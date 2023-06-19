МИД РФ: Украина развернула серьёзные силы на границе с Белоруссией

Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства

Украина развернула вдоль границы с Белоруссией серьезные силы, которые неоднократно пытались прощупать оборону белорусских военных. Рроссийское Минобороны направило в республику дополнительные силы и средства, которые вошли в объединенную группировку войск. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Украина создала мощную линию обороны на границе с Белоруссией, тем самым прикрыв северное направление от потенциального удара российских войск. В то же время размещенные там подразделения ВСУ устраивают провокации и периодически пытаются прощупать оборону белорусов. Не исключается, что Киев готовит большую провокацию с вторжением на белорусскую территорию с целью втянуть республику в конфликт.На этом фоне российское Минобороны приняло решение перебросить в республику дополнительные силы и средства, которые вошли в объединенную группировку. На данный момент Москва и Минск исходят из того, что белорусских и российских войск достаточно для сдерживания Киева.- приводит ТАСС слова представителя МИД.Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал Наев, одновременно возглавляющий командование "Север" заявил, что еще в конце прошлого года к границе с Белоруссией были подтянуты дополнительные силы и в настоящий момент создан ударный кулак, который при необходимости сможет прорвать оборону белорусских войск и захватить часть территории республики.