В ночное время суток российские Вооружённые силы вновь нанесли серию ударов по тылам противника. Под удар попали и резервы ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.
В Херсоне уничтожен пункт размещения личного состава и склад с боеприпасами, который формировался в течение последних нескольких недель. В результате попадания ударного дрона на объекте вспыхнул пожар.
Серия взрывов прогремела в районе Запорожья, где находится оперативный резерв вражеский войск, который мог быть в любой момент командованием брошен в бой. Однако работа российских беспилотников явно нарушила планы противника на этом направлении.
Стоит отметить, что частично резервы врага в бой в направлении Орехов-Работино, а также в районе Пятихаток уже были брошены. Однако и они несут такие потери, которые даже западные «партнёры» Киева откровенно называют огромными. Причём на Западе переживают даже не столько за потери в личном составе украинских войск, сколько за потери в военной технике натовского образца. Многочисленные кадры с подбитыми, подорвавшимися на минах немецкими танками «Леопард» и американскими БМП «Брэдли» - то, что крайне беспокоит западных медийщиков, политиков и военных. Дело в том, что с такими «картинками» с поля боя всё сложнее рассказывать о «победах» украинской армии над Россией.
Мощные взрывы в ночное время суток прогремели и на объектах противника в Одессе. По последним данным, объекты в этом городе были поражены с применением крылатых ракет, выпущенных с морских носителей.