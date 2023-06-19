Зарегистрирована заявка Бангладеш на членство в БРИКС

Мы выражаем надежду на то, что наша страна вскоре присоединится к БРИКС и станет частью этого активно развивающегося сообщества.

Ещё одна страна подала заявку на вступление в БРИКС. Это южноазиатская страна Бангладеш.Как сообщает издание «Дакка Трибьюн», официальный запрос на вхождение Бангладеш в БРИКС подала премьер-министр страны Шейх Хасина. Глава МИД Бангладеш Абдул Момен заявил, что письмо направлено в ЮАР – страну, которая на данный момент председательствует в группе БРИКС. Заявка зарегистрирована в указанной организации.Министр иностранных дел:Напомним, что помимо Бангладеш заявку на членство в БРИКС подали Иран, Аргентина, Венесуэла и ряд других стран. На этом фоне произошла встреча президентов Бразилии и Аргентины, на которой обсуждалось взаимодействие по вопросу возможного членства Буэнос-Айреса в группе, в которую сегодня помимо Бразилии входят Россия, Индия, Китай и ЮАР.Что Бангладеш может дать БРИКС?Несмотря на то, что эта страна занимает 135-е место по ВВП на душу населения (а численность населения перевалила за 170 млн) Бангладеш имеет достаточно высокий экономический потенциал. Нередко её называют «швейной мастерской современного мира» из-за количества граждан, занятых в лёгкой промышленности. У Бангладеш выгодное географическое положение – с крупными портами на берегу Индийского океанами и развитыми речными торговыми маршрутами. В этой стране российские специалисты строят атомную станцию «Руппур», ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год.На сегодняшний день в Бангладеш стоимость часа работы примерно в 6 раз меньше в среднем, чем в Китае. При огромном человеческом ресурсе страны это может стать существенным фактором вклада в экономику БРИКС.