Исполняющий обязанности главы Херсонской области: Восстановление Каховской ГЭС может начаться до окончания СВО

Стало известно о планах российских властей восстановить уничтоженную Украиной Каховскую ГЭС. Об этих планах сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам исполняющего обязанности губернатора региона, нет иного пути, кроме восстановления Каховской ГЭС, так как слишком сильно «на неё завязана» экология и экономика как самой Херсонской области, так и северного Крыма.
РИА Новости, приводя слова Сальдо, пишет, что восстановление Каховской ГЭС может начаться даже ранее достижения поставленных целей и задач СВО.
Херсонский губернатор назвал восстановление гидроэлектростанции принципиальным вопросом. При этом добавил, что конкретные проекты по этому вопросу могут появиться позднее.
Напомним, что в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС под затопление попали тысячи квадратных километров территорий, включая города как левом, так и на правом берегу Днепра. Уничтоженными оказались жильё, объекты инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья. Возникла угроза для Запорожской АЭС из-за падения уровня воды в пруду-охладителе. Также возникли вопросы относительно функционирования Северо-Крымского канала в плане обеспечения днепровской водой Крымского полуострова. Общий ущерб – сотни миллиардов рублей, при этом он окончательно пока не подсчитан.