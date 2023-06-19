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Зеленский записал новое обращение, в котором опроверг приостановку контрнаступления ВСУ и уничтожение систем ПВО Patriot

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Зеленский записал новое обращение, в котором опроверг приостановку контрнаступления ВСУ и уничтожение систем ПВО Patriot

Украина не потеряла ни одной американской системы ПВО Patriot, все заявления об уничтожении зенитных комплексов являются российской пропагандой. Об этом заявил Зеленский в очередном вечернем обращении.


Украинский президент записал новое видеообращение, в котором опроверг уничтожение зенитных комплексов Patriot российскими ракетами, рассказал об "успешном наступлении" ВСУ и визите африканских лидеров, якобы убедившихся после посещения Киева "кто за мир, а кто за войну". Обращаясь к народу Украины, он заявил, что все публикации российской и иностранной прессы об уничтожении ЗРК Patriot являются "наглой ложью", все комплексы находятся на своих места, а Киев находится под "самой надежной" защитой эффективной украинской ПВО.

Хоть бы кто там, в России, рассказывал, будто наши "Патриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И взбивают максимально эффективно. Ни одного "Патриота" не уничтожено

- заявил Зеленский добавив, что 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил якобы сбила при последней атаке несколько гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибр". Про уничтоженный в результате удара один из командных пунктов, находящийся севернее Киева и уничтоженный в ходе ракетной атаки украинский президент промолчал.

Он также опроверг публикации иностранных СМИ о приостановке контрнаступления ВСУ заявив, что оно продолжается, причем успешно. В то же время признал, что на Запорожском направлении, которое в Киеве называют Таврическим, идут ожесточенные бои.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что Генштаб ВСУ якобы приостановил контрнаступление из-за больших потерь в живой силе и технике, возобновление боевых действий планируется после получения дополнительных вооружений от Запада.
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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:58
    +12
    Художественное свиристение с придыханием. wassat Дорожка вдохновенно зашла - это видно. yes
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:59
    +3
    Пиши-бумага терпит.Ну,и лапши на уши побольше пиплу.Хозяину тоже на это плевать
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:28
      +2
      Ну, да. Он же обращается к своему населению, имеет полное право как любой современный политик нести какую угодно дичь.
    2. astepanov
      astepanov Сегодня, 09:21
      0
      А вот тут вопрос к автору заметки:
      Он также опроверг
      Термин "опровержение" означает доказательство ложности какого-либо утверждения путем предоставления достоверных фактов, идущих в разрез с утверждением. Что и как "опроверг" Зеленский? Он лишь отверг, т. е. поболтал на тему, что и следовало отразить в заголовке.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:59
    +4
    "И взбивают максимально эффективно"...
    Миксеры они что ли? laughing
  4. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 08:00
    +7
    Нюхнул с утра и укатил в страну грез.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:06
      +5
      Приход не иначе, но ведь "западные партнёры", в отличие от украинского обывателя, правду знают. С болью в сердце смотрят, как их денежки горят в донецких степях.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +1
    Зеленский записал
    . Для скакуасов и так сойдёт, а тем, у кого с мозгами все в порядке, оно не интересно, давно и совсем.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:03
    +2
    приход пришел, а с ним и розовый слоник...... wassat
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:04
    0
    Как у мурадова соледар :без подавления арты и тп заход приводит к глупвм потерям.
    На чужих ошибках и уставах не могут учться?если своего ума нет
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:05
    +3
    Про уничтоженный в результате удара один из командных пунктов, находящийся севернее Киева и уничтоженный в ходе ракетной атаки украинский президент промолчал.

    Про Буданова умолчал... smile который сейчас в Германии находится то ли в гробу то ли на больничной койке...про Залужного умалчивает которому трепанацию черепа сделали...все это результат налетов Кинжалов и Искандеров...что то Пэтриоты США не спасли их от возмездия.
    Я уж не говорю о десятках уничтоженных военных советников США, Англии, Франции, Польши.
    А Пэтриоты Пентагона желанная цель для наших ракетчиков...жирная дичь...за которую можно получить хорошую премию.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +5
    Про "не уничтоженный" "Пэтриот" даже говорить нет смысла. Уперлись наглухо и в сознанку не пойдут.
    рассказал об "успешном наступлении" ВСУ и визите африканских лидеров, якобы убедившихся после посещения Киева "кто за мир, а кто за войну"
    "Успех" наступления на лицо, об этом уже даже западные СМИ трубят рассказывая о больших потерях ВСУ в л/с и техники, особо отмечая немецкие танки и американские БМП. Если африканских лидеров загнал в бомбоубежище при показной воздушной тревоги, то это не значит кто и в чем убедился. Тем более после Киева они в Москве очень внимательно слушали нашего президента и делали свои выводы.
  10. Crossbill
    Crossbill Сегодня, 08:07
    +6
    Пускай Буданов расскажет о надежной защите Киева. wink
  11. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:07
    +3
    Ему конечно очень хочется чтоб так было, но правду он ни когда не скажет.
  12. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:17
    +6
    Патриоты все целы. Кинжалы и Калибры все сбиты. Контрнаступление успешно продолжается.
    Вы прослушали новости альтернативной реальности Зеленского ;)
    1. Комментарий был удален.
  13. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 08:20
    +5
    Даже gнида понимает своим кокаиновым мозгом, что положительный настрой и вера в победу свиновоинства и вообще населения территории 404 начинает таять от «успехов».
  14. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 08:22
    0
    Это он для рагулей или гейропейцем, так заливается, петушком.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:23
    +3
    А ему есть что сказать другое? Для кого это "песнопение"? Походу, даже свои уже не верят.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: Uprun
      Для кого это "песнопение"? Походу, даже свои уже не верят.

      Для гейропейцев, по указке Пентагона. Европа начинает отказываться от закупок "Пэтриот", с "леопардами" та же картина.
  16. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 08:30
    +3
    и буданов с залужным живы, только мы вам их не покажем, это российская пропаганда)))
  17. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:35
    +1
    Врет, как дышит.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:16
      0
      "Врет, как дышит."
      Уточню: пока.
      Пока дышит.
      Работа у него такая...
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:36
    +2
    В украинском интернете расползается фото двух листов Стамбульского соглашения .А оказывается так можно было,оставалась даже армия мирного периода в 100 000 человек.Сейчас уже их стёпка призвал к себе под землю более 200 000 тыс не считая калек.Следущее предложение будет намного хуже,отсюда эта истерика на западе и у Зе.
  19. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:36
    +2
    Про уничтоженный в результате удара один из командных пунктов, находящийся севернее Киева и уничтоженный в ходе ракетной атаки украинский президент промолчал.

    Мог бы некролог прочитать ро Буданову, который "не приходя в себя", двинул кони в германском госпитале. Не от гонореи же он помер.
  20. AVA77
    AVA77 Сегодня, 08:50
    0
    Взбиваю максимально эффективно в ресторане яйца блендером. fool
    Кулинар блин, на хавчик пробило. wassat
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:53
    0
    Нарик хорошо справляется с поставленной задачей - воевать с Россией попутно утилизируя свое население. Хозяева пока терпят, но тревожные звоночки уже прозвонили. В пен дос тане появились статейки в которых шаровар делают ответственными за подрывы СП2. Зелибобик замазан кровью и с крючка не соскочит. Его в любом случае вна не оставят - либо вывезут доживать в наглию/пен дос тан либо грохнут. Ибо пианист слишком много знает.
  22. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:56
    0
    Вот так и создаются лживые образы о не сокрушимости западного оружия. Где есть только единичные снятые на камеру потери,а что не сняли значит и не было.