Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии

Растёт осознание обмана, который имел место, и лжи, которая лежала в его основе

После референдума 2016 года, власти Великобритании начали процесс выхода страны из Европейского Союза, получивший название Brexit. С 1 января 2021 года страна окончательно прекратила своё членство в ЕС. Однако и в ходе длительного процесса выхода из ЕС и после него не утихают споры относительно правильности подобного решения Лондона.Как пишет известное британское издание Independent, ссылаясь на мнения экспертов, выход из ЕС оказался провальным для Великобритании. В частности, такого мнения придерживается бывший член британского правительства при Джоне Мейджоре и член парламента страны в течение 30 лет консервативный политик лорд Хеселтайн. По его словам, Великобритания должна «восстановить своё положение в центре Европы» и признать провал выхода из Евросоюза.Хеселтайн призвал власти «сказать правду британскому народу» связанную с тем ущербом, который страна понесла, выйдя из ЕС. Политик назвал последствием Brexit значительную нехватку квалифицированных рабочих и разорение британских фермеров.В последнее время всё больше британцев стали понимать, что выход из ЕС был ошибкой, считает Хеселтайн.— сказал политик.По данным Independent, сегодня лишь 20% от тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, считают, что Брекзит был успешным.