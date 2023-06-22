История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах



«Патриот-К30Т» и «Патриот-К40-ТЛ». Источник: dzen.ru

«Патриоты» made in USA

«Нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради прибыли в 300 процентов».

«При 50 процентах прибыли капитал положительно готов ломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы».







Два дрона. Один из США – другой из Башкирии. Не перепутайте. Источник: msk1.ru

«Здесь решены проблемы спуфинга, подмены координат, глушения средствами РЭБ. Мы провели более десятка испытаний с системами подавления от крупнейших российских производителей, пока дрон не был заглушен ни одной из них. На следующей неделе начнется тестирование в силовых ведомствах».

«Сибирячок» для миллионеров



















«Сибирячок». Источник: telegram