Я сказал, что у них есть один шанс в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится

Украина имеет всего одну попытку на проведение контрнаступления, в случае поражения у Киева уже не будет возможности повторить крупную наступательную операцию. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, ранее занимавший пост председателя военного комитета НАТО.Чешский президент повторил уже сделанное в марте заявление о единственной попытке Киева провести успешное наступление. По убеждению Петра Павла, если украинская армия не достигнет успехов в своей наступательной операции, то сил и средств на новое у киевского режима просто не будет, по крайней мере, до конца этого года. В этом случае возможны переговоры об окончании конфликта, или его заморозка до того момента, как Киев сможет собрать новые силы для контрнаступления.- заявил Павел.По мнению чешского лидера, Киев до сих пор не ввел в бой основные силы, а все происходящее сейчас на фронте - это "поиск слабых мест" в глубоко эшелонированной обороне русской армии. Дальнейшие действия ВСУ будут происходить из того, что будет найдено и как на это отреагируют в украинском Генштабе.Со своей стороны отметим, что все происходящее на Запорожском и Южно-Донецком направлениях трудно назвать разведкой боем, судя по потерям, которые несет украинская армия. Чтобы не говорили на Западе или в Киеве, контрнаступление ВСУ уже началось и идет две недели, но задачи первого этапа так и не решены. Между тем, командующий группировкой ВСУ Тернавский призывает Зеленского дать команду на ввод в бой бригад второго эшелона, применение которых планировалось после прорыва российской обороны.