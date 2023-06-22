История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах

«Патриот-К30Т» и «Патриот-К40-ТЛ». Источник: dzen.ru
«Патриоты» made in USA
Смоделируем ситуацию. Страна пытается играть в импортозамещение и развитие суверенных технологий. Цель – обеспечить критически важные отрасли комплектующими собственного производства. Санкции беспрецедентные, Запад запрещает поставлять все подряд. Иностранные компании одна за другой выходят из игры, закрывают предприятия, увольняют персонал. Россию в этой истории, разумеется, все узнали. Шутка ли, одна стран получила за три недели такой букет санкцией, который Ирану порционно выдавали 40 лет.
В общем, ситуация хуже некуда, но не катастрофична для государства с немалым научным и технологическим потенциалом. Надо только четко сформулировать госзаказ, обеспечить бюджетное финансирование и по возможности привлечь частные инвестиции. Но большинство санкций не оказываются проблемой для бизнесменов. Есть такая формула:
«Нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради прибыли в 300 процентов».
Цитату приписывают Томасу Даннингу, британскому публицисту. В полной версии он справедливо уточняет:
«При 50 процентах прибыли капитал положительно готов ломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы».
В связи с этим вопрос – зачем заниматься импортозамещением и суверенными технологиями, если в 2023 году объемы импорта в Россию могут переплюнуть рекордный 2021 год?
Смысл шевелиться и что-то изобретать, если можно на китайское изделие просто прилепить русский логотип. А для особо обеспеченных можно и «санкционочку» завести из недружественных стран.
Примеров много. Так, «Москвич 3» на самом деле чистокровный китаец JAC JS4, а свежая Lada X-Cross 5 не что иное, как FAW Bestune T77 также из Поднебесной. С тотальным засильем китайской техники в автопроме еще можно как-то мириться – в конце концов, новых автомобилей в стране дефицит. Но когда аналогичная ситуация складывается с поставками техники на фронты СВО, бить надо больно. И желательно так, чтобы дельцы вместе со своим капиталом запомнили до конца своих дней.
Но это была лишь предыстория. А вот и сама история.
Редкая выставка современных достижений народного хозяйства в России обходится без скандалов. Петербургский международный экономический форум не стал исключением.
Особый интерес, естественно, привлекла техника, имеющая двойное назначение. Должно хоть что-то на этом празднике жизни напоминать о кровавых и героических событиях СВО. О том, что родина помнит о своих бойцах, например, говорила экспозиция с отечественными квадрокоптерами «Патриот-К30Т» и «Патриот К40-ТЛ». Лаконичные и функциональные машины с тепловизорами и камерами высокого разрешения.
Неужели в России так быстро освоили выпуск техники мирового уровня? Конечно, только вот один из дронов очень напоминает американо-китайский Autel EVO Max 4T 8K V2. Точнее, не напоминает, а похож прямо точь-в-точь. Только называется «Патриот» и представлен на ПМЭФ на стенде Башкирии под брендом московской конторы «Астраком».
Два дрона. Один из США – другой из Башкирии. Не перепутайте. Источник: msk1.ru
Один из редакторов портала Readovka на экспозиции решил уточнить, чем «Патриот К40ТЛ», якобы собранный в Башкортостане, отличается от точно такого же, но китайского. Оказывается, программным обеспечением для пуска и для контроля. Но дело даже не в этом.
Компания Autel Robotics родом из Соединенных Штатов, хотя и производится в Китае. О том, какие дефектные алгоритмы могут залить американцы в закрытое ядро программы управления квадрокоптера, можно только догадываться. «Патриот К40ТЛ» позиционируют как раз для нужд СВО. В одном из интервью неназванный разработчик изделия произнес:
«Здесь решены проблемы спуфинга, подмены координат, глушения средствами РЭБ. Мы провели более десятка испытаний с системами подавления от крупнейших российских производителей, пока дрон не был заглушен ни одной из них. На следующей неделе начнется тестирование в силовых ведомствах».
При этом все последние модели Autel уже в базе несут защиту от спуфинга и прочих помех. Стоит ли говорить, что «башкирский Autel» в разы дороже своего заморского брата-близнеца в несколько раз. Если вспомнить вышеизложенные слова Томаса Даннинга, то вполне вероятна 100 и даже 300-процентная накрутка цены. К слову, купить в России Autel EVO Max можно чуть больше, чем за полмиллиона рублей.
«Сибирячок» для миллионеров
Тема возможности заработать не только на параллельном экспорте, но и на нуждах спецоперации, похоже, будет вечной. История повторяется вновь и вновь.
Под конец прошлого года прогремел квадрокоптер «Добрыня», собранный на коленке из китайских узлов и предложенный совсем не по демократичным ценам. Продолжателем традиций стал дрон «Сибирячок», который, по сообщениям военных корреспондентов, стоит около 2,5 млн рублей. По другим данным, не более 1 млн. За такие деньги представляется массивный октокоптер, поднимающий несколько минометных мин в воздух, чтобы обрушить на головы националистов. Или оснащенный тепловизором ночной охотник на ДРГ противника. На самом деле это скромный квадрокоптер, способный поднимать не более 1 кг полезной нагрузки и оснащенный камерой 1080Р Full HD. Такой даже в трофеи врагу передавать стыдно – засмеют напрочь.
Дополняет картину дешевая 3D-печать и ржавые крепления. Надо отдать должное – авторы «Сибирячка» вдумчиво подошли к проблеме и не стали клеить русские этикетки на готовые китайские дроны. Просто закупили комплектующие на 400–500 тысяч рублей в Китае, собрали поделку и передали на фронт по цене от 1 до 2,5 млн. Несмотря на вал критики в отношении разработчиков дрона, никто из авторов так и не назвал истинную стоимость изделия. Хотя это бы стало лучшим опровержением.
«Сибирячок». Источник: telegram
При этом приходят регулярные сообщения о задержании крупных партий дронов из Китая, купленных частными лицами для СВО. Это попытка защитить отечественных производителей, которые откровенно греют руки на фронтовых нуждах? В экономике этот феномен еще именуют протекционизмом, но здесь он совершенно преступен. Дроны стали расходным материалом на фронте, живут едва ли дольше боеприпаса. А из Китая так и не налажены безбарьерные поставки жизненно необходимой техники. В ситуации, где бойцам можно приобрести четыре Mavic 3, им привозят одну российскую поделку.
Возня нечистых на руку коммерсантов не только оставляет наших бойцов один на один с вражеской техникой, но и в очередной раз льёт воду на мельницу бандеровской пропаганды. Военкоры и просто неравнодушные граждане вынуждены публиковать разоблачения с пресловутыми «Добрынями», «Патриотами» и «Сибирячками». Иначе не достучаться. На Украине подобные вещи воспринимаются как очередная «перемога» и признак отсутствия единства в российском обществе. В общем, мотивации нашим врагам это явно добавляет.
Президент Путин не так давно назвал неформальный совет военкоров своим передовым разведывательным отрядом. Похоже, настало время положить на стол Верховного главнокомандующего очередной доклад. На этот раз о внутренней контре.