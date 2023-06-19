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Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

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Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

Долгожданное контрнаступление украинской армии началось не так, как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ вместо того, чтобы с ходу преодолеть позиции российской армии, наткнулись на хорошо организованную оборону и потеряли большое количество бронетехники, включая танки Leopard, поставленные западной коалицией. Не малую роль в уничтожении бронетехники сыграл российский переносной противотанковый комплекс "Корнет", пишет Military Watch.


Американское издание пишет, что большинство украинской бронетехники, включая танки, были уничтожены в ходе неудавшегося наступления ВСУ российскими ПТРК "Корнет". Это подтверждает и заявление российского президента, сделанное в ходе встречи с военкорами 14 июня. По его словам, противотанковый комплекс сыграл значительную роль в отражении атак украинской армии.

Все бронированные машины и танк были уничтожены пехотой с использованием противотанкового оружия. Корнеты работают идеально, но нам нужно их больше, и это будет сделано

- приводит издание слова Путина.

По мнению Military Watch, ПТРК "Корнет" действительно способен пробивать броню всех западных танков, что доказывал уже не раз. Поставленные на экспорт данные комплексы уничтожали американские танки Abrams в Ираке, израильские Merkava в Южном Ливане и турецкие Leopard 2 в Сирии. Поступившие на вооружение украинской армии западные танки также оказались беспомощны перед российским комплексом.

Подтверждают это и в подразделениях российской армии, ведущих бои против ВСУ в зоне СВО. Как заявил один из бойцов с позывным "Пепел", это оружие способно пробить любую броню.

Ему, в принципе, нет никакой разницы – что в бок, что в лоб. То есть пробивает 1300 мм за динамической защитой

- добавил он.
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24 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:22
    +3
    Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
    Да не печальтесь вы. Ему все равно, что Западные танки, что Восточные. request И вообще, Путин вам еще не все "мультики" показал.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:17
      +1
      Надо аарону почитать.меркаву хотят продать "нейтрпльной".
      Доложит по инстанциям? Уже пробовали на юге ливана неск лет тому
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:23
    +2
    Интересно,а какой танк всесилен против ПТУРА?Неужели абрам?Таки нет...
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:29
      +1
      Тот, у которого мощная система активной защиты. Где-то слышал, кстати, лучшие САЗ-таки у евреев...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:40
        -2
        Против всего этого есть уже(давно)тандемная боевая часть
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:49
        +1
        Цитата: Тарелка
        Где-то слышал, кстати, лучшие САЗ-таки у евреев...

        Не долго ждать, "Меркавы" появятся, тогда и уточнят российские бойцы.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:48
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Интересно,а какой танк всесилен против ПТУРА?Неужели абрам?Таки нет...

      Скоро и "абрамы" попробуют российского "Корнета", приятно будет посмотреть.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 07:25
    +2
    Ну что и требовалось доказать, идеальных танков не бывает.
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 09:01
      0
      идеального оружия не бывает, но бывает понимание как неидеальное оружие применять с максимальной эффективностью.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:31
    +13
    Теперь полосатики трижды подумают про своих абрашек. Немчура уже жидко обгадилась со своим вундерваффе. Да и полосатики со своими бредлями, патриотами и прочей нечистью. Воевать с равной по силе регулярной армией это им не тапочников по пустыни гонять. Про равную силу это я конечно поскромничал. Две недели долбятся, долбятся лбом, а сделать ничего не могут. Пусть Н. В. Гоголя почитают про русскую силу. Дайте уже им книгу в библиотеке. Есть отчего гордиться нашей армией. Да, пускай не все так прекрасно в ней по оснащению, воруют, очки втирают, но главное - люди.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:56
      +3
      Чего подумают?О экипажах?Да,плевать-не англосаксы в них сидеть будут.Техника?Тоже абсолютно не жалко,тем более старая.А ВПК хлопает в ладоши-заказы поперли
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 09:55
      +1
      с равной по силе

      На днях ехал с парнишкой, он воевал, ранен, на реабилитации, так вот он рассказал, что наших парней много погибло из-за неграмотныз действии генералов, нам конечно об этом не расскажут, можно узнать только от уст участников...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +5
    Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
    . Понятно, что скакуасы со взболтанными мозгами, могли поверить и превозносить забугорную технику, всяких "святых" джаб, байрактаров, топоров, химер, пэтр отов, леопардов и прочих грядущих... кто там грядёт? абраши, челеджеры, на подходе, как они надеятся соколы фальконы....
    У нас то от чего такое возбуждение проявилось/появилось???
    У нас есть воины и вооружены они всем чем надо, сколько надо!!!
    Ну всякая "святая забугорная", да сгорит она вся, как и раньше бывало, не раз!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:46
      +4
      Да сюда можно добавить наши "Калибры" "Герани" "Кинжалы" "Терминаторы" и много ещё какого оружия следует опасаться натовцам.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:17
        0
        Полосатики и иже с ними, просто не хотят вспоминать, что такое настоящая война.
        Они привыкли выбирать противника послабее и устанавливать свою хехемонию, на поле боя... а теперь облом с с с. Их полезные дурни, закончатся, ждать не так долго осталось, а самим поставляться стремно...
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 10:00
      0
      всяких "святых

      Так у них идейные отцы тоже верили, ждали, надеялись на " вундерваффе", так эти тоже верят в разное" святое" оружие, не понимая, что к силе оружия нужно иметь силу духа и умение...
  6. rusich
    rusich Сегодня, 07:37
    +3
    "Корнет" он и в Африке "Корнет". Он и "Абрамс" пробьет без проблем, янкесы могут и не сомневаться
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    +4
    ПТРК "Корнет" действительно способен пробивать броню всех западных танков, что доказывал уже не раз.
    А у них еще были сомнения? Надеюсь теперь полностью исчезли. Не получается у ВСУ победным маршем да на западной технике.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:40
    +3
    Ему, в принципе, нет никакой разницы – что в бок, что в лоб. То есть пробивает 1300 мм за динамической защитой

    Это точно...на многочисленных видео начиная с Сирии можно увидеть и сравнить работу наших Корнетов с иностранными ТОУ, СПАЙК и Джавелинами...даже наш древний Фагот при умелом обращении в опытных руках бойца прекрасно себя показывает.
    Но почивать на лаврах успеха не стоит...Корнету не плохо бы было добавить новые функции с учетом особенностей современного боя.
    Например функцию выстрелил и забыл, функцию атаки в крышу бронетехники, неплохо было бы отдалить оператора от пусковой установки подальше на случай обстрела.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:44
    +5
    "Ну, что же корнет, Вы опять загрустили,
    Ведь водки сегодня, хватило на всех,
    Мы в этом бою ,как всегда уцелели,
    Давайте же выпьем, за общий успех!"
    drinks
  10. Седов
    Седов Сегодня, 07:50
    +1
    Наш ответ джавелину..

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:25
    +2
    Иллюзии по вопросу неубиваемости западной бронетехники если у кого и были так это у обывателей, особенно у селюков. Думаю, что в военном руководстве шаровар достаточно грамотных специалистов, которым хорошо известны ТТХ Корнета и иных современных ПТРК. А то что селюки свято верят в неуязвимость западного оружия руководству недостраны только на руку - идут в бой с уверенностью, что все будет хорошо. А когда понимают, что все несколько не так уже "поздно пить боржоми".
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    +1
    Походу, абрашки пойдут с солнцезащитными козырьками.....Опыт СВО однако.
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:04
    +2
    Это касается и комплексов ТОУ. ПТРК 2+ поколения калибра 150мм...при попадании не оставляют шансов машинам. в любую проекцию. И наращивание брони уже не возможно из-за веса современных танков. Выход №1 - помехи наведению, №2 КАЗ.
    Бредли в качестве оборонительных ПТ средств так же опасны. И с учетом их качественных ночных систем и связи.