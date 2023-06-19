Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений военных корреспондентов и сводок Минобороны РФ и украинского генерального штаба.На Запорожском направлении российская армия отражает попытки контрнаступления ВСУ в районе Пятихаток и Работина. Кроме того, были нанесены удары по позициям украинских формирований в Каменском, Лобковом, Степном, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Железнодорожном, Гуляйполе, Красном, Малиновке и Ольговском, пишет Telegram-канал WarGonzo.На Донецком направлении основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки, в Марьинке и под Артемовском. Российские войска атаковали украинские позиции на юго-западных подступах к Авдеевке. ВСУ смогли прорваться в сторону Веселого, но российские войска атаковали в районе Степного. Кроме того, ВС РФ наносили удары по позициям ВСУ в Победе, Георгиевке, Красногоровке.На Артемовском направлении ВС РФ отражали атаки украинских формирований в районах Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и в районе Краснополовки. Российская артиллерия также продолжала обстрелы позиций украинских формирований в окрестностях Артемовска, в том числе в населенных пунктах Артемовское (Хромово), Богдановка, Ивановское (Красное), Орехово-Василевка и так далее.Продолжаются боевые действия и на Луганском фронте, в частности в районах Белогоровки и Новоселовского.