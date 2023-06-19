Командующий группировкой ВСУ на Запорожском направлении Тарнавский доложил Зеленскому о больших потерях бронетехники

Украинская армия в ходе контрнаступления несет большие потери в бронетехнике, российские войска активно применяют артиллерию и авиацию. По словам командующего группировкой "Таврия" Тарнавского, одновременно командующего наступлением ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, особые проблемы доставляет авиация, бороться с которой нет возможности.
Контрнаступление идет тяжело, за две недели боев продвижения практически нет, очень большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Это основные тезисы из доклада Тарнавского в офисе Зеленского. Генерал подтвердил, что ВСУ приходится вести тяжелые позиционные бои, с трудом продвигаясь, вместо того, чтобы повторить успех Харьковской операции прошлого года, когда подразделения украинской армии свободно прорывали оборону российских войск.
По словам Тарнавского, российские войска не только сумели выстроить оборону, но и имеют преимущество в авиации и артиллерии, что приводит к большим потерям. Подразделения ВСУ, сумевшие занять российские позиции, сразу же накрываются артиллерией и авиабомбами, теряя бронетехнику и живую силу. Что делать в этой ситуации, в Генштабе пока не придумали, так называемые "мясные штурмы" продолжаются.
Ранее Тарнавский призвал Зеленского ввести в бой бригады второго эшелона, поскольку с имеющимися силами украинская армия не сможет прорвать оборону российских войск. С начала первого этапа, который должен был занять три-четыре дня и завершиться выходом к Мелитополю, ВСУ потеряли 30% от общего количества бронетехники и с каждым днем этот показатель все увеличивается.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский поставил перед Генштабом ВСУ задачу выйти к Мелитополю к июльскому саммиту НАТО. Будут ли вводится в бой бригады второго эшелона пока не известно.