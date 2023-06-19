Представитель ГУР о Буданове: Командир работает, он цел

Он цел, с ним всё отлично, командир работает. И он даже в некоторой степени потешается над российской пропагандой.

На Украине продолжают играть спектакль, который можно назвать «С Будановым всё в порядке». Напомним, что руководитель главного управления украинской разведки, прогнозировавший, что «Украина вернёт под контроль Крым до окончания весны», не появляется перед камерами уже несколько недель, если не считать его более чем странного появления на несколько секунд – с транслируемыми молчанием.Адвокатом Буданов в данной ситуации выступает представитель ГУР Андрей Юсов.На прошлой неделе Юсов заявил, что «буквально несколько минут назад встречался с Будановым» и зачем-то добавил, что аппетит у главы ГУР хороший.Сегодня в очередном интервью украинским репортёрам, которые и сами хотели бы выяснить, куда же пропала столь медийная персона, г-н Юсов заявил, что «был утром в кабинете Кирилла Буданова».Юсов:Жив или нет Буданов – вопрос спорный, но факт остаётся фактом: в течение примерно 3-х недель он не сделал ни одного заявления, чего до этого времени с ним не было никогда после вступления в должность. Это может быть как свидетельством того, что с Будановым действительно не всё в порядке физически, либо того, что начальника украинского ГУР кто-то попросил поменьше болтать – особенно после его прогнозов о «переходе Крым под украинский контроль до конца весны».