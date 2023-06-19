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Британская пресса показала российские кадры взрыва «танка-камикадзе» Т-54 ВС РФ с шестью тоннами взрывчатки

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Британская пресса показала российские кадры взрыва «танка-камикадзе» Т-54 ВС РФ с шестью тоннами взрывчатки

Британское издание Daily Mail показало кадры, на которые попал «танк-камикадзе» Т-54 российской армии, начиненный как минимум шестью тоннами взрывчатки. Танк был пущен российскими военными на украинские позиции в районе Марьинки.


Как сообщает издание, нагруженный взрывчаткой танк управлялся дистанционно. Он подъехал к украинским окопам, а когда боевики ВСУ начали стрелять по танку и в него попала ракета, танк взорвался «огромным огненным шаром», пишет издание.

По мнению британских авторов, огромной волной от взрыва танка могли быть убиты сразу несколько солдат украинской армии. Российские Telegram-каналы сообщают, что танк был начинен шестью тоннами взрывчатых веществ, после чего его направили на украинские позиции «на автопилоте». По утверждению российских военных корреспондентов, это уже не первый случай использования «танков-камикадзе». Например, аналогичный случай имел место на Купянском направлении.




Использование танков в качестве «камикадзе» позволяет решать важные задачи по прорыву украинской обороны, поскольку начиненные взрывчатыми веществами боевые машины подъезжают к украинским окопам или иным фортификационным сооружениям, и взрываются, в результате чего погибают украинские боевики. Данная тактика, по мнению многих и российских, и западных военных экспертов, является весьма оправданной и позволяет решать задачи по уничтожению хорошо укрепленных позиций противника.
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30 комментариев
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  1. AVM
    AVM Сегодня, 08:36
    +4
    Это в очередной раз подтверждает потребность в боеприпасах повышенного могущества: https://topwar.ru/213262-boepripas-povyshennogo-moguschestva-molot-dlja-razrushenija-zdanij-i-opornyh-punktov-na-peredovoj.html
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:53
      +1
      А так же высокоточных боеприпасов.
      МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американский РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны.

      https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html
    2. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 08:55
      +8
      Зачем огород городить, тут была статья про использование на фронте морских- Базальт-Гранит-Вулкан, а это тонна взрывчатки. И их несколько тысяч. Модернизации требует только система наведения, а это задача полегче чем новый боеприпас который нужен еще вчера. А пусковые можно разместить или на жд платформе или на платформе Урагана-Смерча, это быстрей и уже есть в наличии. Удар 2-3 таких ракет в одну точку, не выдержит ни какой форт-мост.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:38
    +13
    А не проще управляемыми бомбами, по критерии эффективность-стоимость , шесть тонн ВВ и танк на ходу за несколько пехотинцев, я понимаю после взрыва был бы существенный прорыв
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:40
      +5
      Теперь они будут бояться наших обычных танков - стопудово. А вдруг это танк-камикадзе со взрывчаткой? На нем же не написано - экипаж внутри или "полна пилотка огурцов".... laughing

      Надо такими камикадзами формировать у шароварных чувство страха перед нашими танками.... yes
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:56
        0
        Если поедет Т-90, будут бояться по другому.
        Хотя, из окопа не так всё очевидно.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 08:57
        +2
        Теперь они будут бояться наших танков - стопудово. А вдруг это танк-камикадзе со взрывчаткой? На нем же не написано - экипаж внутри или "полна пилотка огурцов".... laughing

        Приближающийся чужой танк всяко нужно расстреливать - камикадзе он или нет. Вот подрыв трофейного МТ-ЛБ был эффективный ибо украинский - "свои хлопцi" подъехали.

        p.s. а 6 тонн взрывчатки жалко, хотя может трофейного барахла насобирали. Не пропадать же добру. sad
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:59
          0
          Вот подрыв трофейного МТ-ЛБ был эффективный ибо украинский - "свои хлопцi" подъехали.


          А что мешает камикадзе раскрасить в камуфляж ВСУ намалевать кресты как они любят и вперёд?? Или захваченные трофейные танки ВСУ использовать - они уже так раскрашены - "по своему" для них ??
      3. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 09:10
        0
        Согласен. Вдоль дорог мертвые с косами стоят- действует не менее эффективно чем бомбы. Пусть опасаются любого нашего танка
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:56
      0
      Проще конечно. В армии США так и делают с бородатых времён, но у них это давно отлаженная военная машина, когда в воздухе всегда есть поддержка, а у нас только недавно открыли для себя "чугуний с крылышками". До этого на учениях практиковали как деды, только на глаз, само собой когда объявлено подавление вражеской ПВО.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:39
    +2
    Шесть тонн не хило !Хороший аргумент!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39
    +2
    Шахид мобили - шахид танки, сомнительная тактика.
    Впрочем, в полях может быть избыток взрывающихся предметов, которые использовать по прямому назначению не получается/нельзя... а вот избыток не нужных танков и прочего, вариант сомнительный, во всех отношениях. Частный случай, проявление солдатской смекалки... так бывает, им в полях видней.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:39
    -2
    Так вот для чего на фронт отправили старые танки! Гусеничная торпеда.
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 08:42
      +4
      Это трофейный танк, на Дзене более подробно расписано и видео есть
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:00
      0
      Не для этого, это их танк, наши затрофеели и отправили обратно с подарками и видимоив их раскраске, поэтому его и не сожгли на подходе.
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:39
    0
    К "Ланцетам" добавился ещё очередной наш беспилотник.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:40
    +1
    Не хилый подарок приехал к ВСУкам. Жаль немного не доехал, чтобы побольше упырей "порадовалось".
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: Лешак
      Жаль немного не доехал, чтобы побольше упырей "порадовалось".

      При таком взрыве , в окопах 90% контуженных .Это не смерть конечно ,но подразделение надо менять срочно
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:43
    0
    Ракеты закончатся вот- вот, теперь ещё и танки закончатся.... wassat
  9. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:51
    0
    Вот это я понимаю алаверды от пехоты к артиллерии )))
  10. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 08:53
    +2
    Один большой минус в эту игру можно играть двоем.
  11. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:55
    +2
    Хмм.Шесть тонн взрывчатки и всего лишь трое жмуров-нациков..Цена-качество вроде несопоставимы
  12. wlkw
    wlkw Сегодня, 08:58
    +2
    Сомнительная новость, если честно. без подтверждения с других источников - фейк.
    "Британские ученые..." , те еще специалисты по фигне всякой.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:58
    0
    Странно как-то, а чем танк камикадзе отличается от обычного танка, он же не становится из-за этого неуязвимым?
    Говорят трофейный с подарком им запустили в обратку, они думали свой едет.
    Вот это правильно.
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:03
    +1
    По мнению британских авторов, огромной волной от взрыва танка могли быть убиты сразу несколько солдат украинской армии.

    Ну все..., теперь нам следует бояться, отомстят, ведь "древнейшие" еще римлян научили использовать в сражениях свиней-камикадзе wink
    Хинзиры готовятся к атаке:
  15. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:07
    -1
    Где авиабомбы? На шахид-мобили переходим что ли?
  16. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 09:21
    0
    Взрыв на видео крутейший... Мощная визуальная взрывная волна на пару сотен метров, раз в 10 больше чем от ракеты из ТОС... Вспышка и грибок как от ТЯО... Если заварить все люки + башню к корпусу намертво, получится наземная торпеда с огромным фугасным эффектом учитывая прочность корпуса танка... "Сын - бомба"...
  17. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 09:21
    +3
    Похоже фантазия пределов не имеет. Ящик тротила брутто 32 кг. Итого по версии блогеров в танк погрузили почти 190 ящиков. А за уничтоженный танк, надо вычесть из зарплат инициативной группы. При наличии стрелковых полков это дурость.
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 09:58
      0
      у меня возник тот же вопрос - куда запихнули эту взрывчатку и еще один вопрос - где ее взяли. Никогда не слышал, чтобы на передовой держали взрывчатые вещества в чистом виде.
  18. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:31
    0
    good Хотели боевых роботов? Получили! Правда не совсем то, о чём мечтали, но где уж искусственному интеллекту, на чипе от стиралки, выше неопытного шахида подняться? wassat