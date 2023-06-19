Министерство обороны Украины отчиталось о взятии Пятихаток в ходе воскресного штурма позиций российской армии на Ореховском направлении. С соответствующим заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
В Киеве опять выдали желательное за действительное, сообщив об установлении контроля над Пятихатками в ходе воскресных боев. На самом деле данный населенный пункт находится в серой зоне и никем не контролируется, но разве это когда-нибудь останавливало киевский режим, привыкший врать. Пятихатки за последние два дня несколько раз переходили из рук в руки, после чего наши отошли из них, позволив ВСУ занять развалины, а затем начали наносить удары артиллерией, авиацией и ТОС "Солнцепек". К вечеру остатки украинских войск сбежали от обстрела в сторону Лобковое.
Впрочем, судя по словам Маляр, Минобороны Украины записывает себе в актив все населенные пункты, находящиеся в полосе наступления, включая даже те, которые никем не контролируются. В новой сводке Генштаба ВСУ говорится об "освобождении" восьми населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров
- заявила Маляр.
Со своей стороны отметим, что о потере Макаровки в районе Времевского выступа российские ресурсы, включая Минобороны не сообщали, там идут бои. Вообще же, приведенные Маляр цифры только смотрятся страшно, на самом деле и на Запорожском и на Южно-Донецком направлениях ВСУ за две недели не сумели даже дойти до первой линии обороны, упершись в передовые позиции. Так что эти заявления не отражают реальной обстановки на линии боевого соприкосновения и предназначены исключительно для западных спонсоров и местного обывателя.