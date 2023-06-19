Зеленский записал новое обращение, в котором опроверг приостановку контрнаступления ВСУ и уничтожение систем ПВО Patriot

Хоть бы кто там, в России, рассказывал, будто наши "Патриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И взбивают максимально эффективно. Ни одного "Патриота" не уничтожено

Украина не потеряла ни одной американской системы ПВО Patriot, все заявления об уничтожении зенитных комплексов являются российской пропагандой. Об этом заявил Зеленский в очередном вечернем обращении.Украинский президент записал новое видеообращение, в котором опроверг уничтожение зенитных комплексов Patriot российскими ракетами, рассказал об "успешном наступлении" ВСУ и визите африканских лидеров, якобы убедившихся после посещения Киева "кто за мир, а кто за войну". Обращаясь к народу Украины, он заявил, что все публикации российской и иностранной прессы об уничтожении ЗРК Patriot являются "наглой ложью", все комплексы находятся на своих места, а Киев находится под "самой надежной" защитой эффективной украинской ПВО.- заявил Зеленский добавив, что 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил якобы сбила при последней атаке несколько гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибр". Про уничтоженный в результате удара один из командных пунктов, находящийся севернее Киева и уничтоженный в ходе ракетной атаки украинский президент промолчал.Он также опроверг публикации иностранных СМИ о приостановке контрнаступления ВСУ заявив, что оно продолжается, причем успешно. В то же время признал, что на Запорожском направлении, которое в Киеве называют Таврическим, идут ожесточенные бои.Ранее ряд западных изданий сообщил, что Генштаб ВСУ якобы приостановил контрнаступление из-за больших потерь в живой силе и технике, возобновление боевых действий планируется после получения дополнительных вооружений от Запада.