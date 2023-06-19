МИД РФ: Российское ядерное оружие в Белоруссии размещено на бессрочной основе

Эскалация Западом конфликта на Украине и стремление сменить власть в Белоруссии привели к тому, что российские и белорусские власти приняли решение о размещении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии.
Такое решение, естественно, вызвало волну недовольства на Западе. Однако ядерное оружие всё же было размещено. Кроме того, по словам представителя МИД России Алексея Полищука, это оружие размещено в Белоруссии бессрочно. Об этом дипломат заявил в интервью агентству ТАСС.
Полищук отметил, что российское ядерное оружие может быть свёрнуто, если исчезнут причины его размещения, а именно при отказе Соединённых Штатов и НАТО от подрыва российского и белорусского суверенитета.
Такому нашему шагу (свертыванию ядерного оружия) должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе
— отметил представитель МИД России.
По словам дипломата, Россия была вынуждена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, так как Запад не пожелал давать России гарантии безопасности. Полищук также добавил, что со стороны Украины у границы с Белоруссией идёт концентрация крупных воинских частей, угрожающих безопасности Союзного государства России и Белоруссии.