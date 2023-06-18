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Российская армия вернула под свой контроль передовые позиции на Ореховском направлении, выбив занявшие их подразделения ВСУ

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Российская армия вернула под свой контроль передовые позиции на Ореховском направлении, выбив занявшие их подразделения ВСУ

Подразделения российской армии выбили противника с передовых позиций, занятых ВСУ в ходе ночного штурма на направлении Работино - Вербовое под Ореховом. Все "победы" ВСУ, которые были добыты ценой огромных потерь, снова отменены российской армией.


Как сообщает ТГ-канал "Военкоры русской весны", в течение прошлой ночи подразделениям ВСУ удалось вытеснить наши части с передовых позиций в районе Балки Успеновской. Но закрепиться он там не смог, наши ввели в бой артиллерию, ТОСы и танки, после чего начали методично перемалывать украинских националистов. Затем была проведена контратака, в результате которой противник с позиций был выбит и они снова перешли под контроль 291 полка ВС России.

На данном направлении держат оборону бойцы 291, 70 и 71 полков, 22 бригада спецназа, 417 отдельный разведывательный батальон, артиллеристы и мобилизованные бойцы из Москвы и Подмосковья. Все они уже получили название "Ореховские спартанцы", поскольку не дают ВСУ даже приблизиться к первой линии обороны.

Кроме того, нашими была взята в плен группа разведчиков из 65 бригады, которые заявили, что их командование перед тем, как отправить на разведку сообщило, что на позициях российских войск почти нет, так как их якобы уничтожили. Шли в разведку, не ожидая, что наших не просто много, а очень много, да еще и нарвались на бойцов батальона "Восток-Ахмат" из 42-й дивизии, взявших их в плен.

Выбит противник и из Пятихаток, которые перешли в серую зону, наши подразделения развалины села занимать не стали. По пытавшимся задержаться в данном населенном пункте националистам работала авиация, артиллерия и ТОСы, после этого всушников атаковали части 58-й армии, выбив их и отбросив в сторону Лобкового. Однако 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ упорно лезет на наши позиции, теряя личный состав в бесплодных атаках.
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15 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:23
    +7
    Хорошие новости. good Комментарий короткий.
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 19:29
    +5
    Чем больше мы их положим в степях Запорожья тем слабее будет сопротивление при освобождении Николаева и Одессы.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 19:40
      +2
      Всё так и есть. Если ВСУ и дальше будет продвигаться такой ценой и такими теипами, то в итоге к первой линии обороны потеряв половину личного состава и техники.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 19:31
    -5
    Все "победы" ВСУ, которые были добыты ценой огромных потерь, снова отменены российской армией.

    И почему мне не радостно? Почему я не скачу, аки горный казел? Может быть потому, что у меня невеста из Киева была?
    1. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 19:39
      +4
      Да, брат, не повезло тебе, однако! Придется выбирать.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:41
      +4
      А нет, теперь Киева... есть кукуев заселенный не пойми кем!
      Печальная реальность и большое горе... но это придётся пройти, что б вернуть все, что можно в нормальное, адекватное состояние.
      1. жарофф
        жарофф Сегодня, 19:51
        +1
        А ведь были времена! Львов при Австро-Венгрии был самым русским городом. Не польским,а русским! А Киев вообще всегда,при всех властях был самым русским городом на территории,именуемой Украиной. Жители Киева говорили на замечательным русском языке! Без ошибок,запинаний и слов для связки слов. Киевлянина можно было отличить от любого другого жителя большой страны именно по замечательному русскому
  4. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 19:39
    +2
    Храни господь наших воинов. Удачи им.
  5. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 19:41
    0
    "Западенщину" - Западную Украину, родину бандеровщины, в такую же щебёнку превратить!
    Чтобы бандеронацистская нечисть навсегда , по гробовую доску, вкурила своего же "горького табачка", который сама и посеяла !

    Правда, разожгли всё это те, кто "печенюшки на майдане раздавал"...
    И выборы пудроносого Зелепупика проплатил...
  6. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 19:42
    +2
    Около 40 украинских военнослужащих сегодня сдались в плен. Это самый массовый случай сдачи в один день за последние месяцы.
    Как считают на Западе, начали сказываться растущие потери в Запорожской области и тот факт, что солдаты начали осознавать отсутствие шансов победить в масштабном наступлении в ближайшие несколько дней.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:43
    +3
    Враг, укронацисты; должны или уйти с русской земли или в мир иной.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:47
    +5
    которые заявили, что их командование перед тем, как отправить на разведку сообщило, что на позициях российских войск почти нет, так как их якобы уничтожили.

    Бандерлоги, твою мать. А вы говорите - не де биллы. Вот взяли и так - просто разведгруппу просто выкинули в расход.
    Причем вот это - уже не упоротость веществами, а факт того, что они правда - де биллы. И реально верят собственной же брехне.
    А тут часто недоумевают, "почему, мол, не разгромили, почему укропы массово не сдаются в плен". Отвечаю - потому что де биллы. В их головах сейчас уже армия Леопардов с Бредлями идет на Кремль, а в Белгороде улицы переименовывают. Просто тупо верят такому, реально.
    Ибо де биллы
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 20:01
      0
      тот же Арестович (не к месту будет помянут, перевёртыш) точно так же и характеризовал население украины...и внаглую рассказывал как руководство врёт населению, а оно глотает и благодарит...
  9. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:58
    0
    Так официалы писали, увещевали,- мол всё попытки, потуги ВСУ безуспешны!
    Позже, появляются сообщения, - героически отбили, заняли ранее занимаемые позиции...
    Не корявая-ли это пропаганда?
    Пишите, как есть, - больше доверия будет.
    Парням, безусловно,- Удачи, здоровья, Победы( на отдельно взятом участке, и, в целом)... hi
  10. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:00
    0
    Кроме того, нашими была взята в плен группа разведчиков из 65 бригады, которые заявили, что их командование перед тем, как отправить на разведку сообщило, что на позициях российских войск почти нет, так как их якобы уничтожили.

    Это же классика, старый фронтовой пранк "идите, там никого нет!".