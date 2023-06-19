Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ пресекла попытку украинской разведки организовать теракты в Запорожской области

5
ФСБ пресекла попытку украинской разведки организовать теракты в Запорожской области

ФСБ в ходе оперативной игры удалось пресечь попытку главного управления разведки украинского Минобороны организовать серию терактов, направленных против руководства Запорожской области.


В ходе оперативных действий были задержаны пособники украинских спецслужб, на допросе рассказавшие, что их завербовали представители ГУР Украины и дали задание убить членов руководства военно-гражданской администрации Запорожской области. Кураторы предоставили неудавшимся террористам взрывные устройства, при помощи которых те должны были совершить убийства официальных лиц региона.

Против задержанных заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств.

В ФСБ также сообщили, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму, а также имеющих родственников, имущество либо финансовые обязательства на территориях, находящихся под контролем Киева.

Киевский режим, не скрывая своей террористической сущности, организовывает теракты, направленные против гражданских лиц как в новых, так и в старых регионах России. Так, украинскими террористами были убиты журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский, также была совершена попытка убить писателя Захара Прилепина, в ходе которой тот получил тяжелые ранения. Кроме того, была совершена серия терактов против официальных лиц в Запорожской области. Часть из них, к сожалению, привели к гибели членов руководства региона и сотрудников правоохранительных органов.


Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:38
    +1
    В ФСБ также сообщили, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму, а также имеющих родственников, имущество либо финансовые обязательства на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Я как представлю, сколько украинского паскудства, готового пакостить России при любой возможности, сейчас легализовано в РФ - ужас охватывает recourse
    1. Dagger75
      Dagger75 Сегодня, 11:01
      +1
      Они всегда были, есть и будут. После войны с ними боролись до середины 50-х годов. А потом хрущевская амнистия и мы имеем то что имеем. Днем он мирный, а ночью враг.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Dagger75
        Они всегда были, есть и будут.

        Они будут в условиях безнаказанности. Украинские разведчики и диверсанты должны после поимки или стать успешными участниками двойной игры в пользу России или быть быстро казнены в случае отказа от полного сотрудничества или при невозможности их эффективного использования против СБУ и ВСУ. С тех пор как началась перестройка некоторые инженеры моего бывшего ЦНИТИ оборонной промышленности с восторгом рассказывали как бегали на прием во все посольства и предлагали свои услуги(правда по продвижению интересов арабских стран на Центральном телевидении). Видно назидательные инструктажи нашего первого отдела подтолкнули их к мысли, что есть некоторые нормы ограничивающие вседозволенность.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +1
    В ФСБ также сообщили, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму, а также имеющих родственников, имущество либо финансовые обязательства на территориях, находящихся под контролем Киева.
    . Есть причины, будут/могут возникнуть и последствия.
    Вывод, устранять причины, в первую очередь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    украинские спецслужбы занимаются вербовкой жителей новых регионов среди лиц, сочувствующих киевскому режиму
    Те самые "ждуны", которых следовало отфильтровать еще сразу при освобождении территорий. Фильтрация после освобождения оккупированных ранее территорий это не что-то из ряда вон выходящее ("мы не такие" в данном случае совсем в стороне), а необходимая и рутинная работа спецслужб с активным использованием помощи местного населения.