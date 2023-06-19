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Исполняющий обязанности главы Херсонской области: Восстановление Каховской ГЭС может начаться до окончания СВО

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Исполняющий обязанности главы Херсонской области: Восстановление Каховской ГЭС может начаться до окончания СВО

Стало известно о планах российских властей восстановить уничтоженную Украиной Каховскую ГЭС. Об этих планах сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо.


По словам исполняющего обязанности губернатора региона, нет иного пути, кроме восстановления Каховской ГЭС, так как слишком сильно «на неё завязана» экология и экономика как самой Херсонской области, так и северного Крыма.

РИА Новости, приводя слова Сальдо, пишет, что восстановление Каховской ГЭС может начаться даже ранее достижения поставленных целей и задач СВО.

Херсонский губернатор назвал восстановление гидроэлектростанции принципиальным вопросом. При этом добавил, что конкретные проекты по этому вопросу могут появиться позднее.

Напомним, что в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС под затопление попали тысячи квадратных километров территорий, включая города как левом, так и на правом берегу Днепра. Уничтоженными оказались жильё, объекты инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья. Возникла угроза для Запорожской АЭС из-за падения уровня воды в пруду-охладителе. Также возникли вопросы относительно функционирования Северо-Крымского канала в плане обеспечения днепровской водой Крымского полуострова. Общий ущерб – сотни миллиардов рублей, при этом он окончательно пока не подсчитан.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:10
    +1
    восстановление Каховской ГЭС может начаться даже ранее достижения поставленных целей и задач СВО.
    Но для этого тогда необходимо отодвинуть ВСУ на расстояние, с которого невозможно будет ее обстреливать. Иначе затраченные силы и средства на ветер. А восстанавливать конечно необходимо, чтобы локализовать возникшие проблемы после ее разрушения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:17
      +2
      Американцы будут поставлять для всук дальнобойные ракеты для "химер".Собственно из этих установок и разрушили плотину.Дело не в безопасном расстоянии.А в невозможности безопасности при дальнейшем существовании украинства.Этот вопрос -краеугольный.Нет этого теробразования-нет проблем(хотя это совсем не так-будут гадить,мстить)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:11
    +1
    Сальдо очень много говорит.Тут понятно всем,что смысла восстанавливать ГЭС до окончания боевых действий нет.Подставлять строителей под стопроцентную гибель?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:17
    +1
    Может, вот только для этого нужна санитарная зона в 500 км.