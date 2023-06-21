Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Простой вопрос, непростой ответ
Мы много писали о мигрантах. В наше время совсем непросто ответить на вопрос, кто они? По определению Международной организации по миграции (МОМ), мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось через международную границу и покинуло место своего обычного жительства.
А кто такие мигранты в России? Казалось бы, ясно, что это те, кто переместился через нашу границу и покинул свой родной Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Армению, Азербайджан… А вы внимательно смотрели на то, что написано в вашем паспорте? Обращали внимание на то, что паспорт вы получили в отделе Миграционной службы, в ОУФМС?
Согласитесь, странно же. Вот вы родились в России, а паспорт вам выдает отдел Миграционной службы. Почему? А ведь раньше паспорта выдавались в отделах МВД. Но Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ» изменил порядок.
Почему? Ответа нет. Конечно, есть конспирология. Она утверждает, что всех жителей РФ специально перевели в разряд мигрантов и негласно переселили на некие острова в Тихом океане, чтобы территорию России освободить и продать кому надо. Бред, скажете вы. Ведь мы в конспирологию не верим. Но ответа всё равно не знаем.
Мигранты с Донбасса – интегрировать в Россию! Почему?
А вот свежий пример. Без всякой конспирологии. Эта новость про жителей ДНР и ЛНР. Как известно, эти территории теперь в составе России. В этих республиках всегда жили русские. Так вот наши чиновники признали детей жителей ДНР и ЛНР мигрантами. Более того, они даже выпустили методичку по «адаптации мигрантов с Донбасса». Кстати, методичка была разработана в рамках гранта, который стоил два с половиной миллиона рублей.
Книжечка содержит 40 страниц, тираж её 500 шт. Нехило? Цель методички – (цитата) «обеспечение интеграции детей из новых русских земель в этнокультурное пространство РФ путем ролевых игр». Выходит, дети русских людей из Донбасса не русские, а представители другой культуры, авторы методички уравнивают русских детей с детьми выходцев из Средней Азии.
Львиная доля методички, по мнению выложившего текст в Интернет Андрея Медведева, посвящена рассмотрению различных конфликтологических и ролевых игр с участием русских детей Донбасса, как детей из другой культурной среды. И хотя авторы методички указывают, что языкового барьера между русскими Донбасса и русскими РФ нет, среда всё равно другая (!). Особенно, по мнению Медведева, выделяется среди вышеуказанных игр «Бункер».
Игра, в которой участники, примерив на себя определенные роли, должны договориться о том, кого выгнать из бункера после ядерной войны, так как в нем всем места не хватит. Очень полезно детям, чье детство прошло под бомбежками, грустно отмечает Медведев. –
«Вот так вот, дорогие друзья, интегрируются русские люди с новых территорий за 2 500 000 рублей. В одном мы с авторами методички согласны: русские, попавшие в состав РФ, после прочтения таких методичек точно испытают «настоящий культурный шок»,
– делает вывод автор.
Будет ли закон о репатриации русских?
Просто напомню, что после распада СССР в 1991 году и образования новых независимых государств 25 млн русских оказались за пределами России, что намного больше, чем вся эмиграция русских из России за рубеж на протяжении с 1881 года и до распада СССР. Казалось бы, главное для России было обеспечить спокойное возвращение этих людей в Россию. Но для этого ничего сделано не было.
Вместо закона о репатриации русских была принята программа по переселению соотечественников. В 2007 году по ней в Россию прибыли первые переселенцы. Соотечественники, согласно Федеральному закону «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» – это выходцы из бывшей Российской империи, СССР и Российской Федерации, имеющие гражданство другой страны, и их родственники. Как видим, соотечественниками признавались все, кто жил на территории СССР.
Поэтому по программе переселения спокойно переселялись в Россию жители республик Средней Азии и других республик бывшего Союза, никакого отношения именно к русским не имеющие. Им давали подъемные, оплачивали переезд и устраивали на работу, а также предоставляли жильё.
Переселялись по этой программе таджики, узбеки, киргизы, армяне, азербайджанцы… И гражданство они получали легко и быстро. Не то, что именно русские, вернувшиеся на Родину. Тех мурыжили долгие годы. И многим в гражданстве вообще было отказано. Почему? Вопрос к нашей замечательной миграционной службе.
Но если ещё в первые годы действия программы переселялись люди, которые у себя в республике учили в школах русский язык и слышали про Пушкина и Толстого, то чем больше проходило лет с момента распада СССР, тем хуже новое поколение переселенцев что-то знало о России и никогда не слышало ни о Пушкине, ни о Льве Толстом.
И неслучайно 30 марта 2023 года президент России Владимир Путин своим указом внёс изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Приём заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды».
Владение русским языком можно будет подтвердить документально (например, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн.
Гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно.
А о гражданстве – будет!
А 26 октября 2023 года вступит в силу новый закон о гражданстве. Он заменит нынешний, действовавший более 20 лет. В документе изменился перечень лиц, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В перечень включили тех, кто окончил с отличием российский аккредитованный вуз. А также тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ).
Исключили возможность получения гражданства в упрощенном порядке за инвестиции и предпринимательство. Получить гражданство в упрощенном порядке можно будет при наличии ребенка – гражданина РФ, и неважно, сколько ему лет. Кроме того, ребёнок может быть усыновленным, а не родным.
Также по новому закону возможность получить гражданство будет не только у тех, кто родился в РСФСР, но и у тех, кто там постоянно проживал. Как этот закон будет действовать, пока сказать трудно.
Но, согласитесь, что всё-таки это совсем не закон о репатриации. Примет ли когда-нибудь Россия закон, аналогичный тому, который принял кнессет в Израиле еще в далёком 1950 году? Еврейский закон о возвращении («хок ха-швут») – закон, провозглашающий право каждого еврея репатриироваться в государство Израиль.
Как видим, правила меняются. Законы трансформируются. А проблемы остаются и даже множатся.