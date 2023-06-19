Военный эксперт: Российские войска уничтожили колонну ВСУ в районе Кременной в ЛНР

После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена

В районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) была уничтожена колонна из шести автомобилей украинских формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.По утверждению Марочко, в результате метких артиллерийских ударов были ликвидированы шесть автомобилей и до 20 боевиков ВСУ. Это произошло к юго-западу от города Кременная. Колонна ВСУ следовала в сторону Серебрянского лесничества.- сообщает РИА Новости со ссылкой на Марочко.Отметим, что на Луганском фронте российские войска ведут интенсивные боевые действия. Положение украинских формирований здесь стремительно ухудшается. Помимо Луганского направления, ожесточенные бои идут на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, где ВС РФ отражают контрнаступление украинских формирований, а также в Донбассе – в районе Авдеевки, в Марьинке и на Артемовском направлении.Российские вооруженные силы регулярно подвергают артиллерийским обстрелам позиции украинских формирований, нанося значительный ущерб вооружениям, военной технике и личному составу противника. Кроме того, по позициям ВСУ регулярно отрабатывает российская армейская авиация , которая также наносит удары по местам скопления военной техники, вооружений и войск противника.