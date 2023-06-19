Нельзя исключать действий украинской стороны по разрушению аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это возможно при учёте того, что территория, на которой это разрушение произошло, контролируется вооружёнными силами Украины.

В немецкой прессе представлено мнение министерства обороны Германии по вопросу подрыва участка аммиакопровода Тольятти-Одесса. Речь идёт, судя по всему, об участке в Харьковской области.Издание «Бильд» пишет о том, что германское обороны в своём недавно вышедшем отчёте «допускает» причастность Украины к подрыву аммиакопровода.Из доклада, часть которого стала доступна СМИ:Также отмечается, что подрыв аммиакопровода идёт вразрез с интересами России.Исходя из этого, вполне можно говорить, что такие заявления военного ведомства Германии - ещё и вполне прозрачный намёк на то, что подрыв газопроводов «Северный поток» тоже никак не соответствует интересам Российской Федерации. И в том же Минобороны ФРГ это прекрасно понимают, но указать на реальных виновников диверсии на газопроводах смелости пока явно не хватает.Стоит напомнить, что работа аммиакопровода Тольятти-Одесса была одним из звеньев так называемой зерновой сделки. Россия настаивала на разблокировке этой работы. После подрыва участка этого трубопровода разблокировать оказалось нечего.