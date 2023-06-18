ВВС Аргентины готовы обменять Ми-171 на американские вертолеты

Все еще ведутся переговоры о том, кто может отремонтировать нам Ми-171. И у меня есть предложение об [их] обмене

В передаче Chinook [CH-47] мне отказали. Еще хочу узнать про СН-46, которые стоят в пустыне [на авиабазе ВВС США «Девис-Монтен»], нам их бесплатно дают и надо бы посмотреть, сколько стоит поставить на них вооружение. Если они [США] дадут мне возможность, мы сделаем LOR [письмо-запрос].