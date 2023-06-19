Израильский портал не исключает, что планируемые к продаже в Европу танки Меркава предназначены Польше и Украине

У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающейся войне и уже пытается собрать силы на конец 2024 года

Списанные танки Меркава Мк2 и Мк3, которые Израиль планирует продать в Европу, могут предназначаться Польше и Украине. Такое мнение высказал польский военный эксперт на правах анонимности израильскому порталу Walla.Заявление израильского Минобороны о том, что планируется продажа крупной партии снятых с вооружения танков Меркава Мк2 и Мк3 двум странам Европы, всколыхнуло мировую прессу. Масла в огонь добавило еще и то, что Тель-Авив отказывается называть эти самые страны, внося интригу. А сейчас все поставки вооружений западным странам рассматриваются через призму конфликта на Украине.Вот и неназванный польский военный эксперт в беседе с израильским порталом высказал мнение, что танки предназначены для Польши и Украины. По его словам, снятые ранее с вооружения израильской армии танки могли бы пройти модернизацию как в самом Израиле, так и на оборонных предприятия Польши, после чего поступить на вооружение украинской армии, которой крайне необходима тяжелая бронетехника.- приводит портал слова эксперта.Предполагается, что поставку танков в Европу продавили США, вынудив Израиль пойти на переговоры по поставкам ОБТ. Известно, что американцы уже длительное время не прекращают попыток заставить Израиль поменять позицию по Украине и начать поставки летального оружия . На данный момент Тель-Авив ограничивается поставкой гуманитарной помощи.Ранее появилась информация, что Израиль ведет переговоры с двумя европейскими странами о потенциальной поставке 200 танков Меркава Мк2 и Меркава Мк3. На какой стадии находятся переговоры не сообщается, но ряд израильских изданий пишет, что о заключении сделки говорить еще рано.