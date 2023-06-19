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МИД РФ: Российское ядерное оружие в Белоруссии размещено на бессрочной основе

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МИД РФ: Российское ядерное оружие в Белоруссии размещено на бессрочной основе

Эскалация Западом конфликта на Украине и стремление сменить власть в Белоруссии привели к тому, что российские и белорусские власти приняли решение о размещении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии.


Такое решение, естественно, вызвало волну недовольства на Западе. Однако ядерное оружие всё же было размещено. Кроме того, по словам представителя МИД России Алексея Полищука, это оружие размещено в Белоруссии бессрочно. Об этом дипломат заявил в интервью агентству ТАСС.

Полищук отметил, что российское ядерное оружие может быть свёрнуто, если исчезнут причины его размещения, а именно при отказе Соединённых Штатов и НАТО от подрыва российского и белорусского суверенитета.

Такому нашему шагу (свертыванию ядерного оружия) должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе

— отметил представитель МИД России.

По словам дипломата, Россия была вынуждена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, так как Запад не пожелал давать России гарантии безопасности. Полищук также добавил, что со стороны Украины у границы с Белоруссией идёт концентрация крупных воинских частей, угрожающих безопасности Союзного государства России и Белоруссии.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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3 комментария
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 11:19
    +2
    Ну вот шпаки , чи пшеки дочирикались .... Если , что скворечнику- Варшаве , трындец . Кому там Львов и Черновцы хотелось ?
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:49
    0
    Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, заявили в ведомстве.

    Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом уведомлено не было.

    Все это можно объяснить намерениями Украины продолжить работу над грязной ядерной бомбой, отметили в СВР.

    Если Украина осуществит провокацию с грязной бомбой, возможно ТЯО пригодится.
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:20
    0
    По словам дипломата, Россия была вынуждена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, так как Запад не пожелал давать России гарантии безопасности.
    - ну что это за вечные извиняющиеся оговорки - если бы не вы, да мы бы никогда, как вы, так и мы, это наш ответ, вы нам обещали, но обманули и.т.д. мы же, вы же, ты же...Сильные размещают и НИКОМУ НИЧЕГО не объясняют! Размещают без каких либо оправданий, просто в силу национальных интересов! Как американцы например. А тут... бесконечные самобичевания и оправдывания перед кем-то, смешно уже, как с красными линиями winked .