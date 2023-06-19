Военное обозрение
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В результате попадания ПТУР у немецкого танка Leopard ВСУ оторвало пушку

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В результате попадания ПТУР у немецкого танка Leopard ВСУ оторвало пушку

Немецкие танки «Леопард» различных модификаций продолжают гореть в ходе так называемого украинского контрнаступления. По поводу этого «контрнаступления» уже высказался небезызвестный украинский журналист Гордон (признан нежелательной персоной в РФ), который в интервью собственной супруге заявил следующее:


Всё идёт очень тяжело. Такого рывка, какой был в сентябре прошлого года в Харьковской области, не предвидится. Идёт по 150-200 м. Ну хорошо – 1,5 км. Я тоже думал, что как рванём километров на 200-300... Но не получается.

Тем временем в сети появляются новые свидетельства уничтожения западной военной техники в ходе украинского «контрнаступа».

Уничтожается нашими бойцами натовская техника в Запорожской области, а также на Южно-Донецком направлении, в том числе на Времевском выступе.

У одного из танков Leopard 2A6 оторвало пушку. По последним данным, произошло это в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.

Фото с поражённым танком публикует канал репортёров «Русской весны».



Накануне украинское командование, понимая, что время уходит, вновь бросило подразделения на технике натовского производства в прорыв. Ранее в течение нескольких суток, как сообщало «Военное обозрение», танки Leopard противник использовал как обычные артиллерийские орудия, стреляющие из укрытий. Но после того, как немецкие танки и американские БМП вновь пошли на российские позиции, количество уничтоженных единиц такой техники вновь стало значительно расти. За минувшие сутки только в Запорожской области враг потерял не менее 40 единиц различной бронетехники, включая танки Leopard, БМП Bradley и БТР M113.
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20 комментариев
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  1. beybender
    beybender Сегодня, 06:58
    +14
    Желательно чтобы ещё и головы поотрывало у тех кто в танке !!!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 07:31
      +5
      Цитата: beybender
      Желательно чтобы ещё и головы поотрывало у тех кто в танке !!!

      Башню у них уже давно снесло, ещё в -14-м...
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:54
      0
      Немецкие танки «Леопард» различных модификаций продолжают гореть

      Надоело уже.... Леопарды, леопарды, леопарды... Хватит!!!
      Выпускайте уже Абрамсы !!! yes
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    +2
    У одного из танков Leopard 2A6 оторвало пушку. По последним данным, произошло это в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.
    ПТУР такая, и не только пушку срежет! good А немчура таки думала, что их танки бессмертные? laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:38
      0
      "Спецы" писали.
      В результате попадания ПТУР у немецкого танка Leopard ВСУ оторвало пушку

      Пушку невозможно оторвать, её можно разве что вырвать из башни взрывом внутри, танк при этом в хлам.
      На фото вполне ремонтопригодный танк с оторванной частью ствола.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 07:11
    0
    ПТУРом попасть в пушку это сильно. Видимо от брони срикошетил, ну или чудеса случаются. Интересно когда техника закончится, на лошадях в атаку пойдут? Просто лошадок жалко, они то поумнее нацбатов будут.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:42
      +2
      Рикошет птура what что то новое laughing
      просто с упреждением не угадали, танк быстро ехал.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:19
    +3
    У одного из танков Leopard 2A6 оторвало пушку.

    Явно деталь лишняя, вот и подкорректировали.... yes
  5. monetam
    monetam Сегодня, 07:20
    +1
    Без пушки этот бывший танк будет использоваться как БРЭМ. Так что необходимо его ещё добить.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: monetam
      Без пушки этот бывший танк будет использоваться как БРЭМ. Так что необходимо его ещё добить.

      Трактор. Будет землю боронить от мин, с ридным екипажем...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:25
    +3
    Вопрос.... даже несколько! Сколько техники сумели эвакуировать с поля боя. Где ремонтировать будут/смогут то, что можно отремонтировать???
    Ещё один, закономерный вопрос, сколько ещё им дадут, всякого разного?
    А так, по делу... да громить их надо, без жалости, без остановки!!! Лавочка гейроейской и прочих щедрости, она ведь не бесконечная, не закончится совсем, так оскудеет, скорее всего.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +11
    Я тоже думал, что как рванём километров на 200-300... Но не получается.
    Так кто мешает, рвани в сторону Польши, а через нее в Германию.
    У одного из танков Leopard 2A6 оторвало пушку.
    Вот еще бы у Шольца с Бербок что-нибудь оторвало на радость рядовых немцев. Да и нам приятно бы было.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:37
    0
    Интересно так-то, а в какое конкретно место нужно метить, чтобы пушку оторвать?
    М.б. укропитеки просто гайки с крепления пушки скрутили на грузила, вот она и выпала? Почти сама.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 08:13
      +1
      Очевидно, в маску угодило. А какова дальше пошла физика процесса - фиг знает.
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:40
    +1
    Да пофиг что сказал Гордон, но вот за "интервью собственной супруге" , за это это пять )))). Клоун.
    Он его не в постели давал?
  10. Наган
    Наган Сегодня, 08:25
    0
    Не везет скаклам, хоть плачь! У "Леопарда" пушку оторвало, у Залужного предмет мужской гордости. Немцы Залужному попытались протез пришить, но фаллоимитатор не прижился. Так может, попробовать этот фаллоимитатор приживить "Леопарду" вместо пушки, чтоб он одним своим появлением заставлял ворогов умереть от смеха?
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:28
    0
    Видать ПТУР в погон танка попал .Редкое попадание ,но повреждение критическое для танка .
    1. AUL
      AUL Сегодня, 08:48
      0
      Попал в погон, а отвалилась пушка?! belay Феноменально!
      Обычно в такой ситуации пушка отваливается вместе с башней.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:11
    0
    танки Leopard противник использовал как обычные артиллерийские орудия, стреляющие из укрытий
    так и наши так же используют
  13. AVA77
    AVA77 Сегодня, 09:19
    0
    (Муж, Жене)
    Жена! Хочешь я дам тебе интервью?
    Микрофон там вот где то ниже пупка,
    только шнур запутался ,ты там пошарь. wassat

    Нет! у меня голова болит и мне рано вставать,
    спи давай. laughing