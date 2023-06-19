19fortyfive: юридические проблемы Трампа только укрепляют его популярность на праймериз

Чем ближе 2024 год тем сильнее становятся дискуссии вокруг того, кто же станет следующим американским президентом. При этом соперничество идёт не только между демократами и республиканцами, но и внутри партий. Особо остро стоит вопрос кандидатуры от Республиканской партии, центральной фигурой где является экс-президент Дональд Трамп, находящийся под следствием.Однако далеко не все республиканцы поддерживают Трампа. Недавно мэр Майами Фрэнсис Суарес присоединился к республиканским праймериз на президентских выборах 2024 года. Сейчас в этих праймериз участвуют тринадцать кандидатов. Как пишет американское издание 19fortyfive, чтобы остановить Трампа всем этим республиканским кандидатам придётся объединиться.Издание отмечает, что бывший президент Дональд Трамп пока является очевидным фаворитом. Даже его недавнее обвинительное заключение не уменьшило его лидерства. Он на сорок пять процентных пунктов опережает своего ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса.Наиболее важным структурным эффектом такого увеличения числа кандидатов от Республиканской партии является предотвращение появления единого, объединяющего кандидата против Трампа, пишет 19fortyfive.Однако сейчас, по словам авторов издания, есть веские доказательства того, что республиканские элиты хотели бы найти альтернативу Трампу. Череда скандалов и "плохое поведение" Трампа подорвали его привлекательность. Кроме того, есть вероятность того, что всеобщие выборы 2024 года, станут повторением выборов 2020 года, когда Трамп проиграл Байдену, отмечает американское издание.Всё это создает возможности для кандидата-республиканца, выступающего против Трампа, оттеснить его в сторону на праймериз. Однако для этого ему нужна будет поддержка остальных кандидатов. Наиболее вероятная фигура, которая могла бы объединить республиканцев – это Десантис, считают авторы издания.На данный момент же праймериз Республиканской партии развиваются прямо противоположным образом, необходимым для смещения Дональда Трампа. Сторонники борьбы с Трампом не объединились вокруг одного кандидата от оппозиции. Десантис колеблется, в то время как юридические проблемы Трампа только укрепляют его популярность на праймериз. А растущий список основных оппонентов только ухудшает шансы альтернативного Трампу кандидата, заключает 19fortyfive.