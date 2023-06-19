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Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича

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Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича

Интересные события разворачиваются на фоне специальной военной операции. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский высказался в защиту нацистских военных преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича.


Как отметил израильский посол, Бандера и Шухевич действительно были нацистами. Они стремились сделать Украину независимым государством без коммунистов, поляков и евреев. Но сегодня, по утверждению израильского посла, ситуация изменилась. Украина находится в поиске своих «героев».

Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость

- подчеркнул Бродский.

Израильский посол отметил, что улицы Бандеры существуют во многих городах Украины и в ряде других государств, включая США. Тем самым, представитель еврейского государства завуалировано признал, что не только Запад, но и Израиль готов «закрыть глаза» на реабилитацию нацизма на Украине.

Подобные заявления являются предательством исторической памяти еврейского народа, потерявшего миллионы людей из-за военных преступлений нацистов. Интересно, как жители Израиля, чьи предки погибали от рук бандеровцев, теперь могут воспринимать подобные заявления человека, являющегося израильским дипломатом и отражающего официальную позицию властей страны. На месте евреев Израиля можно было бы задуматься над тем, чтобы начать кампанию за отзыв господина Бродского с занимаемой должности.
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60 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:43
    +38
    Надеюсь нам больше ни когда не придётся спасать еврейскую нацию от нацизма.
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:48
      +28
      Цитата: marchcat
      Надеюсь нам больше ни когда не придётся спасать еврейскую нацию от нацизма.

      Мы никогда не спасали еврейскую нацию ни от кого!
      СССР защищал советский народ от коричневой чумы немецкого национал-социализма! НЕ разбирая какой национальности кто был!!! В СССР все были товарищами! А те, кто считал себя избранным - работали в ГУЛАГе. sad
      1. Комментарий был удален.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:01
          +31
          После таких заявлений официального должностного лица можно сказать следующее.
          1. Это его личная позиция и тогда он должен быть с позором снят со своего поста.
          2. Если он продолжит работать , то это расценивается как позиция государства Израиль. И тогда пусть израильтяне заткнутся про холокост, про убийства миллионов евреев и т.д.Они больше не имеют морального права об этом говорить. Израиль окончательно лёг под нацистов и стал их пособниками де- юре( по факту мы это наблюдаем давно)
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 11:12
            +16
            Если продолжить логическую цепочку этого поца ,истопники в крематориях нацистской лагерей - были герои и они боролись ,за независимость Германии под руководством Гитлера.С кем не бывает,,мальца палку перегнули.Сколько вас, нацисты уничтожили 6 млн,мало что-ли.Евреи ,как вы низко пали.!По моему понятие холокост - евреями приватизирован.Полностью поддерживаю нашего правильного еврея - Сатановского,с такими можно разговаривать только с калаша ,от бедра веером.Только заранее, предупредите Сатановского на каком фланге будете стоять,чтобы "веер "имел ограниченный сектор.
          2. Бородач
            Бородач Сегодня, 11:13
            +8
            Цитата: Чёрный
            После таких заявлений официального должностного лица можно сказать следующее.
            1. Это его личная позиция и тогда он должен быть с позором снят со своего поста.
            2. Если он продолжит работать , то это расценивается как позиция государства Израиль. И тогда пусть израильтяне заткнуться про холокост, про убийства миллионов евреев и т.д.Они больше не имеют морального права об этом говорить. Израиль окончательно лёг под нацистов и стал их пособниками де- юре( по факту мы это наблюдаем давно)

            Этому Бродскому можно ответить, что Гитлер тоже сражался за независимость от евреев, и никакого холокоста не было. Была героическая борьба германского народа за независимость от еврейской оккупации. Концлагеря и гетто - диетические санатории для евреев.
            1. Чёрный
              Чёрный Сегодня, 11:17
              +6
              Жду следующего шага от израильского руководства - установку памятника бандеры в центре Тель- авива и переменование в честь него одной из улиц в Хайфе bully
              1. сойка_тк
                сойка_тк Сегодня, 11:29
                0
                "Жду следующего шага от израильского руководства - установку памятника бандеры в центре Тель- авива и переменование в честь него одной из улиц в Хайфе" -- Так они решили танки салорейху поставить.
              2. AdAstra
                AdAstra Сегодня, 12:02
                0
                А лучше в Иерусалиме"""""""
          3. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 11:19
            +3
            Цитата: Чёрный
            И тогда пусть израильтяне заткнуться про холокост, про убийства миллионов евреев и т.д

            С Холокостом и так всё мутно, так ещё и такая хуцпа...
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:12
        +1
        Несколько слов о г-не Бродском . Родился в 1972г, в г. Ленинграде, СССР.
        В 1990 году с семьёй иммигрировал в Израиль. Окончил Тель-Авивский университет, получив степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности.
        С 2002 года на дипломатической работе. В 2003—2008 годах являлся пресс-атташе посольства Израиля в России, политическим атташе посольства Израиля в России. В 2009—2013 годах — директор по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год — посол Израиля в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане.
        С 9 августа 2021 года — посол Израиля на Украине.
        1. сойка_тк
          сойка_тк Сегодня, 11:31
          +7
          Сначала одну родину предал, потом другую - чему удивляться
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:55
      +4
      Цитата: marchcat
      Надеюсь нам больше ни когда не придётся спасать еврейскую нацию от нацизма.

      Сами себя, пусть спасают, если у них такая любовь с бандеровцами. Надоело всех подряд спасать.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:01
        0
        Их уже вывезли оттуда в прошлом году
      2. barclay
        barclay Сегодня, 11:16
        0
        Сами себя, пусть спасают, если у них такая любовь с бандеровцами
        Не любовь, но "понимание". Тонкий еврейский подход. Ох, не зря к этим людям не однозначное отношение.
        Тут проскочила инфа о том, что Израиль может поставить списаные танки Меркава на Украину. Вот оно, что Михалычь... wink
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:20
      +1
      Это уже давно не новость и полно фактов того, как "некоторые" граждане России, еврейской национальности, поддерживали беспорядки в Киеве в 2013 году, госпереворот на Украине в 2014 году, смеялись над сожжёнными в Одессе и массово начали исход из России после февраля 2022 года, обвиняя Россию во всех смертных грехах.
      А потом Израиль начал оказывать различную помощь нацистскому режиму на Украине и евреи-добровольцы без всякой принудиловки отправились защищать потомков Бандеры и Шухевича.
      А такие известные евреи как Сорос, Блинкин, Каган и прочие из осиного гнезда "демократии" до сих пор без устали топят за последователей фашистского отребья и защищают их всеми силами.

      Процесс переосмысления уже начался и вряд ли высказывание нашего Президента о том, что - «У меня много друзей-евреев — с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа», могут изменить этот процесс. angry
      1. сойка_тк
        сойка_тк Сегодня, 11:37
        +1
        да один коломойский, называющий себя жидобандеровцем чего стоит
  2. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 10:43
    +29
    посол Израиля отрицает холокост? belay это всё еще не дно? можно еще глубже? belay
    они когда в Израиле посла на украину выбирали искали самого умственно отсталого чтоб мог успешно с салорейхом коммуникации наводить?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:46
      +5
      Цитата: SanichSan
      посол Израиля отрицает холокост? belay это всё еще не дно? можно еще глубже? belay

      Со дна еще Шухевич постучит и прикажет этому послу явиться к Бандере.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:48
      0
      SanichSan hi, по сути да, но по факту его отмажут от любой критики, тем более способы обкатаны.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:43
    +11
    Пусть сами евреи решают, кто им нравится. Видимо, со сменой поколений - память о лишениях народа затухает.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Видимо, со сменой поколений - память о лишениях народа затухает.

      Память не затухает, ее просто хотят забыть. Забыть потому, что сейчас не висит над головой "Домоклов меч".
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 11:21
      +3
      Цитата: Zaurbek
      Видимо, со сменой поколений - память о лишениях народа затухает.

      Мы неоднократно говорили здесь на ВО, не мало работ социологов о направленности действий "продвижения демократических ценностей" - разорвать любые традиционные связи: семейные, религиозные, исторические … любые. Значительно проще контролировать родства не помнящих.
      Посол страны сынов израилевых вопиющий образчик результата этой работы западников.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:44
    +8
    Тут даже и сказать то культурного нечего, зато остальных за малейшие попытки реабилитации нацизма Израиль старается заплющить.
  5. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 10:48
    +8
    Вот уж точно за денежку малую родную мать продадут. Еврейская полиция в Варшавском гетто[center]
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:50
    +8
    Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича

    Скоро так евреи договорятся, что за холокост уже сами немцам начнут платить! wassat
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:58
      +5
      Евреи платить????
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: Хорон
      Скоро так евреи договорятся, что за холокост уже сами немцам начнут платить!

      А что, в этом есть своя правда, произошёл отбор не естественным путем, а насильственным, не нужных устранили, нужных оставили.
    3. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 11:39
      +1
      таки они давно платят, только не немцам, а напрямую фашингтону
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:51
    +2
    Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость


    Скоро он так скажет про Ясира Арафата и палестинцев, вот тогда мы и узнаем мнение граждан Израиля. Я думаю его бы Израиль объявил персоной невозвращенцем.Независимость она такая разная hi
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:52
    +8
    Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
    Современная идиология израиля неонацизм/фашизм, поэтому все логично.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:52
    +8
    Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость

    - подчеркнул Бродский.

    Это ты Миша скажи погибшим в Бабия Яр и другим десяткам тысяч евреев, погибшим от рук украинских отморозков бандеровцев.
    А хочу спросить Бродского - "А были ли на Украине, генооцид еврейского населения ?"
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:54
    +9
    Невероятные истории за полторы:
    Адольф Гитлер жидомасонский проект по очищению еврейской нации...
    на фоне таких заявлений кажутся не таким уж и невероятными
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:02
      +1
      Адольф Гитлер жидомасонский проект по очищению еврейской нации...
      Разборки кто там чистокровный еврей (такой еврейский вариант арийцев) а кто нет имели место быть, да в принципе и до сих про. Дикость.
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:55
    +2
    .Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость

    Не о каком большинсве речи не идёт. Эти твари, "герои", только для тупых рагулей, проживающих на западе Украины. Еврейский посол, просто не в курсе дела.
    1. point
      point Сегодня, 11:27
      0
      он отлично в курсе, однако у него работа избегать узких мест и острых углов всегда, пока не даны указания об обратном. Израиль объективно зависит от всего мира так или иначе, но пытается уйти от выбора стороны. Ситуация с танками сейчас любопытная, точнее мне интересно как будет реагировать общество внутри Израиля на статьи в прессе о возможном транзите техники или рокировке, благодаря этой сделке. Не удивлюсь ни безразличию, ни заострению внимания.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:05
        +1
        Интереснее, что будет, когда эти танки начнут взрываться после попадания в них ПТУРов. Ничего против Израиля и евреев не имею, но надеюсь, после такого у арабов и палестинцев откуда-то возьмутся современные ПТРК, гранатомёты, дроны-камикадзе и ЗРК различного назначения вместе с людьми, умеющими всем этим хорошо пользоваться. Пусть даже не современные, а собранные по сусекам на складах.
        Да и вообще пора уже списочек заводить: кого ждёт жестокая "мстя", если вдруг современный миропорядок падёт, и можно будет всем воздать, не обращая внимания на Штаты. Поляки, немцы, евреи там явно в первых строчках будут.
  12. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:59
    0
    "Находясь в Риме, поступай как римлянин"©
    Обычная социальная мимикрия.
  13. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:01
    +6
    Кстати, а что-то тут не видно нашей еврейской части аудитории. Так активно топили про танки Меркава в Европе, а тут тишина. Почему не рассказывают про скорбные еврейские шекели и как трудно бедным евреям в этом жестоком мире?
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +5
    Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость
    Вы знаете, не удивлен. И вот почему. На сайте ВО пользователи из Израиля (выходцы из России, либо их родители из СССР) частенько учат нас жить, критикуют российскую армию, стараются выгородить ВСУ и если выступаешь против, то записывают в антисемиты. Правда некоторые с началом СВО исчезли с сайта очевидно этим выразив свое фи. А чем посол Израиля хуже, тем более с такой фамилией, указывающей на проживание ранее в СССР (России) либо его, либо родителей.
    Израиль готов «закрыть глаза» на реабилитацию нацизма на Украине
    А он давно закрыл, на что указывает его невнятная политика по отношению к Киеву и тому, что там происходит.
  15. _просто
    _просто Сегодня, 11:02
    +3
    Смотрите ещё, "новые" армяне начнут турков оправдывать... Мы это увидим.
  16. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:02
    +3
    Мне не нравится этот нацист, оправдывающий нацизм. Но для большинства израильтян - это посол... Значит ли это, что я должен перестать относиться к нему как к нацисту???
  17. Aaleks1974
    Aaleks1974 Сегодня, 11:02
    +2
    Ну что можно сказать, какие "герои", такая и нация будет. А послу надо подсказать, чтобы уезжал побыстрее, пока в очередной Бабий Яр, не потащили! За неправильную нацию, строго по заветам основоположников...
  18. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:06
    +2
    В России отрицание фактов, которые установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также одобрение этих преступлений, регулирует статья 354.1 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафов в размере до 300 тыс. руб.
    Статью Уголовного Кодекса РФ о реабилитации нацизма следует дополнить нормой об ответственности непосредственно за отрицание Холокоста, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
    "Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои. В связи с этим считаю, что данную статью нужно дополнить строкой об ответственности именно за отрицание Холокоста. Подобные нормы есть в законодательстве Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии, Греции", - сказал он "Интерфаксу", комментируя прекращение за давностью дела в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева по этой статье.
    Брод добавил, что готов принять участие в подготовке такой поправки совместно с сотрудниками научно-просветительского центра "Холокост".
    В США отрицание Холокоста ненаказуемо, поскольку свободное выражение своих взглядов защищено Первой поправкой к Конституции. В 2011 году аналогичный подход был принят Верховным судом Испании. В Дании и Норвегии отрицание также не запрещено.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:21
      +6
      К чёрту холокост. Меня больше беспокоит геноцид русского народа во время ВОВ. Все эти немцы, французы, чехи, словаки, венгры, румыны, хорваты, итальянцы, испанцы и прочие датчане-шведы уничтожили миллионы русских. И так за это и не ответили. Нужно официально обвинить ВСЕХ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ФАШИЗМЕ. Если европеец - значит фашист. Если фашист - значит европеец.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:10
        0
        Цитата: Бородач
        Если европеец - значит фашист. Если фашист - значит европеец.

        Во-первых, это само по себе довольно фашистское высказывание, как по мне. А во-вторых, японские фашисты довольно хихикают от вашего последнего предложения.
  19. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:06
    +3
    Цитата: Infantrefir
    Вот уж точно за денежку малую родную мать продадут. Еврейская полиция в Варшавском гетто


    Сорос тоже показал чудеса приспособленчества.
  20. HAM
    HAM Сегодня, 11:06
    0
    А говорили,что все евреи умные люди......врали,однако...там,оказывается не только дураки есть,но и ид ио ты встречаются....столько времени евреи создавали себе один положительный имидж,а этот "посол" одной фразой всё уничтожил....
    1. ДимчиК
      ДимчиК Сегодня, 11:20
      -1
      Цитата: HAM
      столько времени евреи создавали себе один положительный имидж

      А сколько?
      Имидж ничто, если поводок натянут!
  21. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:14
    +1
    Цитата: ЗлойКоммунист
    на фоне таких заявлений кажутся не таким уж и невероятными

    Скорее более вероятными.
  22. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:14
    +2
    Только вчера слушал Е.Я. Сатановского, и тот сказал, что последние 20 лет Израиль не ведет самостоятельной внешней политики. Но если понадобится, американские евреи не задумываясь пожертвуют им. Говорилось это в контексте обстановки на Ближнем Востоке и отношений с арабами и персами. Но как видно это положение простирается и дальше. Как американским кругам положить на государство евреев, так и нынешним политикам игнорировать память о своих мертвых.
    Мы живем в эпоху глупости, какой еще не бывало!
  23. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:20
    0
    Ещё один... укушенный Зеленьським.
  24. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:29
    +2
    А чем Гитлер то хуже этих зверей? Боролся за благосостояние немецкой нации, ненавидел большевиков, "поставил на место" олигархов...прямо, душка! Пора уже определиться, тезка! А ведь, при уходе в мир иной - СПРОСИТСЯ! Не верю, что кто то из родни этого посла не пострадал от фашистов...
  25. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 11:31
    +1
    Не удивительно,шакалы обьединяются.Поляки,евреи,бандеровцы и прочие в одном окопе,кто бы мог подумать.Даже не смотря на то,что друг друга они ненавидят больше чем Россию,но погавкать в ее сторону или даже повоевать против нее-для них это святое.
  26. Griffit
    Griffit Сегодня, 11:43
    +2
    Евреи, если кому интересно, спонсировали Гитлера в 30х годах. Именно на еврейские деньги он пришел к власти. laughing Как же забавно смотреть, как евреи нахлобучили весь мир, притворившись жертвой Гитлера, кого сами же привели к власти. Для справки. Согласно еврейской вере, они являются богоизбранными. Их задача это править миром от бога. Именно потому особую роль играет чистота еврейской крови. Чем чище родословная, тем ближе к богу. За весь так называемый Холокост вы не найдете там в жертвах чистокровного еврея. Через Гитлера евреи устроили чистку своей родословной, а потом ещё и поимели репарации за это. Если вы внимательно посмотрите, то еврейское государство тоже по своей сути нацистское. Взять к примеру апартеид в ЮАР. Когда его скинули, как думаете, куда бежали белые правители? В Израиль. Где находятся организаторы добробатов, в т.ч. "Азова"? В Израиле. А теперь нам рассказывают, что Израиль в шоке от Украинских властей? Где сплошь одни евреи? Действительно, смешно. Важно понимать. Не еврейский народ. А именно ортодоксальные евреи. Смысл жизни которых это чистота своей крови, богоизбранность и власть. Полукровки евреи для них такой же мусор, как и остальные народы. Если покопаться в дерьме, то там вы найдете интересные вещи, как Ватикан через свой банк работал с нацистами и помогал отмывать золото через швейцарские счета. И как Ватикан связан с Торой.
  27. al3x
    al3x Сегодня, 11:45
    0
    Евреи нацисты это как бы уже норма. И жалеть их нет никакого смысла, типа какие они бедные и угнетенные фашизмом. Советский народ больше всех пострадал от нацизма, а не эти блохоизбранных. Жиденьким поносом облили своё главное распиаренное несчастье прошлого века - Холокост. Вот обтекайте теперь)
  28. Inturist
    Inturist Сегодня, 11:51
    +1
    Святое предательство ! ©
    Как основа их мировозрения.
    И как с такими после этого.
  29. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:57
    0
    Хааааа, видать мало последователи данных "господ" в своё время их (евгеев) резали. А потом, если что, снова будет удивленное - "А нас за что?"? Хотя богатые евреи СГА вполне торговали с австрийским художником, помогая убивать представителей своего народа в европах, так и сегодня всё так же и в принципе значит есть за что. И таки да, Евсеев Евгений был очень прав в своей книге по поводу данных "господ" из государства израиль.
  30. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 12:09
    +1
    Что за... иезуитство! (понимаю, но пусть так). Как насчёт современных немцев, которые тоже находятся в поисках героев?
  31. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 12:16
    0
    Видимо не тех евреев убили бандеровцы!
  32. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:19
    +1
    Таки да ,еврейский народ недолюбливает Бандеру ,но если он герой на Украине ,так это другое совсем дело !
    Я живу в каком то перевернутом мире ,где евреи, согласны с бандеровским руководством Украины .Где еврей ,управляет открытыми нацистами на Украине .
    Мир сошел с ума и евреи потихоньку переписывают свое прошлое ?