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Военкор сообщил о взятии нашими бойцами украинской бронемашины разминирования в качестве трофея

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Военкор сообщил о взятии нашими бойцами украинской бронемашины разминирования в качестве трофея

Российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил о захвате ВС РФ нового бронемашины разминирования на Ореховском участке запорожского направления в ходе ожесточённых боёв в этом населённом пункте. Об этом военный журналист написал в своём ТГ «Сладков+».


По его словам, экипаж «минного тральщика» в составе 2 человек упустил из виду атаки российских военнослужащих по позициям ВСУ, продолжая уверенно направляться к траншеям российских войск. В результате тральщик провалился в почву и заглох, что дало возможность нашим солдатам захватить эту вражескую технику, да ещё и взять в плен 2 украинских солдат.

Таким образом, отметил военкор, украинским бойцам удалось остаться в живых. А бронированная машина разминирования (БМР), конечно же, пойдёт в актив нашим войскам в качестве трофея, заключил он. К тому же машина ещё и в исправном состоянии.

Как сообщало несколькими днями ранее МО РФ, российские войска пресекли попытки ВСУ перегруппироваться на Запорожской направлении, в результате чего ими была уничтожена украинская гаубица Д-30 и несколько единиц бронетехники, включая танки и БМП западного образца. Противник тогда понёс потери в живой силе. А вчера, 18 июня по данным российского оборонного ведомства, российские войска отразили очередную попытку так называемого «контрнаступа» украинских войск в районе Времевского выступа, бои на котором не прекращаются уже несколько недель.
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9 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:27
    +2
    По его словам...

    Теперь будут говорить, что специально ехали в плен сдаваться... wassat
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 11:30
    +4
    Военкор сообщил о взятии нашими бойцами украинской бронемашины разминирования в качестве трофея


    По подробнее: Какая машина? Маркировка? Производные?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 12:08
      +3
      Производные , Копчёная колбаса, сыр волна, лимонад колокольчик..
      Предоставленная информация не является рекламой
      , сыров, лимонадов и колокольчиков wassat
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:35
        0
        Цитата: AVA77
        сыр волна

        А почему не Сатурн?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    +2
    Как только за нами будут оставаться поле боя не переходя в серую зону ,мы наконец дождёмся битой техники у посольств нато в Москве.Я считаю ,что это не главное,трофеи не главное - главное ,жизнь русского солдата.Чтобы он сказал при возвращении домой : Мама,Жена ,Доча ,Сын,Отец - я вернулся домой ,живой с Победой! .
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:58
    +1
    Когда мы всё это увидим в Кубинке/Патриоте?
    Понимая, что надо обстрелять, изучить, разработать методы противодействия, посмотреть оборудование на предмет того, чего у нас нет или лучше нашего.
    Но хотелось бы.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Когда мы всё это увидим в Кубинке/Патриоте?
      Понимая, что надо обстрелять, изучить, разработать методы противодействия, посмотреть оборудование на предмет того, чего у нас нет или лучше нашего.
      Но хотелось бы.

      Полагаю так, что трофейные приблуды, особенно штучные, представляющие интерес для изучения нашими специалистами прямым ходом к ним и отправляются. То, что в избытке, типа Джавелинов, используется на передовой по прямому назначению, но уже против бандерлогов.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Таким образом, отметил военкор, украинским бойцам удалось остаться в живых
    Так они наверное специально и перли к нашим окопам, чтобы сдаться. А техника, как бонус за хорошее отношение к ним в последующем.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:29
    0
    Для пользы дела применить можно, тем более, дело нужное, это факт.