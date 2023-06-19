ФСБ в ходе оперативной игры удалось пресечь попытку главного управления разведки украинского Минобороны организовать серию терактов, направленных против руководства Запорожской области.
В ходе оперативных действий были задержаны пособники украинских спецслужб, на допросе рассказавшие, что их завербовали представители ГУР Украины и дали задание убить членов руководства военно-гражданской администрации Запорожской области. Кураторы предоставили неудавшимся террористам взрывные устройства, при помощи которых те должны были совершить убийства официальных лиц региона.
Против задержанных заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств.
В ФСБ также сообщили, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму, а также имеющих родственников, имущество либо финансовые обязательства на территориях, находящихся под контролем Киева.
Киевский режим, не скрывая своей террористической сущности, организовывает теракты, направленные против гражданских лиц как в новых, так и в старых регионах России. Так, украинскими террористами были убиты журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский, также была совершена попытка убить писателя Захара Прилепина, в ходе которой тот получил тяжелые ранения. Кроме того, была совершена серия терактов против официальных лиц в Запорожской области. Часть из них, к сожалению, привели к гибели членов руководства региона и сотрудников правоохранительных органов.