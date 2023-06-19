Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

Все бронированные машины и танк были уничтожены пехотой с использованием противотанкового оружия . Корнеты работают идеально, но нам нужно их больше, и это будет сделано

Ему, в принципе, нет никакой разницы – что в бок, что в лоб. То есть пробивает 1300 мм за динамической защитой