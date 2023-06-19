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Минобороны опубликовало кадры отражения контрнаступления ВСУ под Новодонецким (ДНР) отрядами ТОФ

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Минобороны опубликовало кадры отражения контрнаступления ВСУ под Новодонецким (ДНР) отрядами ТОФ

В сети появляется все больше свидетельств неудачной попытки украинского контрнаступления, которое в Киеве широко «рекламировали» на протяжении последних месяцев. ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при многочисленных попытках штурмовать позиции военнослужащих ВС РФ.


Отражение одной из таких атак опубликовало Минобороны России. Боестолкновение, в ходе которого отряды ТОФ сорвали контрнаступление ВСУ под Новодонецким (ДНР), произошло 5 июня.

Со слов и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ива», противник численностью до роты под прикрытием бронетехники предпринял контрнаступление. Штурмовое подразделение морпехов, находящееся в общевойсковом резерве, незамедлительно было введено в бой.



Как рассказал журналистам военный, атака противника была отражена, бронетехника уничтожена. Населенный пункт Новодонецкое находится под полным контролем бригады морпехов ТОФ.


Боец с позывным «Ива» добавил, что ВСУ в ходе попытки контрнаступления использовали бронетехнику натовского образца. В частности, бронеавтомобили AMX-10RC, Humvee, Husky TSV и Mastiff. Кроме того, в украинских подразделениях были иностранные наёмники.

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9 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:26
    -4
    Хорошее постановочное видео. Я вот сегодня видел похожее, с другой стороны, там их такая же нарядная спецура с глушаками, смогла попасть в окопы наших мобиков. Всё было очень грустно, с 2-3 метров. Давность видео не знаю, но мобики точно, не такие красивые тактические, как прочие.
  2. Void
    Void Сегодня, 10:27
    +5
    Афроамерикансы они в сэшэа, а у нас они - негры.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:28
    +3
    В сети появляется все больше свидетельств неудачной попытки украинского контрнаступления, которое в Киеве широко «рекламировали» на протяжении последних месяцев.

    Переход тактики ВСУ от таранной – на круглосуточные наскоки мелкими пехотными или механизированными группами говорит о частичной потере управления крупными соединениями. Либо «стандарты НАТО» не усвоены командирами на местах. Нет в военной истории примера «переобувания на ходу», когда крупное наступление меняет не направление, а тактику. А предназначенные для прорывов части расходуются на попытки «прощупать оборону» разведкой боем.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:45
      -1
      Цитата: carpenter
      Переход тактики ВСУ от таранной – на круглосуточные наскоки мелкими пехотными или механизированными группами говорит о частичной потере управления крупными соединениями.

      вообще не говорит-скорее наоборот о полном контроле войск, так как большие колонны- начали жечь массово, решили попробовать другой способ - маленькими группами прощупывать, как раз для экономии сил..
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: carpenter
      В сети появляется все больше свидетельств неудачной попытки украинского контрнаступления, которое в Киеве широко «рекламировали» на протяжении последних месяцев.

      Переход тактики ВСУ от таранной – на круглосуточные наскоки мелкими пехотными или механизированными группами говорит о частичной потере управления крупными соединениями. Либо «стандарты НАТО» не усвоены командирами на местах. Нет в военной истории примера «переобувания на ходу», когда крупное наступление меняет не направление, а тактику. А предназначенные для прорывов части расходуются на попытки «прощупать оборону» разведкой боем.

      Нахрюк обернулся для свиней свинорезкой. am
  4. stankow
    stankow Сегодня, 10:31
    +1
    Первая половина - видео с учений. Зачем надо бьiло вьiдавать за реальньiе кадрьi боя ?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:54
      -1
      Потому, что реальное видео как берут окопы, не для публичного просмотра. С дрона ещё туда-сюда, а когда с пары метров сажают очередь в тело, кровь и мозги разлетаются.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:44
    -1
    Для пропаганды сойдет...в реальности половина этих бойцов
    лежала в укрытиях и не высовывала бы и носа.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    .в реальности половина этих бойцов лежала в укрытиях и не высовывала бы и носа.
    Кто же тогда по вашему отражает все атаки ВСУшников если "половина лежит в укрытиях и не высовывает носа"?