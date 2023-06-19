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МИД РФ: Украина развернула серьёзные силы на границе с Белоруссией

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МИД РФ: Украина развернула серьёзные силы на границе с Белоруссией

Украина развернула вдоль границы с Белоруссией серьезные силы, которые неоднократно пытались прощупать оборону белорусских военных. Рроссийское Минобороны направило в республику дополнительные силы и средства, которые вошли в объединенную группировку войск. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.


Украина создала мощную линию обороны на границе с Белоруссией, тем самым прикрыв северное направление от потенциального удара российских войск. В то же время размещенные там подразделения ВСУ устраивают провокации и периодически пытаются прощупать оборону белорусов. Не исключается, что Киев готовит большую провокацию с вторжением на белорусскую территорию с целью втянуть республику в конфликт.

На этом фоне российское Минобороны приняло решение перебросить в республику дополнительные силы и средства, которые вошли в объединенную группировку. На данный момент Москва и Минск исходят из того, что белорусских и российских войск достаточно для сдерживания Киева.

Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства

- приводит ТАСС слова представителя МИД.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал Наев, одновременно возглавляющий командование "Север" заявил, что еще в конце прошлого года к границе с Белоруссией были подтянуты дополнительные силы и в настоящий момент создан ударный кулак, который при необходимости сможет прорвать оборону белорусских войск и захватить часть территории республики.
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15 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:51
    0
    Да ничего там не произойдёт. Нет сейчас российских планов вторжения на Украину с территорию Белоруссии, равно как и украинцам невыгодно атаковать российские силы на территории этой страны- иначе тут последует интернационализация конфликта в более высокой степени. А украинцам ох как не не нужен лишний активный союзник для России, у них самих проблемы с комплектованием армии, что бы еще новый фронт открывать.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:07
      +4
      Цитата: monetam
      Да ничего там не произойдёт. Нет сейчас российских планов вторжения на Украину с территорию Белоруссии, равно как и украинцам невыгодно атаковать российские силы на территории этой страны- иначе тут последует интернационализация конфликта в более высокой степени. А украинцам ох как не не нужен лишний активный союзник для России, у них самих проблемы с комплектованием армии, что бы еще новый фронт открывать.

      Ну это мы здесь так думаем!
      А как думает враг, нам не ведомо.
      А вы не исключаете такой вариант: Укронацисты начинают боевые действия на территории Белоруссии для того, чтобы еще больше расширить театр военных действий! Втянуть в этот театр Польшу, а затем и всë НАТО?
      Чубатые то тоже не совсем на голову слабые. На всякие гадости и подлости голова у них работает прекрасно, и видя, что Россию им не победить даже с западным оружием, то что остается делать? Развязать войну с привлечением всего контингента НАТО!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:23
        0
        Мне всё же кажется, что НАТО само в этот конфликт не полезет открыто. Посылать наёмников, оружие - да. Так то же самое и в Холодную войну практиковали. Обе стороны в той или иной форме. А вот прямо сталкиваться тогда никто не решался. И сейчас не решится.
        В конце концов, у НАТО была прекрасная возможность заорать: "Ар-ря-а-а, Россия атаковала нас, срочно вступаемся за Украину открыто и непосредственно!" Когда ракеты по Польше попали. А ведь украинцы именно того и хотели, видимо. Сразу начали верещать, что российские. А поляки им ответили, что ракеты украинские. И все так сказали. Так что, ещё раз, я склонен считать, что все только до обрыва идут с уверенной и грозной рожей, а у его самого резко останавливаются и делают шажочек чуть назад.
        Ничего включение Белоруссии в конфликт Украине не даст.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:11
      +3
      Не знаю, какую цель преследует автор статьи, рассказывая про "существенные контингенты" ВСУ вдали от фронта. Но он тем самым опровергает многих наших аналитиков, что Украина истощила свой призывной потенциал для увеличения численности ВСУ на фронте. Идти в контрнаступ и держать "существенные контингенты" далеко в стороне, как-то не вяжется с такой логикой. winked
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 08:13
        +2
        Не истощился у них запас людей, что пишется про их потери, так это всё неточно.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 06:52
    -1
    Может быть, Россия в очередной раз осуществила проект по окружению Киева со стороны Чернобыля?
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 06:59
    -1
    Скорее всего у границы с Белоруссией всу готовят резервы. Для отправки на восток
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:09
    0
    Наев, одновременно возглавляющий командование "Север" заявил, что еще в конце прошлого года к границе с Белоруссией были подтянуты дополнительные силы и в настоящий момент создан ударный кулак, который при необходимости сможет прорвать оборону белорусских войск и захватить часть территории республики.
    Аха, такой млин наивный этот наев! Так кто ж ему отдаст, эту "часть территории республики"? bully
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +1
    в настоящий момент создан ударный кулак, который при необходимости сможет прорвать оборону белорусских войск и захватить часть территории республики.
    Киев, как обычно, в заявлениях подкрепленных угрозами не стесняется и ограничений в таких заявлениях не устанавливает.
    Не исключается, что Киев готовит большую провокацию с вторжением на белорусскую территорию
    Киев с 2014 года активно показывает, что для него ограничений не существует и он готов на любые действия. Дай им сегодня хотя бы один ядерный боеприпас (о чем уже говорил американский генерал) и они тут же его используют по назначению.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:17
    0
    Украина развернула вдоль границы с Белоруссией серьезные силы,
    Вот интересно, нам из каждого утюга рассказывают, что Россия настолько маленькая страна, что для того, чтобы обеспечить охрану, к примеру Белгородской области, должна оголить фронт. А украина настолько мощная страна, что у неё везде "серьёзные силы".
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:26
      +1
      Так это ж обычная пропаганда. "Они вона какие здоровые и всего у них дочерта, а у нас тут то не так и это". В Штатах то же самое практикуют. Если прибедниться, то денег просить проще. Вот умные военные/силовики и прибедняются как могут, видимо, и тут (в России), и там (на Западе).
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:32
        0
        Ну это-то понятно. Но уж больно пропаганда убогая, вот и смеюсь.
  7. SwR9
    SwR9 Сегодня, 07:20
    +3
    Надо делать санитарную зону, надо брать Харьков.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:25
    -1
    Если хозяин прикажет, бандэрлоги со спущенными шальварами на Белорусию попрут и не надо искать целесообразность в их действиях.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    0
    Очередной момент отвлечения от катастрофы на фронте . Сперва влезем ,а потом посмотрим ? Бисмарк по моему боялся,войны на два фронта ,а Зелибобе по хрен