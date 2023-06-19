Военкор сообщил о взятии нашими бойцами украинской бронемашины разминирования в качестве трофея

Российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил о захвате ВС РФ нового бронемашины разминирования на Ореховском участке запорожского направления в ходе ожесточённых боёв в этом населённом пункте. Об этом военный журналист написал в своём ТГ «Сладков+».
По его словам, экипаж «минного тральщика» в составе 2 человек упустил из виду атаки российских военнослужащих по позициям ВСУ, продолжая уверенно направляться к траншеям российских войск. В результате тральщик провалился в почву и заглох, что дало возможность нашим солдатам захватить эту вражескую технику, да ещё и взять в плен 2 украинских солдат.
Таким образом, отметил военкор, украинским бойцам удалось остаться в живых. А бронированная машина разминирования (БМР), конечно же, пойдёт в актив нашим войскам в качестве трофея, заключил он. К тому же машина ещё и в исправном состоянии.
Как сообщало несколькими днями ранее МО РФ, российские войска пресекли попытки ВСУ перегруппироваться на Запорожской направлении, в результате чего ими была уничтожена украинская гаубица Д-30 и несколько единиц бронетехники, включая танки и БМП западного образца. Противник тогда понёс потери в живой силе. А вчера, 18 июня по данным российского оборонного ведомства, российские войска отразили очередную попытку так называемого «контрнаступа» украинских войск в районе Времевского выступа, бои на котором не прекращаются уже несколько недель.