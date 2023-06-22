Военное обозрение
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История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах

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История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах
«Патриот-К30Т» и «Патриот-К40-ТЛ». Источник: dzen.ru



«Патриоты» made in USA


Смоделируем ситуацию. Страна пытается играть в импортозамещение и развитие суверенных технологий. Цель – обеспечить критически важные отрасли комплектующими собственного производства. Санкции беспрецедентные, Запад запрещает поставлять все подряд. Иностранные компании одна за другой выходят из игры, закрывают предприятия, увольняют персонал. Россию в этой истории, разумеется, все узнали. Шутка ли, одна стран получила за три недели такой букет санкцией, который Ирану порционно выдавали 40 лет.

В общем, ситуация хуже некуда, но не катастрофична для государства с немалым научным и технологическим потенциалом. Надо только четко сформулировать госзаказ, обеспечить бюджетное финансирование и по возможности привлечь частные инвестиции. Но большинство санкций не оказываются проблемой для бизнесменов. Есть такая формула:

«Нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради прибыли в 300 процентов».

Цитату приписывают Томасу Даннингу, британскому публицисту. В полной версии он справедливо уточняет:

«При 50 процентах прибыли капитал положительно готов ломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы».

В связи с этим вопрос – зачем заниматься импортозамещением и суверенными технологиями, если в 2023 году объемы импорта в Россию могут переплюнуть рекордный 2021 год?

Смысл шевелиться и что-то изобретать, если можно на китайское изделие просто прилепить русский логотип. А для особо обеспеченных можно и «санкционочку» завести из недружественных стран.

Примеров много. Так, «Москвич 3» на самом деле чистокровный китаец JAC JS4, а свежая Lada X-Cross 5 не что иное, как FAW Bestune T77 также из Поднебесной. С тотальным засильем китайской техники в автопроме еще можно как-то мириться – в конце концов, новых автомобилей в стране дефицит. Но когда аналогичная ситуация складывается с поставками техники на фронты СВО, бить надо больно. И желательно так, чтобы дельцы вместе со своим капиталом запомнили до конца своих дней.

Но это была лишь предыстория. А вот и сама история.

Редкая выставка современных достижений народного хозяйства в России обходится без скандалов. Петербургский международный экономический форум не стал исключением.

Особый интерес, естественно, привлекла техника, имеющая двойное назначение. Должно хоть что-то на этом празднике жизни напоминать о кровавых и героических событиях СВО. О том, что родина помнит о своих бойцах, например, говорила экспозиция с отечественными квадрокоптерами «Патриот-К30Т» и «Патриот К40-ТЛ». Лаконичные и функциональные машины с тепловизорами и камерами высокого разрешения.

Неужели в России так быстро освоили выпуск техники мирового уровня? Конечно, только вот один из дронов очень напоминает американо-китайский Autel EVO Max 4T 8K V2. Точнее, не напоминает, а похож прямо точь-в-точь. Только называется «Патриот» и представлен на ПМЭФ на стенде Башкирии под брендом московской конторы «Астраком».




Два дрона. Один из США – другой из Башкирии. Не перепутайте. Источник: msk1.ru

Один из редакторов портала Readovka на экспозиции решил уточнить, чем «Патриот К40ТЛ», якобы собранный в Башкортостане, отличается от точно такого же, но китайского. Оказывается, программным обеспечением для пуска и для контроля. Но дело даже не в этом.

Компания Autel Robotics родом из Соединенных Штатов, хотя и производится в Китае. О том, какие дефектные алгоритмы могут залить американцы в закрытое ядро программы управления квадрокоптера, можно только догадываться. «Патриот К40ТЛ» позиционируют как раз для нужд СВО. В одном из интервью неназванный разработчик изделия произнес:

«Здесь решены проблемы спуфинга, подмены координат, глушения средствами РЭБ. Мы провели более десятка испытаний с системами подавления от крупнейших российских производителей, пока дрон не был заглушен ни одной из них. На следующей неделе начнется тестирование в силовых ведомствах».

При этом все последние модели Autel уже в базе несут защиту от спуфинга и прочих помех. Стоит ли говорить, что «башкирский Autel» в разы дороже своего заморского брата-близнеца в несколько раз. Если вспомнить вышеизложенные слова Томаса Даннинга, то вполне вероятна 100 и даже 300-процентная накрутка цены. К слову, купить в России Autel EVO Max можно чуть больше, чем за полмиллиона рублей.

«Сибирячок» для миллионеров


Тема возможности заработать не только на параллельном экспорте, но и на нуждах спецоперации, похоже, будет вечной. История повторяется вновь и вновь.

Под конец прошлого года прогремел квадрокоптер «Добрыня», собранный на коленке из китайских узлов и предложенный совсем не по демократичным ценам. Продолжателем традиций стал дрон «Сибирячок», который, по сообщениям военных корреспондентов, стоит около 2,5 млн рублей. По другим данным, не более 1 млн. За такие деньги представляется массивный октокоптер, поднимающий несколько минометных мин в воздух, чтобы обрушить на головы националистов. Или оснащенный тепловизором ночной охотник на ДРГ противника. На самом деле это скромный квадрокоптер, способный поднимать не более 1 кг полезной нагрузки и оснащенный камерой 1080Р Full HD. Такой даже в трофеи врагу передавать стыдно – засмеют напрочь.

Дополняет картину дешевая 3D-печать и ржавые крепления. Надо отдать должное – авторы «Сибирячка» вдумчиво подошли к проблеме и не стали клеить русские этикетки на готовые китайские дроны. Просто закупили комплектующие на 400–500 тысяч рублей в Китае, собрали поделку и передали на фронт по цене от 1 до 2,5 млн. Несмотря на вал критики в отношении разработчиков дрона, никто из авторов так и не назвал истинную стоимость изделия. Хотя это бы стало лучшим опровержением.










«Сибирячок». Источник: telegram

При этом приходят регулярные сообщения о задержании крупных партий дронов из Китая, купленных частными лицами для СВО. Это попытка защитить отечественных производителей, которые откровенно греют руки на фронтовых нуждах? В экономике этот феномен еще именуют протекционизмом, но здесь он совершенно преступен. Дроны стали расходным материалом на фронте, живут едва ли дольше боеприпаса. А из Китая так и не налажены безбарьерные поставки жизненно необходимой техники. В ситуации, где бойцам можно приобрести четыре Mavic 3, им привозят одну российскую поделку.

Возня нечистых на руку коммерсантов не только оставляет наших бойцов один на один с вражеской техникой, но и в очередной раз льёт воду на мельницу бандеровской пропаганды. Военкоры и просто неравнодушные граждане вынуждены публиковать разоблачения с пресловутыми «Добрынями», «Патриотами» и «Сибирячками». Иначе не достучаться. На Украине подобные вещи воспринимаются как очередная «перемога» и признак отсутствия единства в российском обществе. В общем, мотивации нашим врагам это явно добавляет.

Президент Путин не так давно назвал неформальный совет военкоров своим передовым разведывательным отрядом. Похоже, настало время положить на стол Верховного главнокомандующего очередной доклад. На этот раз о внутренней контре.
Автор:
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15 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 02:18
    +6
    Президент Путин не так давно назвал неформальный совет военкоров своим передовым разведывательным отрядом.

    Ну назвал и назвал. Там Юрка Сумской все как надо отрапортует. Он и сам не прочь пособирать неизвестно на что и неизвестно по какой цене.
  2. certero
    certero Сегодня, 02:25
    +5
    У нас капиталистическая страна поэтому у власти представители крупного капитала.
    Вы про какие-то дроны, хотя до сих пор работает газопровод идущий через Украину и деньги за прокачку платятся...
    Современный дрон при кажущийся простоте результат сложнейших технологических операций и создать целиком его в России сейчас просто невозможно. Хотя ракеты калибр мы делать умеем как это неудивительно.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:03
      0
      Цитата: certero
      У нас капиталистическая страна поэтому у власти представители крупного капитала.
      Вы про какие-то дроны, хотя до сих пор работает газопровод идущий через Украину и деньги за прокачку платятся...

      Николя Второй погорел в том числе и на благожелательном отношении к таким барыгам: "Не воруют же". Хотя социальное положение 1917 и 2023 гг конечно не сопоставимо, но тягу к справедливости в русском народе не искоренить...
      А вообще закупка это нормально, при наличии своего производства конечно, ибо меньше купим мы, больше купит враг. Сырой нефти хватает, слава богу.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 06:07
      0
      Современный дрон при кажущийся простоте результат сложнейших технологических операций и создать целиком его в России сейчас просто невозможно.


      Дело не в можем или не можем, а в том, что дроны Китая продаются на внутреннем рынке этой страны в 1,5 млрд. потребителей и еще по всему миру, там это производство окупается и конкурентно, наш внутренний рынок меньше поэтому подобные вложения в беспилотники как и в электронику не окупятся, мы всегда будем проигрывать в выручке и рентабельности Китаю и Западу. Поэтому тут они нас обходят.

      Единственный выход - это создание специальных льготных условий для такого бизнеса с нулевым налогообложением и дотациями из федерального бюджета, чтобы бы хоть как-то это производство у нас присутствовало хотя бы для обеспечения армии и других государственных организаций.

      И по-моему наша ошибка в том, что к примеру мы хотим сразу сделать конкурента Айфону, а надо делать конкурента для смартфона среднего класса, также и во всем остальном.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 02:34
    +4
    Просто закупили комплектующие на 400–500 тысяч рублей в Китае, собрали поделку и передали на фронт по цене от 1 до 2,5 млн.

    Навар в триста процентов и получился...нехило.
    Ауууу ФСБ, прокуратура вы где... государство обули на кругленькую сумму...богато жить стали.
    Напоминает историю Алексашки Меньшикова, когда он поставил в Петровские войска кафтаны с гнилым сукном...история вновь повторяется, наше руководство она ничему не научила... значит снова нашему государству придется пройти через старые болячки.
    Господи когда же это все закончится?
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 06:18
      0
      Навар в триста процентов и получился...нехило.


      Навар - это когда купил и продал, а в данном случае речь о мелкосерийном производстве программного обеспечения для БЛА.

      Людям организовавшим это надо платить своим программистам и прочим смежникам, закупать базовые модели БЛА, чтобы уже на них ставить свое ПО.

      Если эти Патриоты реально лучше работают в условиях противодействия РЭБ противника, то они безусловно стоят своих денег, даже если они в 3-4 раза дороже базового аналога.

      Что по вашему мнению лучше, БЛА который при наличии РЭБ сразу будет потерян или такой же БЛА, но в 4 раза дороже при этом позволяющий вести разведку в условиях работы РЭБ противника?

      Ну конечно второе.

      Ещё раз говорю, если у Патриота реально получается работать в условиях работы РЭБ противника, то он стоит своих денег, а люди его создавшие ещё и награды от государства.

      Или вы реально думаете, что вот прям сейчас кто-то должен возять и вложит миллиарды и через месяц или полгода построит завод делающий БЛА не хуже и дешевле чем китайцы или американцы и ещё полностью из российских комплектующих?!

      Это невозможно!!! А дроны нужны вчера и уже не просто дроны, а дроны способные вести разведку и уничтожать противника в условиях противодействия со его стороны.
  4. Krilion
    Krilion Сегодня, 02:40
    +10
    до тех пор пока Аврора" опять не выстрелит, надеяться на что то хорошее в России просто смешно... судя по всему правоохранителям, фсбшникам и прочим, во главе с царем(который типа все знает), на ситуацию глубоко плевать.. никогда не поверю что эти структы не осведомлены о наглом дерибане бюджета...
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 03:02
      +3
      Мы еще одну революцию подобную 17 года , как государство, не переживем.
      1. Garris199
        Garris199 Сегодня, 03:48
        +2
        Да мы итак можем не пережить, без всяких революций. Всего то нужно проиграть эту войну, к чему наше «руководство» все и ведет. В таких тяжелейших условиях «все» занимаются излюбленным делом - получением сверхприбылей. Только теперь еще добавилось много новых статей для дерибана, таких как производство шильдиков для БПЛА и прочее.
  5. mag nit
    mag nit Сегодня, 03:29
    +4
    Чубайс уехал, но дело его живёт. Тот тоже изобретал китайские энергосберегающие лампочки.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 03:50
    +3
    Как в России дела?
    Воруют...
    Ничего за века не меняется.
  7. Krilion
    Krilion Сегодня, 04:51
    +4
    проблема даже не в том что воруют, а в том что это воровство чиновников оказывает разрушающее воздействие на моральное состояние бойцов и гражданского населения.. люди начинают задаваться вопросом зачем они идут на смерть, если чиновники и коммерсы занимаются набиванием карманов.. сначала задают себе такие вопросы, а потом отказываются идти воевать..
  8. KCA
    KCA Сегодня, 05:32
    +1
    По всему миру так, есть такое название как OEM - original equipment manufacturer, это тот, кто реально производит, а другая фирма покупает продукцию и лепит свои шильдики и название, вас не смущают принтеры HP, которые делает Canon, принтеры Xerox которые Samsung, миллионы примеров, не знаю, есть ли сейчас где в интернете, а раньше была база данных в которой были указаны реальные производители брендов, от электроники до автомобилей и прочей техники
  9. Sith
    Sith Сегодня, 06:07
    +1
    Цитата: KCA
    По всему миру так, есть такое название как OEM - original equipment manufacturer, это тот, кто реально производит, а другая фирма покупает продукцию и лепит свои шильдики и название, вас не смущают принтеры HP, которые делает Canon, принтеры Xerox которые Samsung, миллионы примеров, не знаю, есть ли сейчас где в интернете, а раньше была база данных в которой были указаны реальные производители брендов, от электроники до автомобилей и прочей техники

    И самое главное , что реальную отпускную цену OEM никто не знает =)
    Т.е сколько накрутили налепливатели шилдика ... а есть ведь ещё и дальнейшие "перекупы" в пищевой цепочке уже с ним
    Во сколько раз меняется цена принтера сделанная низкооплачиваемыми представителями страны где его произвели и конечной для потребителя и насколько это справедливо =)
  10. kostik1301
    kostik1301 Сегодня, 06:09
    +1
    У нас внутреннию контру возглавляют эти же люди вверхах.... не чего личного просто бизнес......