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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об установлении контроля ВСУ над Пятихатками на Ореховском направлении

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об установлении контроля ВСУ над Пятихатками на Ореховском направлении

Министерство обороны Украины отчиталось о взятии Пятихаток в ходе воскресного штурма позиций российской армии на Ореховском направлении. С соответствующим заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.


В Киеве опять выдали желательное за действительное, сообщив об установлении контроля над Пятихатками в ходе воскресных боев. На самом деле данный населенный пункт находится в серой зоне и никем не контролируется, но разве это когда-нибудь останавливало киевский режим, привыкший врать. Пятихатки за последние два дня несколько раз переходили из рук в руки, после чего наши отошли из них, позволив ВСУ занять развалины, а затем начали наносить удары артиллерией, авиацией и ТОС "Солнцепек". К вечеру остатки украинских войск сбежали от обстрела в сторону Лобковое.

Впрочем, судя по словам Маляр, Минобороны Украины записывает себе в актив все населенные пункты, находящиеся в полосе наступления, включая даже те, которые никем не контролируются. В новой сводке Генштаба ВСУ говорится об "освобождении" восьми населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров

- заявила Маляр.

Со своей стороны отметим, что о потере Макаровки в районе Времевского выступа российские ресурсы, включая Минобороны не сообщали, там идут бои. Вообще же, приведенные Маляр цифры только смотрятся страшно, на самом деле и на Запорожском и на Южно-Донецком направлениях ВСУ за две недели не сумели даже дойти до первой линии обороны, упершись в передовые позиции. Так что эти заявления не отражают реальной обстановки на линии боевого соприкосновения и предназначены исключительно для западных спонсоров и местного обывателя.
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40 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:21
    +4
    Достижение!!!! А как размалевала???!!! Прям знамя над рейхстагом.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:25
      -1
      Цитата: nellyjuri
      Достижение!!!! А как размалевала???!!! Прям знамя над рейхстагом.

      Ну любое небольшое продвижение для ВСУ это успех.
      1. haron
        haron Сегодня, 10:38
        -3
        Цитата: Арон Заави
        любое небольшое продвижение для ВСУ это успех.

        Как там в сказке: "Курочка по зернышку".
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:06
          +2
          Как там в сказке: "Курочка по зернышку"

          Ага...только при таком раскладе всех этих курочек ( точнее петушков) они там и положат....слишком дорогие зернышки получаются....подохнут они от переедания зёрнышек laughing
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 11:49
          0
          Цитата: haron
          Как там в сказке: "Курочка по зернышку".

          Да, да... только вот такие темпы, а главное потери в "предполье" обороны, это "курам на смех..."
          1. haron
            haron Сегодня, 12:38
            -1
            Цитата: svp67
            Да, да...

            Ну из песни слов не выкинешь.
            Цитата: svp67
            только вот такие темпы,

            А если за точку отсчета старта "курочки за зернышками" принять 22декабря 2022 года, а 19.3.2023 финиша еще в помине не видно? Это как называется ?
            Цитата: svp67
            это "курам на смех..."

            Вам не кажется что вся эта компания, с обоих сторон, "курам на смех".
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:40
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Ну любое небольшое продвижение для ВСУ это успех.

        А как же, Чумадед, за каждый промах жестоко спросит.
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:46
        +4
        Майор Гром.

        На прошлой неделе в центре внимания был Времьевский выступ. Там наши отошли на выгодные рубежи, а после начали давать мощный отпор. Там Макаровка несколько раз переходила из рук в руки, но наши там не хотели особо сидеть, так как низина, а окрестные высоты за нами, а швайнов заставляли, как же надо дать результат, пусть это всего лишь деревенька на 10 домов. Тогда же стала очевидной новая тактика и у нас, и у них. У них меньше техники, больше мяса, у нас маневренная оборона. Защищаемся там, где удобно, не цепляемся за ложные символы.
        После того, как прошли дожди, швайны провели перегруппировку и приготовились идти вперёд. Позавчера попёрли. В районе Работино наши парни уже вторую не дают никаких шансов на продвижение. Несколько иная ситуация в районе Пятихаток. Там ценой огромных усилий и потерь в пятницу швайны смогли зайти на окраины села. Наши выбили. На следующий день уже в несколько волн снова зашли, уже побольше заняли и тут их ждал сюрприз в виде «Солнцепёка», арты и ФАБов, создав для швайнов типичный котёл (знаем их страсть к котлам, наверное, это не случайно). Сегодня снова весь день были новости то заняли, то освободили. В итоге наши к вечеру снова выбили неприятелей.

        В итоге на Западе уже подсчитали, что при таких темпах всех резервов швайнов хватит на 30 сёл. Для примера, сегодня из одного подразделения из 120 человек, осталось 3. ТРИ! Не мудрено, что одни специально ломают свои машины, а другие массово сдаются. За эту неделю уже 40 человек.
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Арон Заави
        Ну любое небольшое продвижение для ВСУ это успех.

        Только какова цена? И это в "предполье", где наших войск то очень мало
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 10:28
      0
      Молодээц женщина! good Перемога! drinks У неё фамилия обязывает всё красиво размалевывать! lol
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:42
      +1
      Опять или снова или это повторение новости недельной или двухнедельной давности?

      И вопрос не по теме.
      Не уж то у женской половины ВСУ нет красивой армейской формы чтобы постоянно показывать Маляр в футболке (а может и майки) и толстовке. Ну ладно жадина и ворюга Зеленский на всём экономит и вечно ходит в непотребном виде, но янки то куда смотрят? negative
      1. Хагалаз
        Хагалаз Сегодня, 11:22
        0
        Это типа фишка такая. Бывает люди зарок дают, типа пока чего то не достигнут, не бреются, не занимаются сексом, хорошо не одеваются, ну и т.д. Вот главукр например даже к уважаемым (не средь нас) людям на прием ездит в футболке и не бритым. Эта краля похоже тоже себя в чём то ограничила. Ну или по жизни ограниченная.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 11:24
        0
        По внешнему виду Зеленского. А служил ли он когда-нибудь в армии? Всё таки служба откладывает отпечаток на всю жизнь - служившего человека в неаккуратном виде редко встретишь. Этот же... хоть бы футболку постирал . Ну это ладно - Урсула стерпит обнимашки и с козлом ради победы над Россией. Но что уж совсем ни в какие рамки, подсмотрел как он возлагал венок , не помню уж кому, батюшки, носки драные. И это президент, впрочем каков президент, такая и держава, ибо их устраивает.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:31
    +2
    Это село только на карте осталось, оно небольшое было, и полностью разрушено. Говорить об его контроле бессмысленно. А раз говорят, значит больше вообще не о чем, значит плохи дела у нацистов.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:37
      +4
      Пока маляр рожала свое заявление, подразделения укровермахта были отмудоханы из всех средств поражения после чего бежали из Пятихатки ....но не все....кое кто остался там навсегда в качестве чернозёма
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:41
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Это село только на карте осталось, оно небольшое было, и полностью разрушено.

      Осталось только название на старых картах.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:31
    +1
    не иначе как Зе планом поделился...... yes и тут же розовые слоники..... wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Mouse
      не иначе как Зе планом поделился....

      Не планом, а кокаином.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:46
        0
        в сортах гуана.... не разбираюсь.... wassat ...........................................
  4. stankow
    stankow Сегодня, 10:33
    0
    Численность населения Пятихатки на 2001 год - 301 человек ....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:51
      0
      Кто-то писал что на 2022 год - 298 человек было. Странно, что численность почти не поменялась what
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 10:33
    +4
    Им же надо , что то заявлять . Свидоукры не будут писать и говорить о потерях в тысячи человек при "победном "наступе воинив свэта на мордер ... О сгоревших вместе с танкистами леопардами , разбитыми американсками брэдли , страйкерами разваленными на запчасти . Иначе начнётся на бандероукраыни уныние и страх ... Правда свидоукров подбадривают - " Мы вам ф-16 дадим Доллярив отсыплем десять мешков ...." Но обычным , простым жителям бывшей УССР достанутся только полиэтиленовые пакеты для трупов , а родителям похоронки на их детей , попавших в военную мясорубку войны . hi
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:34
    +4
    На фото подальше от камеры она посимпотней выглядит. А тут реальное страшило. Или может я тогда был немножечко пьян.)))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:52
      -2
      А я бы с ней и сейчас замутил wassat
      Перевоспитал бы wassat
  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 10:34
    -5
    Блин, кому верить то? Каждая сторона свою "правду" говорит, а по факту никто
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:53
      +1
      Просто пока там публикуют, в селе за это время власть меняется
  8. мазута
    мазута Сегодня, 10:35
    +1
    Жестокое рубилово с огромными потерями,вот это точно.Демографическая яма всем обеспечена.По сути геноцид славян.По окончании конфликта,территории будут обживать совсем другие народы и расы.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:48
      +1
      Единственный выход-сделать как в Исламе многожёнство легальным...(в каждой шутке только доля шутки).....
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 11:17
        0
        Цитата: HAM
        многожёнство легальным...(в каждой шутке только доля шутки).....

        Кто сможет кормить ораву жён и детей ? Где жить им всем ? Ну и наконец менталитет у наших женщин иной . Сговорятся и ночью задушат . Не смогут поделить . Так не доставайся же ты "вася " ни кому ...
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:36
    +4
    Пятихатки за последние два дня несколько раз переходили из рук в руки, после чего наши отошли из них, позволив ВСУ занять развалины, а затем начали наносить удары артиллерией, авиацией и ТОС "Солнцепек".


    Вот поэтому Пятихотки, прозвали "двухсоткам" для ВСУ,
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: carpenter
      Пятихатки за последние два дня несколько раз переходили из рук в руки, после чего наши отошли из них, позволив ВСУ занять развалины, а затем начали наносить удары артиллерией, авиацией и ТОС "Солнцепек".


      Вот поэтому Пятихотки, прозвали "двухсоткам" для ВСУ,

      Этим вахлакам главное тряпку свою вывесить и сфотаться, а там трава не расти. Ну и хорошо, мы не против таких фотосессий.)))) А вообще пацаны красавцы, реально насмерть стоят и укроп косят. Удачи им.
  10. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 10:42
    +2
    Вспоминается старый анекдот, который заканчивается тем, что когда украинец падает с загнанной лошади в поле, которое ему обещали, то кидает впереди себя шапку и кричит - "А це під буряк буде".
  11. engy
    engy Сегодня, 10:45
    +1
    А Шурыгин (ТГ-канал "Рамзай") пишет, что сейчас в Пятихатках никого нет.
    1. NaBerlin
      NaBerlin Сегодня, 10:53
      +1
      Этот пузовоин на ЛБС за всё время ни разу не был, он то откуда может знать?
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:54
    0
    Министерство обороны Украины отчиталось о взятии Пятихаток в ходе воскресного штурма
    Шо, опять? Это в который раз уже?

    Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров
    На момент, когда укродеятели сообщали об «освобождении» 100 квадратных километров, потери укроармии составляли 186 танков, то есть почти два танка на километр.
    Под контролем России находится 83 тысячи квадратных километров бывших украинских территорий и если пропорция танк на километр сохранится, то для полного «освобождения» укроармии понадобится 154380 танков, что в два раза больше, чем есть во всем мире, и в три раза больше, чем во всем мире, за исключением России и Китая.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +1
    Маляр, как и положено маляру побелила забрызганные кровью стены свежей известкой. Из дали смотрится светленько, а подойдешь поближе кровавые пятна выступают через косметическую белизну.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:44
      +1
      Что то она на каждой новой фото, все потасканией и потасканей. Как буд то ее всю ночь и несколько мужиков...
  14. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 11:19
    0
    Если за каждую пятихатку класть по батальону, то швайнехунды закончатся у первой линии обороны.
  15. NickShel
    NickShel Сегодня, 11:20
    -1
    Со своей стороны отметим, что о потере Макаровки в районе Времевского выступа российские ресурсы, включая Минобороны не сообщали, там идут бои. Вообще же, приведенные Маляр цифры только смотрятся страшно, на самом деле и на Запорожском и на Южно-Донецком направлениях ВСУ за две недели не сумели даже дойти до первой линии обороны, упершись в передовые позиции. Так что эти заявления не отражают реальной обстановки на линии боевого соприкосновения и предназначены исключительно для западных спонсоров и местного обывателя.

    "Никакой паники нет!"(с)? Вообще интересно, как освобожденные нами села преподносятся, как супермеремога, а когда хуторяне захватывают села, то это бесполезные и не нужные нп.
    Тем временем, сообщается, что при обороне Пятихаток погиб замком батальона "Шторм. Осетия" Айвенго Техов .
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:42
    +1
    В честь взятия села Пятихатки,надо устроить парад с танцами в кастрюлях и скаканием.