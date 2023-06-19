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Представитель ГУР о Буданове: Командир работает, он цел

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Представитель ГУР о Буданове: Командир работает, он цел

На Украине продолжают играть спектакль, который можно назвать «С Будановым всё в порядке». Напомним, что руководитель главного управления украинской разведки, прогнозировавший, что «Украина вернёт под контроль Крым до окончания весны», не появляется перед камерами уже несколько недель, если не считать его более чем странного появления на несколько секунд – с транслируемыми молчанием.


Адвокатом Буданов в данной ситуации выступает представитель ГУР Андрей Юсов.

На прошлой неделе Юсов заявил, что «буквально несколько минут назад встречался с Будановым» и зачем-то добавил, что аппетит у главы ГУР хороший.

Сегодня в очередном интервью украинским репортёрам, которые и сами хотели бы выяснить, куда же пропала столь медийная персона, г-н Юсов заявил, что «был утром в кабинете Кирилла Буданова».

Юсов:

Он цел, с ним всё отлично, командир работает. И он даже в некоторой степени потешается над российской пропагандой.

Жив или нет Буданов – вопрос спорный, но факт остаётся фактом: в течение примерно 3-х недель он не сделал ни одного заявления, чего до этого времени с ним не было никогда после вступления в должность. Это может быть как свидетельством того, что с Будановым действительно не всё в порядке физически, либо того, что начальника украинского ГУР кто-то попросил поменьше болтать – особенно после его прогнозов о «переходе Крым под украинский контроль до конца весны».
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22 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:41
    +4
    факт остаётся фактом: в течение примерно 3-х недель он не сделал ни одного заявления, чего до этого времени с ним не было никогда после вступления в должность

    словесный понос иссяк.... пропоносился..... feel
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:25
      +2
      Цитата: Mouse
      словесный понос иссяк.... пропоносился.....

      Напомню важную и крайне актуальную мысль китайского стратега Сунь-Цзы: «Война — путь обмана». Вот с обманом мы постоянно сталкиваемся с самого начала проведения спецоперации и поныне.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:39
        +1
        Так у этого генерала кокаинового, что на уме, то и на языке. Сомневаюсь, что это часть его стратегического плана взять и вдруг пропасть из медиа. Это один из смыслов его жизни был - светить холеным фейсом и жути нагонять.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:49
      0
      "На прошлой неделе американцев заявил, что «буквально несколько минут назад встречался с Будановым» и зачем-то добавил, что аппетит у главы ГУР хороший."
      ******************************************************************************************Похоже, - "встречался" в палате интенсивной терапии больнички "Шарите". Во время кормёжки "из трубочки" этого разговорчивого персонажа...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:42
    +5
    Конечно "потешается" так "потешается" что аж сказать не может. Посмотрим сколько он ещё на "задании" будет.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:51
      +3
      Он на фронтах в голову контуженный... smile посмотрим что дальше будет с его персоной...зарылся в щель клоп свинячий, не видать где он спрятался от страха. request
    2. Комментарий был удален.
  3. мазута
    мазута Сегодня, 10:44
    +7
    Вместе с Залужным перешли в режим тишины...Хотелось бы конечно чтобы вечной и в аду.Сырского ждут,чтобы на троих им котел черти приготовили.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:48
      +6
      Вместе с Залужным перешли в режим тишины...Хотелось бы конечно чтобы вечной и в аду.
      Все руководство украины должно перейти в спящий режим. Полностью.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    +1
    г-н американцев заявил, что «был утром в кабинете Кирилла Буданова. Он цел, с ним всё отлично, командир работает.».
    Китель на спинке кресла висел? Пусть пока играют в молчанку, главное, что русофоб-садист не исполняет свои служебные обязанности, что опровергнуть Киеву очень сложно. Иначе хотя бы "назло врагу" обязательно показали его.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:51
    0
    Илья Кива сообщил:

    "Буданов умер, не приходя в сознание, - информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП".
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 11:17
      0
      У таких, как он, вся жизнь - не приходя в сознание.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      "Буданов умер, не приходя в сознание, - информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП".

      Но удивительным образом «слухи» подхватила серьезная британская газета The Independent: «Его текущее состояние неизвестно: помощники сказали The Telegraph, что он жив и здоров, но никаких фотографий, подтверждающих это, опубликовано не было».
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:54
    +4
    Да, знаем, проходили: рукопожатие крепкое, медикаментозный сон крепок, аппетит прекрасный - все через трубочку впитывает.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:15
    0
    Если он живой, то это хорошо. Есть шанс, что ответит по заслугам. Твaрь фашистская.
  8. Тополь
    Тополь Сегодня, 11:18
    +3
    Мне кажется, Залужный сыграл в ящик, поскольку матрасники уже начали на него подрыв "Северных потоков" вешать. После таких заявлений он живым уже никому не нужен, ибо может от обиды много чего порассказать. С Будановым пока не ясно. Если на него тоже начнут разные "подвиги" укронацистов вешать, значит и этот уже с Бандерой обнимается. А "подвигов" у этих тварей достаточно, и чем ближе конец государства 404, тем активнее живые фашисты будут всё валить на мертвых.
  9. uralex
    uralex Сегодня, 11:18
    +2
    Он цел, с ним всё отлично, командир работает. И он даже в некоторой степени потешается над российской пропагандой
    Целый день ходит и потешается, ходит и потешается... потешается над российской пропагандой, над Юсовым, над тем , что он ходит... ну, если он, конечно, еще не с Бандерой)))
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:19
    +1
    На прошлой неделе американцев заявил, что «буквально несколько минут назад встречался с Будановым» и зачем-то добавил, что аппетит у главы ГУР хороший.

    Конечно хороший, если через трубочку кормили. Вечером 17 июня публицист и бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил в своем телеграм-канале: «Буданов умер, не приходя в сознание, — информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП (офис президента — СП). Теперь в Киеве думают, что с этим делать, если вчера Зеленский явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание. Но точно будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно».
  11. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:30
    0
    Жив или нет Буданов – вопрос спорный

    Да и хренъ (овощ) бы с ним...
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:43
    0
    Он цел, с ним всё отлично, командир работает
    Забыли добавить, что хорошо кушает и даже реагирует на внешние раздражители...
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:21
    0
    американцев:

    Он цел, с ним всё отлично, командир работает. И он даже в некоторой степени потешается над российской пропагандой.

    Представляете до чего дошло ,во всем Генштабе ВСУ ,нет целого телефона с заряженным аккумулятором ?
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:29
    0
    Место такое... Поднимите мне веки... Тфу, Буданова!
    1. Alexandr Sharapov
      Alexandr Sharapov Сегодня, 12:35
      0
      Прочитал у "Червонца" Илья Кива сообщил:

      "Буданов умер, не приходя в сознание, - информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП".