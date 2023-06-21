Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Простой вопрос, непростой ответ

Мигранты с Донбасса – интегрировать в Россию! Почему?

«Вот так вот, дорогие друзья, интегрируются русские люди с новых территорий за 2 500 000 рублей. В одном мы с авторами методички согласны: русские, попавшие в состав РФ, после прочтения таких методичек точно испытают «настоящий культурный шок»,

Будет ли закон о репатриации русских?

А о гражданстве – будет!