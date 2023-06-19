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Зарегистрирована заявка Бангладеш на членство в БРИКС

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Зарегистрирована заявка Бангладеш на членство в БРИКС

Ещё одна страна подала заявку на вступление в БРИКС. Это южноазиатская страна Бангладеш.

Как сообщает издание «Дакка Трибьюн», официальный запрос на вхождение Бангладеш в БРИКС подала премьер-министр страны Шейх Хасина. Глава МИД Бангладеш Абдул Момен заявил, что письмо направлено в ЮАР – страну, которая на данный момент председательствует в группе БРИКС. Заявка зарегистрирована в указанной организации.

Министр иностранных дел:

Мы выражаем надежду на то, что наша страна вскоре присоединится к БРИКС и станет частью этого активно развивающегося сообщества.

Напомним, что помимо Бангладеш заявку на членство в БРИКС подали Иран, Аргентина, Венесуэла и ряд других стран. На этом фоне произошла встреча президентов Бразилии и Аргентины, на которой обсуждалось взаимодействие по вопросу возможного членства Буэнос-Айреса в группе, в которую сегодня помимо Бразилии входят Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Что Бангладеш может дать БРИКС?

Несмотря на то, что эта страна занимает 135-е место по ВВП на душу населения (а численность населения перевалила за 170 млн) Бангладеш имеет достаточно высокий экономический потенциал. Нередко её называют «швейной мастерской современного мира» из-за количества граждан, занятых в лёгкой промышленности. У Бангладеш выгодное географическое положение – с крупными портами на берегу Индийского океанами и развитыми речными торговыми маршрутами. В этой стране российские специалисты строят атомную станцию «Руппур», ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год.

На сегодняшний день в Бангладеш стоимость часа работы примерно в 6 раз меньше в среднем, чем в Китае. При огромном человеческом ресурсе страны это может стать существенным фактором вклада в экономику БРИКС.
Использованы фотографии:
Википедия/Nafis Fuad
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:12
    +6
    Финны забеспокоились что все больше и больше БРИКС расширяется за счет новых членов...это хорошо...формируется новый мир независящий от порядка и правил установленных англосаксами.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:33
      +3
      Пока это больше походит на оформление коалиции, которая недовольна этим миром. Всё-таки до полноценного создания альтернативной экономической системы со своими финансовыми потоками и производственными цепочками дело не дошло. А может и не дойдёт, кстати. Учитывая уровень нынешней глобализации, я вот вообще не исключаю варианта, что даже если начнётся мощная война с задействованием многомиллионных армий и ядерного оружия с обеих сторон, и наши, и их ракеты будут управляться чипами, выпущенными на одном и том же заводе winked
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Финны забеспокоились что все больше и больше БРИКС расширяется за счет новых членов...это хорошо...формируется новый мир

      Идущие валом заявки на вступление в BRICS, дальнейшее её сопряжение с ШОС, АСЕАН, Африканским Союзом, блоками Южной и Латинской Америки-​ дело недалёкого будущего хотя бы потому, что в BRICS уже присутствуют самые мощные представители этих региональных блоков, и подали заявки на вступление в неё и другие "не маленькие" члены этих системообразующих, региональных организаций. А прошедшая на прошлой неделя "история с Макроном" показала принципиальное нежелание мира на присутствие в его системообразующих организациях представителей Запада.
      Как и расистское его отношение к этому миру на примере унижения африканской делегации в Польше/окраине.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:17
    +1
    Все флаги в гости будут к нам... winked ..............................................................................
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:18
    +4
    ну в принципе чай, бананы, и одежда, кстати весьма неплохого качества, у меня в гардеробе, ну процентов 70 одежка известных брендов сделана в Бангладеш, пожалуй все...
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:21
    +4
    Формирование нового мира продолжается ,осталось реально создать работающий орган ,а не как СНГ в свое время
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:27
      +1
      Дойдёт и до этого. Надо критическую массу набрать.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:22
    +3
    Надо бы макарону ответ прислать о "готовности принять в брикс по отдельности бретань и марсельскую респкблику с корсикой.. и...?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:27
    +2
    Аргентина если передаст аертолеты всу, то может забыть про брикс из принципа, нефиг нацистам помогать
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 08:30
    0
    численность населения перевалила за 170 млн
    А территория- с Вологодскую область размером.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    +3
    События идут своим чередом, формируется новый центр силы!
    Всё логично... что именно получится, как будет работать, время покажет.
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:35
    +2
    Вся власть Советам!

    Время колониального устройства Мира прошло. Все страны делают свой новый выбор, многие в пользу БРИКС. Процесс идёт и с его ускорением, будет создана, в замен ныне существующей ООН, новая организация по обеспечению безопасности в Мире. Вполне возможно со штаб квартирой в Москве.

    "...Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации...
    ... всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие, и нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже применительно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира". В.В.Путин. 27 октября 2022 года
    Полный текст стенограммы: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69695
    1. Александр Ра
      Александр Ра Сегодня, 09:18
      +1
      Перенести бы эту благую мысль и на наш внутринациональный уровень для наших граждан. Чтобы «принять во внимание каждую точку зрения» о приватизации, «не навязывая никому» капитализма-либерализма, «строить симфонию» народной жизни без дикого социального неравенства.
      А в «финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира" логика не понятна.
      1. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 09:34
        0
        Цитата: Александр Ра
        А в «финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира" логика не понятна.
        На финансовых системах ведущих стран мира, входящих в БРИКС. Так понятней?
  10. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 08:38
    0
    Круто. Скоро и Израиль с Японией подтянутся.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:44
      -6
      Цитата: Lemur2023
      Круто. Скоро и Израиль с Японией подтянутся.

      Это я сомневаюсь.БРИКС на сегодня это организация пустых деклараций.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    0
    У Бангладеш выгодное географическое положение – с крупными портами на берегу Индийского океанами и развитыми речными торговыми маршрутами.
    Порты это конечно хорошо, но вот выдержка из сообщения от февраля этого года: "Посольство РФ в Бангладеш сообщило, что 69 российских судов теперь не могут заходить в порты республики. Это танкеры и грузовые суда семи российских компаний." Т.е. Бангладеш поддержал санкции против России. Что дадут БРИКС новые члены и что даст им БРИКС покажет только время.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:00
    0
    Читтагонг в Бангладеше - мировой центр разделки кораблей и всего что держится на воде,с нарушением всех правил,дети с 14 лет могут работать на разделке.Смертность страшная,экология стремится к нулю.