В сети появляется все больше свидетельств неудачной попытки украинского контрнаступления, которое в Киеве широко «рекламировали» на протяжении последних месяцев. ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при многочисленных попытках штурмовать позиции военнослужащих ВС РФ.
Отражение одной из таких атак опубликовало Минобороны России. Боестолкновение, в ходе которого отряды ТОФ сорвали контрнаступление ВСУ под Новодонецким (ДНР), произошло 5 июня.
Со слов и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ива», противник численностью до роты под прикрытием бронетехники предпринял контрнаступление. Штурмовое подразделение морпехов, находящееся в общевойсковом резерве, незамедлительно было введено в бой.
Как рассказал журналистам военный, атака противника была отражена, бронетехника уничтожена. Населенный пункт Новодонецкое находится под полным контролем бригады морпехов ТОФ.
Боец с позывным «Ива» добавил, что ВСУ в ходе попытки контрнаступления использовали бронетехнику натовского образца. В частности, бронеавтомобили AMX-10RC, Humvee, Husky TSV и Mastiff. Кроме того, в украинских подразделениях были иностранные наёмники.