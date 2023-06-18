ВВС Аргентины готовы обменять Ми-171 на американские вертолеты

В мире не так много стран, которые готовы в открытую вести свою политику наперекор воле США. В условиях обширных санкций, наложенных на РФ после начала проведения спецоперации на Украине, сотрудничество с российской оборонкой чревато преследованием со стороны Вашингтона.
Поэтому многие государства (хотя далеко не все), имеющие на вооружении советскую/российскую технику или намеревавшиеся ее получить, постепенно свертывают военно-технические связи с Москвой.
Так, в 2011 году Аргентина получила два приобретенных ей вертолета Ми-171Е для обеспечения работы своих станций в Антарктиде. В 2021 году велись переговоры о дополнительной закупке данных винтокрылых машин. Однако после введения массированных санкций против России возможная сделка сорвалась, а техническое обслуживание ранее поставленных Ми-171 стало проблемой для ВВС страны, к которым они приписаны.
Все еще ведутся переговоры о том, кто может отремонтировать нам Ми-171. И у меня есть предложение об [их] обмене
- заявил начальник Генштаба ВВС в интервью изданию Pucará Defensa.
С его слов, вместо Ми-171 можно получить Triton. Вряд ли речь идет о разведывательном беспилотнике MQ-4C Triton, который стоит сотни млн долларов. По всей видимости, имеется в виду американский вертолет Sikorsky S-61T Triton. Также изучается возможность обмена Ми-171 на машины СН-46 Sea Knight:
В передаче Chinook [CH-47] мне отказали. Еще хочу узнать про СН-46, которые стоят в пустыне [на авиабазе ВВС США «Девис-Монтен»], нам их бесплатно дают и надо бы посмотреть, сколько стоит поставить на них вооружение. Если они [США] дадут мне возможность, мы сделаем LOR [письмо-запрос].
Учитывая выше сказанное, в скором времени аргентинские Ми-171 вполне можно будет искать на Украине.