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ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, под обстрел попали Валуйки

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ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, под обстрел попали Валуйки

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по мирному населению на приграничных территориях, сегодня под обстрел попал город Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.


Предварительно, обстрел начался сегодня рано утром, зафиксировано не менее 10 прилетов, чем били конкретно не сообщается. По подтвержденным данным, в ходе удара по городу пострадали семь человек, среди них один ребенок. Повреждены пять многоквартирных и четырех частных домах, у них выбиты окна, посечены фасады. В одном из дворов в результате попадания загорелась хозяйственная постройка.Сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, идет оценка повреждений. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу

- заявил губернатор.

Стоит отметить, что накануне ВСУ уже нанесли удар по Валуйскому району, задействовав беспилотник, который сбросил три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. В результате взрывов пострадавших среди населения нет, повреждения получил легковой автомобиль с прицепом и трактор.

Белгородская область в последне время постоянно находится под ударами украинских националистов и это будет продолжаться, пока мы не отодвинем украинские войска на достаточное расстояние, создав "санитарную зону", или не вернем себе территорию Харьковской области. Кроме обстрелов, существует угроза очередной провокации с вторжением украинских войск, в районе Волчанска уже создана группировка для действий на российской территории.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +3
    Тема для обсуждения есть, вот только обсуждать, больше нечего, да и предлагать что то... не раз, не два, когда результаты будут и какие, не понятно.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:22
      +2
      Что-либо обсуждать по этой теме бесполезно для жителей приграничных областей и контрпродуктивно для власти, потому что у этой ситуации имеется одно но ёмкое определение - рассусоливание.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:48
        0
        О чём бо мы ни пытались говорить, рассуждать, упирается в одно и тоже определение/обстоятельство, СВО такое странное, обтекаемое определение, не пойми чего ждать и когда what
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    Тема на сегодняшний день очень болезненная. Поэтому единственно, что можно сказать, так это уже сегодня необходимо решать вопрос о "санитарном кордоне", вопрос о котором по словам президента может быть рассмотрен (?).
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:26
      0
      А вы думаете, что санитарный кордон так просто сделать? Типа зашли на 30км от границы и встали... Через украинские минные поля, полосы обороны и пристрелянные дороги.... Они не зря отселили все свои приграничные населенные пункты вглубь страны -для создания глубокой приграничной оборонной полосы, и выкурить их без боя и потерь не получится!
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:38
        0
        Мне вот интересно, что и в каком объеме делается для создания санитарной зоны? Или "мы пока думаем", как сказал президент на встрече с военкорами? При том что происходящее это результат очередного "мы парафировали договор, отошли от киева, нас обманули"
  3. Комментарий был удален.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:35
    0
    Там же батальон "Ахмат-Запад"... Они же обещали...
    А если серьезно, то без действующей авиации в контрбатарейной борьбе эти обстрелы могут продолжаться бесконечно вплоть до освобождения всех областей украины.