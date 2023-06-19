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Украинские ресурсы: ЧВК «Вагнер» готовится к штурму Харькова

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Украинские ресурсы: ЧВК «Вагнер» готовится к штурму Харькова

Российская частная военная компания "Вагнер", взявшая Бахмут, следующей целью для штурма выбрала Харьков. Такую информацию распространяют украинские ресурсы со ссылкой на некие данные, просочившиеся в Сеть якобы от самих "вагнеровцев".


Согласно публикациям на украинских ресурсах, российское командование выбрало тактику войны от обороны, результатом которой должно стать проваленное контрнаступление ВСУ, в то время как Пригожин якобы предлагает наступательную стратегию, предусматривающую переход Харькова под контроль России. Штурмовать город будут отряды ЧВК "Вагнер".

Естественно, что никаких доказательств таких планов нет, одни предположения. Однако, это не мешает украинским ресурсам утверждать, что все уже решено, "Вагнер" непременно пойдет на Харьков, оттянув на себя резервы ВСУ и тем самым помогая российской армии сдержать контрнаступление украинской армии. После захвата Харьковской области, а в этом никто на Украине и не сомневается, Россия получит территорию, которую якобы сможет обменять в результате мирных переговоров на какие-то условия от Запада.

Масла в огонь подливает молчание самого Пригожина, который никак не комментирует планы ЧВК заявив, что к выполнению боевых задач "Оркестр" будет готов к началу августа, а пока идет переформирование, доукомплектование и подготовка штурмовых отрядов.

Между тем, необходимо отметить, что еще в начале июня некоторые военные эксперты, включая российских, не исключали, что "Вагнер" после отдыха действительно пойдет на Харьков. Без взятия этого города наступление в район Славянска и Краматорска имеет перспективу получения удара во фланг. К тому же, контроль над Харьковской областью обезопасит приграничные регионы. А про "возврат" исконно русских земель речи вообще не идет.
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38 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:12
    +4
    А почему бы и нет? Есть желание попробовать или лучше сразу свалить? Страшно? А в это время блинкин нервно курит в сторонке в Китае.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:13
      +11
      Площадь Харькова 350 км².Этот как 8,5 Бахмутов.Площадь Бахмута это 41.6 км².Не думаю что это хорошая идея.Население Харькова: 1 158 485 чел. (2023 г.)
      Для сравнения.Площадь Краснодара 339 км², а площадь Москвы в сравнении 2 511 км². Площадь Ростова-на-Дону 354 км².
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 09:23
        +7
        Цитата: Orange-Bigg
        Площадь Харькова 350 км².Этот как 8,5 Бахмутов.Площадь Бахмута это 41.6 км².Не думаю что это хорошая идея.Население Харькова: 1 158 485 чел. (2023 г.)

        Всё это очень похоже на кривую дезинформацию от противника - не в нашем стиле анонсировать и пиарить военные планы, да ещё ссылаются на "утечку от Вагнеров". А у них для предотвращения подобных инцидентов, говорят, кувалда используется.
        ИМХО hi
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:33
          +2
          Кого только они дезинформируют? Читателей РВ? Не Пригожина же?
          И какой в этом смысл?
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:42
        +2
        Харьков убирать надо как военный фактор в любом случае, другое дело что сил на штурм нужно гораздо больше.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:46
          0
          Цитата: ИванИванов
          Харьков убирать надо как военный фактор в любом случае, другое дело что сил на штурм нужно гораздо больше.


          Нужно просто заставлять ВСУ идти в наступление ,как сейчас на Юге, перемалывая их в обороне,а не пытаться штурмовать милионник Харьков,потому что от города после штурма мало что останется. Да и штурмовиков жалко.Вспомните Бахмут.Штурмовать Харьков можно будет,когда там почти не останется войск ВСУ,так как допустим они понадобятся в другом месте.
          1. SwR9
            SwR9 Сегодня, 09:57
            0
            Почему бы с двух сторон не окружить город? Зачем его брать в лоб? Сделать котел, как это было с Мариуполем.
      3. Zhan
        Zhan Сегодня, 09:48
        0
        Думаю "ВАГНЕР" Ещё на похоронах Зеленского сыграют "полёт валькирии". Они заслужили отдых.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:15
      +1
      Блинкин в КНР играет в ромашку ,примет или не примет товарищ Си Цзиньпин .По мне , лучше бы в эротическое послал.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: tralflot1832
        По мне , лучше бы в эротическое послал.

        Китайцы пошлют Блинкина в ТБМ.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: Uprun
      А почему бы и нет? Есть желание попробовать или лучше сразу свалить? Страшно? А в это время блинкин нервно курит в сторонке в Китае.

      Часто, если не всегда, "щирые" украинцы свои выводы строят таким образом - "Откуда мы больше всего гадим, туда русские и пойдут."
      Но их хуторской менталитет не способен оценить широту наших взглядов и свободу наших мыслей, поэтому не будет их разубеждать в их "аналитических" способностях. hi
  2. Комментарий был удален.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 09:13
    +6
    А про "возврат" исконно русских земель речи вообще не идет.
    А почему слово "возврат" в кавычках? Что автор этим хотел сказать?
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 09:27
      0
      А почему слово "возврат" в кавычках?

      Меня это тоже смутило
  4. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 09:13
    +2
    Звучит как ненаучная фантастика.
    Музыканты взяли Соледар и Артемовск, но Харьков - другая история
  5. 2я19
    2я19 Сегодня, 09:13
    +3
    Изюм надо брать. Без него Славянск-крамоторск не освободить.
  6. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 09:14
    +5
    Численность Вагнера не позволит захватить город-миллионник . Ну разве лихим кавалерийским наскоком , как в гражданскую ...с погромом и грабежами :)

    А если серьёзно то кто же свои планы будет заранее озвучивать ? не думаю что рядовые вагнеровцы в курсе замыслов своего командования ...
  7. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:17
    -7
    Штурмовать Харьков не нужно. Нужно полностью вынести городскую инфраструктуру.
    Кроме того, я паолагаю, что Харьков должен быть разрушен.
    С Уважением
  8. Snay
    Snay Сегодня, 09:19
    +4
    Без окружения это будет длиться годами...
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:39
      0
      Бахмут так и не окружили полностью и рядом много пригородов, поселков и городов.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 10:00
        0
        Бахмут не окружали полностью т.к. думаю была такая военная задумка по перемалыванию врага в мешке.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:19
    0
    Действительно, почему нет. И кстати, в состав "музыкантов" можно отправить тех, кто в свою очередь отправил туда спецназ на Тиграх, забыв сообщить, что планы поменялись.
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:19
    +4
    Харьков штурмовать не надо. Попробовать всё же взять в кольцо. Гражданских выпускать. Военных только под сдачу.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 09:51
      0
      Не дадут выйти гражданским. Живой щит, как ни как.
  11. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:21
    +1
    Давно пора устроить рок в этой дыре!!!
  12. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 09:24
    +2
    Цитата: Самый вежливый
    Ну разве лихим кавалерийским наскоком , как в гражданскую

    Пробовали год назад в феврале... Результат известен. Таких слонов едят кусочками и не быстро. Разве что окружение и блокада - но это уровень стратегической операции, там не бригадами - армиями оперировать надо.
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:24
    0
    Российская частная военная компания "Вагнер", взявшая Бахмут, следующей целью для штурма выбрала Харьков. Такую информацию распространяют украинские ресурсы

    Сами себе нагнетают истерику.
    Слишком несопоставимые цели и возможности. Разве что МО вдруг передаст Вагнеру какие-то воинские соединения... но это точно кажется фантастикой
  14. monetam
    monetam Сегодня, 09:25
    0
    Если это "информация просочившаяся от вагнеровцев", то наверняка Пригожин туману решил подпустить.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:25
    +2
    Иногда большое и огромное легче взять чем мелкое. Сколько в Харькове жителей? Миллион? Полтора? И неужели они все зомбированные? Его окружат и что дальше? В случае сопротивления горожане сами повесят бандеровцев. Харьков исконно русский город. soldier
  16. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:25
    +6
    У хорошего приятеля сын в штурмовики Оркестра записался. Не плюсуйте меня, лучше помолитесь кто как верует - Богдан его зовут. Да и остальных всех...
  17. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:25
    0
    Ой.... а кто это говорит- то..... what
    Согласно публикациям на украинских ресурсах,
  18. C-Real
    C-Real Сегодня, 09:26
    0
    Харьков это логово нацистов. Не путать с галицийскими бандеровцами.
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +1
    Если Пригожин сейчас скажет что мы не собираемся брать Харьков,нацики перевернут его слова с ног на голову: Победитель фортеци бахмут,боится нас - мы его уже победили.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    +1
    Украинские ресурсы: ЧВК «Вагнер» готовится к штурму Харькова
    . Планы, планы... поди узнай у кого они какие есть.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:33
    -1
    "От обороны" войны не выигрываются. Поэтому рано или поздно российская армия должна будет пойти в наступление. И не только на Харьков, но и вернуть Херсон, освободить Николаев и Одессу.
    И если на острие атак будут "музыканты", то то это явно ускорит разгром врага. Особенно если в МО и ГШ РФ не будут ставить палки в колеса.
    Враг будет разбит и победа будет за нами!
    (В.М.Молотов)
  22. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:33
    0
    пойдет на Харьков. Без взятия этого города наступление в район Славянска и Краматорска имеет перспективу получения удара во фланг. К тому же, контроль над Харьковской областью обезопасит приграничные регионы. А про "возврат" исконно русских земель речи вообще не идет.

    Совершенно верно
  23. Eug
    Eug Сегодня, 09:43
    -1
    Штурмовать? Харьков? Сильно сомневаюсь... в итоге будут руины, а в Харкове немало предприятий, очень даже интересующих росс.олигархов. И как когда-то писали СМИ, в Харьков заходило немало российских денег. Плюсы - прямые дороги в Крым и на Мариуполь, но для этого нужно занять еще ряд областей. И чтобы брать Харьков, "музыкантам" надо увеличить состав "оркестра" раз в 10 - и тогда будет проблема с инструментами... Как по мне, ключевой город - это Одесса, а в Одессе "никто задаром революцию делать не хочет" (если что - это из какого - то сериала).
  24. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 09:52
    0
    А по моему скакуны пытаются выдать ЖЕЛАЕМОЕ за действительное lol
    Эй, скакуны, вы действительно хотите чтобы от вас ОСВОБОДИЛИ Харьков?
    Фортеча number two?
  25. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:00
    0
    Какой Харьков? Авдеевку сначало возьмите, Северск тот же самый. Думаю это вбросы, для Харькова нужны гораздо большие силы. Хотя Харьков уже пытались взять дважды. Пока не получилось.