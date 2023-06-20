Запад ждет побед ВСУ для полномасштабного вступления в войну

Давно не писал о том, что сейчас происходит на фронтах СВО. Не писал уже потому, что ничего серьезного не вижу. Да, жестокие бои, которые были давно предсказаны. Да, ВСУ продолжает боевые действия в стиле «мясорубка». Да, наши стоят и уничтожают все, что появляется в зоне достигаемости нашего вооружения.
Сегодня же начинается более интересный этап развития событий. Для многих пока не видимый, но достаточно хорошо отработанный ВСУ и их новыми хозяевами на учениях, вариант. То самое наступление на побережье. То наступление, которое отрабатывалось на совместных учениях подразделений ВСУ и НАТО в юго-западных районах Украины.
Напомню интервью бригадного генерала Михаила Драпатова изданию The Washington Post, которое было опубликовано в мае, о том, как Вооружённые силы Украины проводят учения для возможных операций по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах.
Кстати, уже тогда Драпатый говорил о «создании определенных условий, чтобы барьер на реке Днепр не только не мешал, но и помог украинским военным выполнить задачу. Если условия будут подходящими, то украинская армия задумается над проникновением на левый берег реки».
Я не утверждаю, что это намек на подрыв плотины, но мысли такие есть. Да и воспринимать серьезно баржи и прочие плавсредства, которые использовались бы при переправе через водохранилище как-то сложно. Мишени набитые тяжелой техникой и вооружением, которые расстрелять даже ствольной артиллерией совсем не сложно.О чем мы тогда и написали.
Увы, но разрушение плотины Каховского водохранилища привело к тому, что Днепр перестал быть непреодолимой преградой для перемещений даже тяжелой техники. Время идет, земля просыхает. Днепр в старом русле. Те, кто давно читает ВО уже в курсе того, что в Херсонской области сконцентрировано достаточно много западных понтонов и другой инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград.
Исходя из данных нашей разведки и тех сведений, что появляются в открытых источниках, именно в Херсонскую область сейчас идут эшелоны с военной техникой и вооружением. Именно так концентрируется личный состав. В том числе и молчаливые «люди без опознавательных знаков».
Молчаливое предупреждение НАТО
Мы много говорим и пишем о том, что НАТО втягивается в войну на Украине. Уже никого не удивляют кадры груза 200 на польской границе. Про западную технику и вооружение и писать не стоит. Все это воспринимается как обыденность. Даже бойцы с передовой уже не особо интересуются всеми этими американскими, немецкими и прочими западными танками и БМП. Горят они не хуже советских образцов вооружения ВСУ.
А вот стартовавшими учениями НАТО Air Defender 2023 поинтересоваться стоит. Стоит же потому, что в хорде этих учений будет отрабатываться воздушная наступательная операция на российскую территорию Донбасса и Крыма!
Не стоит воспринимать эту задачу с улыбкой. Мы часто относились к таким данным с этой самой улыбкой, за что и страдали через некоторое время. Некоторые западные политики и военные просто горят желанием провести такую операцию через пару месяцев, в конце лета.
Считается, что именно в это время оборона будет более уязвима из-за возвращения мирного населения и наплыва туристов в Крым. Как видите, даже то, что к первому сентября дети вернутся домой учитывается. Не стоит говорить о бесчеловечности Запада. Мы их гуманизм видели во многих странах мира. Мирное население для НАТО точно такая же цель как и все прочие.
Кстати, в пользу этой версии говорит о то, с какой поспешностью решается вопрос о «передаче» Киеву самолетов F-16. Все эти разговоры об ускоренной переподготовке украинских пилотов и прочая ерунда из той же серии. Все прекрасно все понимают.
Пример украинского пилота с позывным Nomad, майора ВСУ Владислава Савельева, который не проходил переподготовку, а полноценно закончил двухлетний курс обучения на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи, по данным американского издания Politico, показал качество обучения. Сбит в одном из первых боевых вылетов над территорией ДНР…
Уверен, что натовское командование даже не рассчитывает на «хероев». Уже сегодня по всей Европе и в США идет набор отставников и подготовка «отпускников», которые и составят основную часть пилотов переданных самолетов.
Возникает вопрос о цели такой операции. Понятно, что только ВВС не могут обеспечить победу. Отсюда и цель ВНО, которая, кстати, соответствует цели учений Air Defender 2023. Нанесение максимального урона морским, сухопутным и воздушным силам российской группировки, задействованной в СВО. Таким образом планируется обеспечить перевес для ВСУ, которые и будут наносить основной удар.
Почему Западу так интересен именно этот регион
Ещё один вопрос, который необходимо осветить, это то, почему же усилия Запада направлены именно на этот регион? Ведь даже человеку, ничего не понимающему в международной политике, понятно, что самолеты будут сбивать, пилоты будут попадать в плен и вся эта игра в «отпускников» откроется.
Россия просто вынуждена будет нанести удары по аэродромам и местам расположения отпускников в западных странах. А это 3-я мировая война...Российский президент Владимир Путин уже несколько раз предупреждал именно о таком развитии событий. Не думаю, что на Западе остаются иллюзии о том, что русские опять «тормознут» и отделаются очередными «красными линиями»…
Как мне кажется, интерес Запада именно к Черноморскому побережью и Крыму связан с … полным провалом газовой политики. Русский газ необходим Западу. Но в этом направлении столько уже наворочено, что без серьезных уступок Россия. Получается, или запад фактически признает свое поражение или необходимо искать альтернативы поставок. Хотя бы на не большой срок.
Нефтегазовые месторождения в районе острова Змеиный в этом отношении вполне приемлемый вариант. Да и от идеи добычи сланцевого газа на территории Украины никто не отказывался. Ну а Крым, при таком раскладе сил, становится важнейшим элементом обороны этих месторождений. Прибыль, естественно, пойдет в карманы американцев. А аборигенам оставят безжизненную пустыню…
Ситуация, которую рисуют западные стратеги, вполне вписывается в политику Запада. Киев и сегодня практически ручной. Но в случает реализации этого плана украинский президент будет лишен даже права голоса при обсуждении каких-то вопросов, касающихся Украины. А украинцы останутся на положении экономических рабов на долгое время.
Пока это лишь планы, но...
Да, говорить об этих планах, как о полностью решенных и реализуемых уже сегодня, пока рано. Рано просто потому, что в Европе тоже существуют политики, способные просчитать ситуацию на перспективу. Даже самые оголтелые антисоветчики, вроде руководства Польши, Прибалтики, Словакии, Болгарии и некоторых других стран, понимают, что «на орехи» первыми получат именно они.
В текущей ситуации убедить мировое сообщество в том, что в обострении ситуации виновата Россия вряд ли получится. Поэтому поддержки от ведущих держав мира ожидать не приходится. Поэтому, ответственность за возможное начало мировой мясорубки Западу придется брать на себя. Но есть и тут нюансы.
После двух недель контрнаступления ВСУ даже у самых яростных западных оптимистов уже не получается не замечать того, что широко разрекламированное наступление оказалось совсем не таким, каким его видели западные стратеги. Россия учла уроки осеннего наступления ВСУ. Да и личный состав российской армии изменился кардинально. Стоят на своих рубежах как стена.
Максимальное продвижение на 7-8 километров на одном участке при таких потерях, это явно не то, что ожидалось. А ведь, по моему мнению, введение в бой херсонской группировки во многом зависит от успеха ВСУ на главном, запорожском, направлении. А успеха нет. Те самые 8 километров...ВСУ не сумели даже дойти до первой линии обороны!
В этих условиях начинать херсонскую операцию глупо. Даже при уменьшении ширины Днепра российская артиллерия и авиация уничтожить до 50% переправляющихся просто на воде. остальных добьют уже на суше. Просто потому, что вместо частей и подразделений переправятся разрозненные группы военных, которых надо будет вновь формировать и обеспечивать боевое слаживание. Под огнем …
Коротко о перспективах
Пока херсонская группировка застыла в ожидании решения. Не перебрасывается на другие направления, не наступает. Просто стоит и ведет обычные боевых действия с использованием артиллерии и БПЛА. Периодически забрасываются ДРГ. Готовятся штурмовики.
Если смотреть на то, как изменилась тактика применения подразделений на других участках, становится понятным, что ВСУ для наступления стали использовать примерно ту же тактику, что использовали бойцы «Вагнера» для захвата Артемовска. Штурмовики забрасываются на легкой бронетехнике на передовую, штурмуют опорники и только потом туда подтягивают тяжелую технику.
Да и самолеты, так долго выпрашиваемые Киевом, пока не решаются давать. Нет успехов в наступлении, нет самолетов. Нет, соответственно, воздушной наступательной операции. Отработка есть. Допускаю, что и самолеты с пилотами уже есть. Но успехов нет.
Получается, что сами того не осознавая, наши бойцы и командиры своим героизмом удерживают мир на грани мировой войны. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Это не громкие слова, не лозунги, а реальность. Суровая, может быть даже жестокая, но реальность.
Не думаю, что подготовка Запада к ВНО осталась незамеченной у наших штабах. и на ЛБС на херсонском направлении. меры по купированию возможного наступления украинцев принимаются и ответ уже готов. Предупрежден, значит вооружен.