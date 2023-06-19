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ВС РФ нанесли удары по оперативным резервам ВСУ в районе Запорожья и по военным объектам в Одессе

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ВС РФ нанесли удары по оперативным резервам ВСУ в районе Запорожья и по военным объектам в Одессе

В ночное время суток российские Вооружённые силы вновь нанесли серию ударов по тылам противника. Под удар попали и резервы ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.


В Херсоне уничтожен пункт размещения личного состава и склад с боеприпасами, который формировался в течение последних нескольких недель. В результате попадания ударного дрона на объекте вспыхнул пожар.

Серия взрывов прогремела в районе Запорожья, где находится оперативный резерв вражеский войск, который мог быть в любой момент командованием брошен в бой. Однако работа российских беспилотников явно нарушила планы противника на этом направлении.

Стоит отметить, что частично резервы врага в бой в направлении Орехов-Работино, а также в районе Пятихаток уже были брошены. Однако и они несут такие потери, которые даже западные «партнёры» Киева откровенно называют огромными. Причём на Западе переживают даже не столько за потери в личном составе украинских войск, сколько за потери в военной технике натовского образца. Многочисленные кадры с подбитыми, подорвавшимися на минах немецкими танками «Леопард» и американскими БМП «Брэдли» - то, что крайне беспокоит западных медийщиков, политиков и военных. Дело в том, что с такими «картинками» с поля боя всё сложнее рассказывать о «победах» украинской армии над Россией.

Мощные взрывы в ночное время суток прогремели и на объектах противника в Одессе. По последним данным, объекты в этом городе были поражены с применением крылатых ракет, выпущенных с морских носителей.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:20
    +3
    и на объектах противника в Одессе. По последним данным, объекты в этом городе были поражены с применением крылатых ракет, выпущенных с морских носителей.
    Городу моряков - привет с моря. request
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 07:41
      +4
      Вы фсЁ врётИ!!! мАляр кажЭ что вси ракЭты збытЫ!!!
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:21
    +6
    Инфраструктуру Одесского порта можно смело уничтожать , много оружия морем идёт.
    1. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 08:27
      0
      Это точно. Зерновая сделка закрыта. Долой причалы и причальные стенки. И не только в Одессе, все, что осталось у салорейха на Черном море.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    +2
    Под удар попали и резервы ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.
    Хорошо когда резервы ВСУ еще не добравшись до ЛБС уже несут потери.
    на Западе переживают даже не столько за потери в личном составе украинских войск, сколько за потери в военной технике натовского образца.
    Вот только украинцы все ни как не могут понять, что на Западе их читают инструментом в борьбе с Россией, который не жалко и при необходимости можно заменить.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:36
    +1
    "Реклама" НАТОвской техники идёт полным ходом.В полях много НАТОвского металлолома .Из этого металлолома ,по окончании СВО, много машин Победа можно будет наделать.