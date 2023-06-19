Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича

Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость

Интересные события разворачиваются на фоне специальной военной операции. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский высказался в защиту нацистских военных преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича.Как отметил израильский посол, Бандера и Шухевич действительно были нацистами. Они стремились сделать Украину независимым государством без коммунистов, поляков и евреев. Но сегодня, по утверждению израильского посла, ситуация изменилась. Украина находится в поиске своих «героев».- подчеркнул Бродский.Израильский посол отметил, что улицы Бандеры существуют во многих городах Украины и в ряде других государств, включая США. Тем самым, представитель еврейского государства завуалировано признал, что не только Запад, но и Израиль готов «закрыть глаза» на реабилитацию нацизма на Украине.Подобные заявления являются предательством исторической памяти еврейского народа, потерявшего миллионы людей из-за военных преступлений нацистов. Интересно, как жители Израиля, чьи предки погибали от рук бандеровцев, теперь могут воспринимать подобные заявления человека, являющегося израильским дипломатом и отражающего официальную позицию властей страны. На месте евреев Израиля можно было бы задуматься над тем, чтобы начать кампанию за отзыв господина Бродского с занимаемой должности.