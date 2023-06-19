ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, под обстрел попали Валуйки

У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по мирному населению на приграничных территориях, сегодня под обстрел попал город Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Предварительно, обстрел начался сегодня рано утром, зафиксировано не менее 10 прилетов, чем били конкретно не сообщается. По подтвержденным данным, в ходе удара по городу пострадали семь человек, среди них один ребенок. Повреждены пять многоквартирных и четырех частных домах, у них выбиты окна, посечены фасады. В одном из дворов в результате попадания загорелась хозяйственная постройка.Сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, идет оценка повреждений. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.- заявил губернатор.Стоит отметить, что накануне ВСУ уже нанесли удар по Валуйскому району, задействовав беспилотник, который сбросил три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. В результате взрывов пострадавших среди населения нет, повреждения получил легковой автомобиль с прицепом и трактор.Белгородская область в последне время постоянно находится под ударами украинских националистов и это будет продолжаться, пока мы не отодвинем украинские войска на достаточное расстояние, создав "санитарную зону", или не вернем себе территорию Харьковской области. Кроме обстрелов, существует угроза очередной провокации с вторжением украинских войск, в районе Волчанска уже создана группировка для действий на российской территории.