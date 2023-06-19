В Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение окажется в руках иранцев

Украинские военные могут перепродавать оружие, поступающее к ним от США и других государств, входящих в НАТО. Поэтому в Израиле опасаются, что поставляемое Киеву западными странами вооружение попадет в руки иранцев.
Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного представителя израильских Вооруженных сил.
Собеседник журналистов заявил, что ЦАХАЛ располагает информацией о наличии у российских военных противотанковых комплексов Javelin производства США. Он предположил, что Россия способна передать Тегерану часть этого или другого трофейного западного оружия, которое послужит образцами для иранского ОПК.
С другой стороны, утечка натовского вооружения и военной техники может исходить и от украинских военных. Военнослужащие ВСУ вполне способны попросту подрабатывать на оружейной контрабанде. И такая вероятность бесконтрольного трафика оружия очень беспокоит израильское руководство, так как оно может попасть в руки врагов еврейского государства на Ближнем и Среднем Востоке.
Со своей стороны Минобороны США уверяет мир в том, что судьба поставляемого Украине вооружения надежно контролируется, поэтому его контрабанда в третьи страны маловероятна.
Собственно, сам Зеленский или его ближайшее окружение вряд ли станут продавать американское оружие Ирану или другим врагам Израиля. Но нельзя никак гарантировать, что на Украине этим не займутся другие без ведома высшего руководства.