Подразделения российской армии выбили противника с передовых позиций, занятых ВСУ в ходе ночного штурма на направлении Работино - Вербовое под Ореховом. Все "победы" ВСУ, которые были добыты ценой огромных потерь, снова отменены российской армией.
Как сообщает ТГ-канал "Военкоры русской весны", в течение прошлой ночи подразделениям ВСУ удалось вытеснить наши части с передовых позиций в районе Балки Успеновской. Но закрепиться он там не смог, наши ввели в бой артиллерию, ТОСы и танки, после чего начали методично перемалывать украинских националистов. Затем была проведена контратака, в результате которой противник с позиций был выбит и они снова перешли под контроль 291 полка ВС России.
На данном направлении держат оборону бойцы 291, 70 и 71 полков, 22 бригада спецназа, 417 отдельный разведывательный батальон, артиллеристы и мобилизованные бойцы из Москвы и Подмосковья. Все они уже получили название "Ореховские спартанцы", поскольку не дают ВСУ даже приблизиться к первой линии обороны.
Кроме того, нашими была взята в плен группа разведчиков из 65 бригады, которые заявили, что их командование перед тем, как отправить на разведку сообщило, что на позициях российских войск почти нет, так как их якобы уничтожили. Шли в разведку, не ожидая, что наших не просто много, а очень много, да еще и нарвались на бойцов батальона "Восток-Ахмат" из 42-й дивизии, взявших их в плен.
Выбит противник и из Пятихаток, которые перешли в серую зону, наши подразделения развалины села занимать не стали. По пытавшимся задержаться в данном населенном пункте националистам работала авиация, артиллерия и ТОСы, после этого всушников атаковали части 58-й армии, выбив их и отбросив в сторону Лобкового. Однако 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ упорно лезет на наши позиции, теряя личный состав в бесплодных атаках.