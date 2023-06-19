В результате попадания ПТУР у немецкого танка Leopard ВСУ оторвало пушку

Всё идёт очень тяжело. Такого рывка, какой был в сентябре прошлого года в Харьковской области, не предвидится. Идёт по 150-200 м. Ну хорошо – 1,5 км. Я тоже думал, что как рванём километров на 200-300... Но не получается.

Немецкие танки «Леопард» различных модификаций продолжают гореть в ходе так называемого украинского контрнаступления. По поводу этого «контрнаступления» уже высказался небезызвестный украинский журналист Гордон (признан нежелательной персоной в РФ), который в интервью собственной супруге заявил следующее:Тем временем в сети появляются новые свидетельства уничтожения западной военной техники в ходе украинского «контрнаступа».Уничтожается нашими бойцами натовская техника в Запорожской области, а также на Южно-Донецком направлении, в том числе на Времевском выступе.У одного из танков Leopard 2A6 оторвало пушку. По последним данным, произошло это в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.Фото с поражённым танком публикует канал репортёров «Русской весны».Накануне украинское командование, понимая, что время уходит, вновь бросило подразделения на технике натовского производства в прорыв. Ранее в течение нескольких суток, как сообщало «Военное обозрение», танки Leopard противник использовал как обычные артиллерийские орудия, стреляющие из укрытий. Но после того, как немецкие танки и американские БМП вновь пошли на российские позиции, количество уничтоженных единиц такой техники вновь стало значительно расти. За минувшие сутки только в Запорожской области враг потерял не менее 40 единиц различной бронетехники, включая танки Leopard, БМП Bradley и БТР M113.