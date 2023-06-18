Чешский президент Пётр Павел: У Киева имеется всего одна попытка на успешное контрнаступление

Украина имеет всего одну попытку на проведение контрнаступления, в случае поражения у Киева уже не будет возможности повторить крупную наступательную операцию. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, ранее занимавший пост председателя военного комитета НАТО.
Чешский президент повторил уже сделанное в марте заявление о единственной попытке Киева провести успешное наступление. По убеждению Петра Павла, если украинская армия не достигнет успехов в своей наступательной операции, то сил и средств на новое у киевского режима просто не будет, по крайней мере, до конца этого года. В этом случае возможны переговоры об окончании конфликта, или его заморозка до того момента, как Киев сможет собрать новые силы для контрнаступления.
Я сказал, что у них есть один шанс в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится
- заявил Павел.
По мнению чешского лидера, Киев до сих пор не ввел в бой основные силы, а все происходящее сейчас на фронте - это "поиск слабых мест" в глубоко эшелонированной обороне русской армии. Дальнейшие действия ВСУ будут происходить из того, что будет найдено и как на это отреагируют в украинском Генштабе.
Со своей стороны отметим, что все происходящее на Запорожском и Южно-Донецком направлениях трудно назвать разведкой боем, судя по потерям, которые несет украинская армия. Чтобы не говорили на Западе или в Киеве, контрнаступление ВСУ уже началось и идет две недели, но задачи первого этапа так и не решены. Между тем, командующий группировкой ВСУ Тернавский призывает Зеленского дать команду на ввод в бой бригад второго эшелона, применение которых планировалось после прорыва российской обороны.