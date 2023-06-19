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Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии

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Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии

После референдума 2016 года, власти Великобритании начали процесс выхода страны из Европейского Союза, получивший название Brexit. С 1 января 2021 года страна окончательно прекратила своё членство в ЕС. Однако и в ходе длительного процесса выхода из ЕС и после него не утихают споры относительно правильности подобного решения Лондона.


Как пишет известное британское издание Independent, ссылаясь на мнения экспертов, выход из ЕС оказался провальным для Великобритании. В частности, такого мнения придерживается бывший член британского правительства при Джоне Мейджоре и член парламента страны в течение 30 лет консервативный политик лорд Хеселтайн. По его словам, Великобритания должна «восстановить своё положение в центре Европы» и признать провал выхода из Евросоюза.

Хеселтайн призвал власти «сказать правду британскому народу» связанную с тем ущербом, который страна понесла, выйдя из ЕС. Политик назвал последствием Brexit значительную нехватку квалифицированных рабочих и разорение британских фермеров.

В последнее время всё больше британцев стали понимать, что выход из ЕС был ошибкой, считает Хеселтайн.

Растёт осознание обмана, который имел место, и лжи, которая лежала в его основе

— сказал политик.

По данным Independent, сегодня лишь 20% от тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, считают, что Брекзит был успешным.
Использованы фотографии:
www.istockphoto.com
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:55
    +3
    Сейчас придёт Болторез и расскажет что в Британском Королевстве всё совсем не так как пишут ..... yes
    Ждём-с.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:09
      +8
      Сейчас придёт Болторез
      Independent- рупор тех кругов околовласти, кто поставил на членство в ЕС и потерял в итоге власть. Если бы не Брексит, сейчас пришлось бы содержать как минимум 2 -3 миллиона укробеженцев- развернуть их на границе у англичан не было бы права.
      Кроме того, зарплаты в секторе стройки, транспорта и обслуживания после выхода выросли на 30-50% - а это доходы рабочих. Уменьшилась нагрузка на здравоохранение- половина ВостЕвропы перестала приезжать на подлечиться. В общем, это всего лишь мнение лишившихся кормушки- их интересы очень отличаются от интересов британцев и Британии. Ну и десятки миллиардов полновесных фунтов, которые ежегодно уходили на всякоразные европрограммы по интеграции западноафриканских лесбиянок в общество в северных провинциях Италии(не шутка).
      Или вы верите, что батальоны румын на пособиях (они деревнями сюда приезжали) помогали Британии быть успешной глобально?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:17
        +2
        Спасибо за комментарий. hi
        _________________________________
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:30
        +1
        Цитата: Болторез
        Или вы верите, что батальоны румын на пособиях (они деревнями сюда приезжали) помогали Британии быть успешной глобально?

        Это точно, насмотрелся на рыбфабриках Британии, одни "мамалыжники" работали.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 09:35
          0
          одни "мамалыжники" работали.
          Только вот с полноценным вступлением Румынии в ЕС они получили право на пособия и соцжилье. И мотивация работать у них сильно поубавилась.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 10:03
            0
            Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии
            По данным Independent, сегодня лишь 20% от тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, считают, что Брекзит был успешным.

            Ну если в 2016 году англосаксы (США и их историческая "алма-матер" Великобритания) планировали прокси-ВОЙНУ США на территории Укроркйха с Россией, то в валютно-финансовом плане уйти Великобритании под крыло США было несомненно выгодным и стратегически правильным - а именно с учётом того, что если принять во внимание, что именно и как США нажились на разрушениях стран Западной Европы во время и после ВМВ, в то время как британская экономика всё0таки пострадала.

            Однако ныне британцы не учли только одного, что США плевать хотели на Великобританию с её реваншистским устремлением хоть в какой-то степени восстановить в Европе былое исторически могущественное влияние свой Английской монархии!
            США просто от себя лично взорвали "СП-1" и "СП-2 "- и Англия тем самым разом лишилась всех своих преимуществ перед США в Европе. А из ЕС Великобритания уже вышла.
            Иными словами, англичане исторически в очередной раз сели между дух стульев прямо в лужу!
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:11
      +2
      А что ждать Болтореза ,открываем англицкие СМИ и наслаждаемся.Ценны не сами статьи в англицких СМИ, а коментарии под ними.И что интересно ,комментаторы чехвостят в хвост и в гриву авторов таких статей.Основной вопрос - где живёт автор этой статьи.Англичане очень переживают за свой карман ,если он начинает пустеть- для них ничего святого нет.В Англии очень хорошо ,когда ты являешься собственником жилья, но ни как не арендатором.Своё жильё в Англии- этот статусное понятие,ты состоявшийся человек.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: Nexcom
      Сейчас придёт Болторез и расскажет что в Британском Королевстве всё совсем не так как пишут ..... yes
      Ждём-с.

      Часто легкие ответы порождают неправильные выводы.
      Тем, кому изначально Брексит не нравился сейчас сами себя убеждают в том, что Брексит это зло.
      А вот те, кто более вдумчиво подходят к анализу ситуации припоминают и оголтелое уничтожение "бешенной" Тэтчер угольной промышленности и суицидальное увлечение "зелёной повесткой" в Великобритании и отказ от строительства АЭС и перенос многих производств с острова в развивающиеся страны мира и конечно участие в бредовой санкционной компании против России.

      Конечно в Великобритании всё ещё не так плохо как кому то хотелось бы за её пределами, но если она и далее будет следовать в форваторе американского осла то будущее её уже не будет таким даже как сейчас, а только хуже.
    4. Комментарий был удален.
  2. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 08:57
    +2
    Ошибкой было включать в ЕС Восточно-европейские страны вроде Польши и Прибалтийского трио.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:20
      +3
      Я скажу больше - ошибкой было включать в ЕС даже Грецию с Португалией.. Ибо не может стабильно существовать равноправное объединение с разными уровнями развития своих частей, да ещё и плюс ментально и культурно различными. Собственно - примерно на этом подорвался и Советский Союз.

      Потому что подтягивание окраин за счёт вливаний центра - неизбежно. Тем самым - и окраины не получают всего, о чём мриют, и центр значительно замедляет своё развитие.. В результате - недовольны все. Но Советский Союз при этом хотя бы пытался создать новую общность под названием советский народ и предлагал единую идеологию. Плюс - железно контролировал миграцию. А ЕС? Да у него вообще шансов на выживание нет при его нонешних раскладах...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:03
    +2
    Да какая разница? Была болотной кочкой, стала кочкой приболотненной)))
    Там одна помойка, что с ЕС, что отдельным от ЕС рабом-подматрасником))) Что пнем по сове, что совой об пень
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:06
    +3
    По данным Independent, сегодня лишь 20% от тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, считают, что Брекзит был успешным

    А что Британии может дать Евросоюз ? Если даже в благополучной Герман закрылось более 4000 предприятий, а многие перебазировались в США, да в других не лучше. Но Евросоюз потерял около 50% денег от Британии, которые шли "на подкормку" лимитрофов и знатных русофобов.
    Так что вам бриты несказанно повезло, когда вы выбрались из европомойки, хотя и сами таковой являетесь.
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:07
    0
    вся эта идея создания ес больше напоминает искусственное возрождение рейха, чем по сути и явилось
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:08
    0
    Всё правильно сделали.
    Чем им хуже - тем меньше денег на авианосец и др влияние в мире. Провал для лузеров, упорствующих в своей упоротости
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:16
      +2
      Чем им хуже - тем меньше денег на авианосец
      В 2018 году безвозвратные выплаты в бюджет ЕС ( часть выплат вернулась в Британию по совместным с ЕС программам и ее можно не считать)) составили 9 миллиардов фунтов. Постройка обеих авианосцев- 6 миллиардов. Как-то так.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    выход из ЕС оказался провальным для Великобритании
    Если это действительно так, то и хрен (корешок) с ними. Нас я думаю не будет совершенно волновать если Британия провалится в тартарары, а скорее даже обрадует.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:17
    +2
    Всего лишь отдельное мнение отдельного эксперта. Если пробежаться по британской прессе, то есть и десятки противников, и десятки сторонников выхода из ЕС.
    Это, примерно, как обсуждение сегодня роспуска СССР. Есть те, кто говорит, что это была необходимость, и есть те, кто говорит, что это было ошибкой.
    У любого решения всегда есть и сторонники, и противники. И, пока они что-то там обсуждают, страна живёт своей жизнью, движется дальше.
    Почему наше СМИ выбрало и опубликовало мнение именно противников Брексита - думаю, комментировать не надо)
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:25
    +1
    Брексит - это попытка спасти от банкротства экономики GB и сохранения финансового влияния Лондонского Сити на мировую финансовую систему.
    Безумная и бездумная экономическая и миграционная политика руководства ЕС уверенно ведет к банкротству Евросоюза. Слишком богато жили европейцы, а евро стал реальной альтернативой доллару. Вот и решили еврейско-американо-английские "заправилы" немножко "опустить" Европу.
    1. comings
      comings Сегодня, 09:36
      0
      Англо-амерскую экономику могла спасти только война, причем не своими руками. Теперь, среди обедневших вчерашних младоевропейцев нетрудно найти желающих повоевать за еду. Там очередь за украиной
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:29
    +2
    Ну...
    Сложно назвать "провалом" то, что у тебя был билет на "Титаник", но ты сумел его вовремя продать.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    0
    Independent: Выход из ЕС стал провалом для Британии
    Судя по всему, процесс, в общем, ещё не закончился, так что может проявиться разное неожиданное и к чему это приведёт, бабка на двое сказала!
  12. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 09:32
    +2
    Основная глупость британцев в том, что они не читают заметок безымянных авторов на ВО. Если бы читали, всё бы у них было прекрасно.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:39
      0
      Если бы читали, всё бы у них было прекрасно.
      И бензин за 50 рублей,и водка по 300 good
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:49
    +1
    По данным Independent, сегодня лишь 20% от тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, считают, что Брекзит был успешным.

    Сугубо ангажированное издание.
    Любые внешнеторговые отношения ВБ должна была согласовывать с ЕС. Также соблюдать множество квот на производство товаров и торговые отношения с Китаем, а это важнее для английской экономике чем торговые отношения с зарегламентированной экономикой Евросоюза, с его членами с большой разницей по уровню развития, а также вести самостоятельную миграционную политику.
    Будущего у Евросоюза нет, слишком разный уровень жизни в его странах и управлять такой многоукладной экономикой то еще занятие. Даже в Германии понизился уровень жизни, а милая Венеция оккупирована цыганскими таборами как и Париж уже не туристический рай. Деградация Европы идет, а тут еще вукраинцы на их шею сели.