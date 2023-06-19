



ФСБ в ходе оперативной игры удалось пресечь попытку главного управления разведки украинского Минобороны организовать серию терактов, направленных против руководства Запорожской области.В ходе оперативных действий были задержаны пособники украинских спецслужб, на допросе рассказавшие, что их завербовали представители ГУР Украины и дали задание убить членов руководства военно-гражданской администрации Запорожской области. Кураторы предоставили неудавшимся террористам взрывные устройства, при помощи которых те должны были совершить убийства официальных лиц региона.Против задержанных заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств.В ФСБ также сообщили, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму, а также имеющих родственников, имущество либо финансовые обязательства на территориях, находящихся под контролем Киева.Киевский режим, не скрывая своей террористической сущности, организовывает теракты, направленные против гражданских лиц как в новых, так и в старых регионах России. Так, украинскими террористами были убиты журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский, также была совершена попытка убить писателя Захара Прилепина, в ходе которой тот получил тяжелые ранения. Кроме того, была совершена серия терактов против официальных лиц в Запорожской области. Часть из них, к сожалению, привели к гибели членов руководства региона и сотрудников правоохранительных органов.