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ВВС Аргентины готовы обменять Ми-171 на американские вертолеты

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ВВС Аргентины готовы обменять Ми-171 на американские вертолеты

В мире не так много стран, которые готовы в открытую вести свою политику наперекор воле США. В условиях обширных санкций, наложенных на РФ после начала проведения спецоперации на Украине, сотрудничество с российской оборонкой чревато преследованием со стороны Вашингтона.


Поэтому многие государства (хотя далеко не все), имеющие на вооружении советскую/российскую технику или намеревавшиеся ее получить, постепенно свертывают военно-технические связи с Москвой.

Так, в 2011 году Аргентина получила два приобретенных ей вертолета Ми-171Е для обеспечения работы своих станций в Антарктиде. В 2021 году велись переговоры о дополнительной закупке данных винтокрылых машин. Однако после введения массированных санкций против России возможная сделка сорвалась, а техническое обслуживание ранее поставленных Ми-171 стало проблемой для ВВС страны, к которым они приписаны.

Все еще ведутся переговоры о том, кто может отремонтировать нам Ми-171. И у меня есть предложение об [их] обмене

- заявил начальник Генштаба ВВС в интервью изданию Pucará Defensa.

С его слов, вместо Ми-171 можно получить Triton. Вряд ли речь идет о разведывательном беспилотнике MQ-4C Triton, который стоит сотни млн долларов. По всей видимости, имеется в виду американский вертолет Sikorsky S-61T Triton. Также изучается возможность обмена Ми-171 на машины СН-46 Sea Knight:

В передаче Chinook [CH-47] мне отказали. Еще хочу узнать про СН-46, которые стоят в пустыне [на авиабазе ВВС США «Девис-Монтен»], нам их бесплатно дают и надо бы посмотреть, сколько стоит поставить на них вооружение. Если они [США] дадут мне возможность, мы сделаем LOR [письмо-запрос].

Учитывая выше сказанное, в скором времени аргентинские Ми-171 вполне можно будет искать на Украине.
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3 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:57
    +1
    Африка - ключ к геополитеческой самостоятельнрсти россии в мире
    Задний двор америки--оставить китаю. Пусть бодаются с сша за тихий океан
    1. gsev
      gsev Сегодня, 22:06
      0
      Цитата: антивирус
      Африка - ключ к геополитеческой самостоятельнрсти россии в мире

      В Африке нет таких дешевых и образованных инженеров как в России. Путину просто надо стимулировать окончивших вузы менять профессии баристо и фотографов на конструкторов. Африка довольно затратная страна. Как только Великобритания потеряла Индию, так содержание африканских колоний ей стало не по карману.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:06
    0
    Хохма в том, что поверить в то, что США смогло разработать арктическую технику еще сложней, чем в полосатый гиперзвук)))
    А вертолеты им нужны именно для Полюса, правда не Северного, а Южного. Они просто останутся с непригодной техникой, но всяк дyрак бредет своей дорогой