодня, 21:30
      +8
      Да, что же Америка не поняла тогда, что советские ядерные ракеты на Кубе - это все исключительно забота об их безопасности, и ничего более.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:48
        +3
        Ну... Дyракам надо дважды повторять... Поляком вон скоро в четвертый вообще придется - три раза уже делили...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:13
    +13
    Ну вот ,масаи сброшены.Теперь безопасность может быть только на руинах украинства
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:48
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      масаи сброшены

      Жалко масаев...
      1. Vasia
        Vasia Сегодня, 21:59
        0
        Цитата: Bingo
        Жалко масаев...


        Ребята боевые, постоять могут за себя, просто так сбросишь.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:14
    +6
    Бен Ходжес не понимает, что Куба вот вот станет ядерной державой.
  7. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 21:16
    -3
    Мы боимся ЯО у бандеровцев только потому, что не сможем им ничем ответить. Потому что нам важно, что о нас подумают голодные негры и миролюбивые китайцы. Вдруг они все решат, что мы агрессоры и от нас отвернутся.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 21:30
      +2
      Свои личные страхи, деточка, не надо проецировать на государство.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 21:30
      +1
      Цитата: Катя_Иванова
      Мы боимся ЯО у бандеровцев только потому, что не сможем им ничем ответить.

      У России нет что-ли сотни ядерных боеголовок для всех крупных городов Ураины? Альтернатива Минским соглашениям война, как вроде пророчески заметил В.В. Путин. Вполне вероятно, что СВО вскоре перерастет в термоядерную войну в Европе. Но это намного лучше, если она случиться в ближайшие 2 года, чем в ходе следующего конфликта между Россией и Украиной, когда НАТО перевооружит Украину..
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:34
      +3
      Если по Вам, не дай Бог, прилетит ядерный заряд то Вам, превращающейся в атомы, будет сильно важно последует ответ или нет? А если ЯО появится в бандеростане то прилетит, в Россию, принеприменно. hi
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 21:18
    +7
    Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы].
    Этот чудак на букву "М" тоже не понимает, что наши ракеты на Кубе нацеленные в те времена на США были тоже "сама доброта". Что же они от той "доброты" отказались? Неужели счастья своего не поняли? Эх, какая безопасность для США пропала, а мы же их от злых альдебаранцев хотели защитить...
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 21:53
      -1
      насчёт Альдебарана не знаю но мексиканцы уже тогда штурмовали границу мелкими группами по "тысячу" человек
      даже нынешний забор не помогает laughing
      а вот защитить американцев ракетными ударами по Мексике
      заодно и наркотики перестанут поступать
  9. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:19
    +3
    Если Украина вступит в НАТО США смогут там разместить своё тактическое ядерное оружие, также там будут войска НАТО и американское ПРО.
  10. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 21:19
    +6
    Тогда и для НАТО нужно объяснить, что Иран тоже делает все возможное для обеспечения своей безопасности и, возможно, даже приобретёт ядерное оружие ( у одной дружественной страны). smile
    Ну, а Россия для обеспечения своей безопасности примет решение на превентивное уничтожение объектов размещения ЯО на территории Украины.
    1. ettore
      ettore Сегодня, 21:43
      +3
      Цитата: Аскольд65
      Ну, а Россия для обеспечения своей безопасности примет решение на превентивное уничтожение объектов размещения ЯО на территории Украины.

      Так на это пофиг амерам, ведь это не по их территории ЯО работать будет.
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: ettore
        Так на это пофиг амерам, ведь это не по их территории ЯО работать будет.

        А это, как получится...
  11. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 21:21
    +5
    Нет, это Бен Ходжес не понимает, с кем они связались. Украина в НАТО - это смертельная угроза для всего мира, включая само НАТО.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 21:49
      0
      Цитата: Pavel73
      Украина в НАТО - это смертельная угроза для всего мира, включая само НАТО.

      https://youtu.be/pTH9C_C7H6M
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:22
    +2
    Передача ЯО оружия на (в) Украину или приобретение такового самой Незалежной угрожает самому существованию России; поэтому я могу предположить, что Президент в соответствии со своими полномочиями отдаст приказ унистожить его любыми способами и средствами.
  13. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:23
    +5
    Наверное этот генерал потому и отставной, что по всей видимости крыша у него течет всерьез.
  14. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:23
    +4
    Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы].

    Это просто зашквар,на кого это рассчитано?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 21:52
      +2
      Цитата: Герман 4223
      Это просто зашквар,на кого это рассчитано?

      На российских испуганных патриотов?what
  15. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:26
    +3

    ..................................................................................................................................................
  16. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 21:27
    +4
    А этот американский генерал понимает, что если, Украина "приобретёт" ядерное оружие ( его даст США для удара по территории России ), то ответный ядерный удар будет не по Украине, а по США.
    Или он хочет прикинуться дурачком - "моя хата с краю, ничего не знаю". ... не получится !
    .... это уже будет война на уничтожение США и его семьи ... ему это нужно ?
  17. PPD
    PPD Сегодня, 21:40
    +3
    возможно, даже приобретет ядерное оружие

    О как!
    А его даже приобрести можно?
    И почем нынче ядерная боеголовка?
    Сильно подорожала?
    Скидки бывают? wassat
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:46
      +3
      И почем нынче ядерная боеголовка?
      Сильно подорожала?
      Скидки бывают?
      Надо у Ына спрашивать. КНДР единственная страна имеющая ЯО и могущая его продавать не нарушая ДНЯО. Но утыркам они точно не продадут.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 21:58
      0
      Цитата: PPD
      И почем нынче ядерная боеголовка?
      Сильно подорожала?
      Скидки бывают?

      Цена существования самой страны - кредитами зеля фактически уничтожил Украину, страна банкрот на ближайшие 10 000 лет...
  18. notingem
    notingem Сегодня, 21:46
    -1
    Чего то это генерал нато смахивает на нашего силуанова.У того то же все зашибись. Братья что-ли
  19. beybender
    beybender Сегодня, 21:46
    +2
    Если бы Россия вначале войны влупила хотя бы один город , как амеры в Хомсе , этих разговоров сейчас бы не было !!! Львов можно и сейчас развалить !!!
  20. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:50
    +3
    Россия не понимает: вступление Украины в НАТО привнесет безопасность [для Москвы].

    Отставной генерал не понимает, что агрессивная нацистская Украина в НАТО - капец всем.
  21. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:05
    -1
    Для кого-то это - глупый генерал с глупыми идеями
    А я тут вижу первые робкие попытки подготовки общественного мнения.
    Не нашего, разумеется.
    Этакое закидывание удочки. Что там "мировая общественность"? Клюнет? Или начнет бурлить?
    Думаю, клюнет. Главное - грамотно подогревать эту мысль. Может, клюнет не с первого разу. И не с десятого/двадцатого. Но - клюнет.
    По аналогии с остальным вооружением, с боеприпасами, с танками, с самолётами...
  22. Комментарий был удален.