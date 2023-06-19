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В Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение окажется в руках иранцев

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В Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение окажется в руках иранцев

Украинские военные могут перепродавать оружие, поступающее к ним от США и других государств, входящих в НАТО. Поэтому в Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение попадет в руки иранцев.


Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного представителя израильских Вооруженных сил.

Собеседник журналистов заявил, что ЦАХАЛ располагает информацией о наличии у российских военных противотанковых комплексов Javelin производства США. Он предположил, что Россия способна передать Тегерану часть этого или другого трофейного западного оружия, которое послужит образцами для иранского ОПК.

С другой стороны, утечка натовского вооружения и военной техники может исходить и от украинских военных. Военнослужащие ВСУ вполне способны попросту подрабатывать на оружейной контрабанде. И такая вероятность бесконтрольного трафика оружия очень беспокоит израильское руководство, так как оно может попасть в руки врагов еврейского государства на Ближнем и Среднем Востоке.


Со своей стороны Минобороны США уверяет мир в том, что судьба поставляемого Украине вооружения надежно контролируется, поэтому его контрабанда в третьи страны маловероятна.

Собственно, сам Зеленский или его ближайшее окружение вряд ли станут продавать американское оружие Ирану или другим врагам Израиля. Но нельзя никак гарантировать, что на Украине этим не займутся другие без ведома высшего руководства.
Использованы фотографии:
Армия США
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19 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:39
    +2
    Они бы лучше опасались иранской ядерной программы. Время идёт, технологии доступнее и баланс сил меняется очень быстро.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 09:46
      0
      А пусть почаще с нацистами заигрывают.....опасения , конечно, небезпочвенны, да только продажа части вооружения "налево" осуществляется укрорейхом совместно с хозяевами.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:58
      0
      Евреи пытаются и рыбку съесть и на ёлку залезть и пятую точку не порвать, но похоже у них это не получится. Они не самые умные в этом мире. yes
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:39
    +3
    Израильтяне пусть не переживают,всё что мы захватим на Украине в качестве трофеев окажется не только у нас на " вскрытии" ,но и в КНР,Иране,Белоруссии.Пишем Иран подразумеваем ХАМАС.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:54
      0
      Да не, тут лучше не передавать сразу, а поторговаться для начала. Вы нам, мол, то-то и то-то, а мы не дадим эти вундервафли Ирану. А потом - упс! - russian corruption, вундервафли у Ирана! Ну да ничего, если пересядете с американских истребителей на наши, так и быть, заберём всё обратно у персов wassat
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:41
    +2
    Можете не опасаться - обязательно окажется)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41
    0
    В Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение окажется в руках иранцев
    . Да ладно, как такое могет быть, им самим не хватает, всегда и постоянно!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: rocket757
      Да ладно, как такое могет быть, им самим не хватает, всегда и постоянно!

      Поэтому и не хватает, что половину на сторону "толкают". Какой украинец, не сделает свой гешефт.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:46
    0
    А что, были какие-то сомнения на этот счет?
    Среди союзников обычно принято делиться информацией о вооружении врага, то что Израиль не в группе друзей по отношению к Ирану, это его проблема.
    Не хотите, чтобы ваши секреты попадали не в те руки, прекращайте заигрывать с фашистами разного рода и национальности.
    Насколько я помню, именно Израиль поднял и много десятилетий размахивал флагом Холокоста, так почему теперь евреи с фашистами?
    Весь "прогрессивный мир" скорбил о 6 миллионеах погибших от рук фашистов евреев, вместе с сынами Сиона, забыв о 22 миллионах жителей СССР, о 50 миллионах китайцев, главными жертвами фашизма были объявлены евреи.
    Так в чём же теперь дело?
    На чьей стороне Израиль?
    Или Холокост был просто способом пропиариться на крови своих родных?
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 09:47
    +1
    Нечего бояться! Уже можете обсыраться , так как ваша жЫдо-техника , обязательно будет передана Ирану!
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:49
    0
    Военнослужащие ВСУ вполне способны попросту подрабатывать на оружейной контрабанде.

    И израильтяне, ещё в этом сомневаются. Да это западное оружие по всему миру появилось Иран не исключение. Это бизнес по украински.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:50
    0
    На этом фоне можно бы согласится с арабскими товарищами о справедливости создания гос-ва Израиль, со всей вытекающей помощью. К сож наша элита в таких категориях даже не мыслит. Шувалов на ПМЭФе заявил, что руководители в Европе нехорошие, но с народами которые "внутренне против антироссийской политики" мы по прежнему братья. Опасное заблуждение, ведущее к очередному "нас обманули".
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: ИванИванов
      Шувалов на ПМЭФе заявил, что руководители в Европе нехорошие, но с народами которые "внутренне против антироссийской политики" мы по прежнему братья.

      А, такое же про немцев перед ВОВ, я читал, рассказывали. Они, мол, угнетённые пролетарии, которыми правит вопреки их воле в край разошедшаяся буржуазия. Но реальность показала, что есть что. И появились плакаты "убей немца!" (не нациста). Не хотелось бы наступать на те же грабли, но увы. Национальная традиция-с.
      Цитата: ИванИванов
      На этом фоне можно бы согласится с арабскими товарищами о справедливости создания гос-ва Израиль, со всей вытекающей помощью.

      Я всё никак не могу понять, кому и как мешает маленький Израиль. Не, понятно, что он американский союзник и за это должен получать люлей по возможности с нашей стороны и всех других, кто так или иначе обижен американцами. Ну, а кроме этого что?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    +1
    Какие "одухотворённые" европейские лица.
    А после вчерашнего разглагольствания посела Израиля в Киеве Михаила Бродского ,мне на их озабоченности плевать.Так продать память могут только евреи,бандерва отдыхает.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:58
      0
      А вы в курсе, что среди евреев есть религиозное движение,у них вагон таких по интересам, которые против существования Израиля и вообще еврейского государства?
  10. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:55
    0
    Как ранее писали о поставках Меркавы ВСУ, то боятся надо не западного вооружения в Иране, а резкого количественного и качественного развития иранского ВПК wink
    ИМХО hi
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:55
    0
    Израилю следовало бы опасаться вообще продавать оружие.
    Как можно утратить то, что народ израилевый пестовал в себе веками - чуйку?!
    Ведь мир не изменился и в нём всегда и за всё будут отгребать евреи.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:58
    0

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  13. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 09:59
    0
    Не потому ли в СМИ муссируется – " … Соединенные Штаты влияют на решение Израиля продать танки Merkava Mark 2 и 3 одной из европейских стран с намерением перепродать их Польше и Украине. " что бы потом jude сказали - Мы тут ни при делах … feel