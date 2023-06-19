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Командующий группировкой ВСУ на Запорожском направлении Тарнавский доложил Зеленскому о больших потерях бронетехники

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Командующий группировкой ВСУ на Запорожском направлении Тарнавский доложил Зеленскому о больших потерях бронетехники

Украинская армия в ходе контрнаступления несет большие потери в бронетехнике, российские войска активно применяют артиллерию и авиацию. По словам командующего группировкой "Таврия" Тарнавского, одновременно командующего наступлением ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, особые проблемы доставляет авиация, бороться с которой нет возможности.


Контрнаступление идет тяжело, за две недели боев продвижения практически нет, очень большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Это основные тезисы из доклада Тарнавского в офисе Зеленского. Генерал подтвердил, что ВСУ приходится вести тяжелые позиционные бои, с трудом продвигаясь, вместо того, чтобы повторить успех Харьковской операции прошлого года, когда подразделения украинской армии свободно прорывали оборону российских войск.

По словам Тарнавского, российские войска не только сумели выстроить оборону, но и имеют преимущество в авиации и артиллерии, что приводит к большим потерям. Подразделения ВСУ, сумевшие занять российские позиции, сразу же накрываются артиллерией и авиабомбами, теряя бронетехнику и живую силу. Что делать в этой ситуации, в Генштабе пока не придумали, так называемые "мясные штурмы" продолжаются.

Ранее Тарнавский призвал Зеленского ввести в бой бригады второго эшелона, поскольку с имеющимися силами украинская армия не сможет прорвать оборону российских войск. С начала первого этапа, который должен был занять три-четыре дня и завершиться выходом к Мелитополю, ВСУ потеряли 30% от общего количества бронетехники и с каждым днем этот показатель все увеличивается.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский поставил перед Генштабом ВСУ задачу выйти к Мелитополю к июльскому саммиту НАТО. Будут ли вводится в бой бригады второго эшелона пока не известно.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:50
    +5
    Если всё это правда, то очень хорошие вести, особенно про ввод второго эшелона.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:53
      +3
      До саммита НАТО в Вильнюсе осталось 3 недели.2 недели контрнаступления уже прошли.Эта неделя будет определяющей.14 бригад ВСУ уже использовали при наступлении из 25 бригад, приготовленных для контрнаступа.
    2. grem
      grem Сегодня, 11:06
      +2
      Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский поставил перед Генштабом ВСУ задачу выйти к Мелитополю к июльскому саммиту НАТО.

      К съезду партии войны ,нужно еще больше крови ?
      Эх Зеля смешно умрешь ..

      И меркавы тебя не спасут
      Старый клип ,но посмеятся можно ..Все к этому идет !
      Вот только крови много прольется еще ..Кровавый клоун
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:27
      +1
      У Тарнавского имеется свой интерес в введении второго эшелона запасных бригад - если он этого не озвучит, его обвинят в слабости и отсутствии стратегического мышления, а уж потом когда дадут отмашку на их ввод и они понесут потери, заявит, что это надо было делать раньше, когда он говорил.
    4. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: Ропот 55
      очень хорошие вести, особенно про ввод второго эшелона
      Похоже, что в их "эшелонах" появилась 5 колонна:
      Доклад по леопардам с той стороны - осторожно, с матюгами:
      «… брат звонил, танкист на Leopard. Стараемся, говорит, ломать танки. Песок в фильтра сыпят, задом на мину заезжают и т.д. "Йобана русня, як сказилися, тiльки бачать леопарда - хуярять з чого тiльки можна. Артою, градами, ланцетами, дронами. Тiльки виїхав на леопарді - йому . З гарантією. Т-62, Т-80 не чіпають майже, а на леопарді - шансів нема. Тому хлопці і не хочуть кататися на них. На леопарді - смертник без варіантів. Кажуть, москалі якійсь дурні гроші за леопарди мають, в них до бійки доходить, кто заєбав леопарда. Тому - ну його , краще самому зламати …»

      Источник: voenhronika.ru
  2. volodimer
    volodimer Сегодня, 10:52
    +3
    Командующий группировкой ВСУ на Запорожском направлении Тернавский доложил Зеленскому о больших потерях бронетехники

    Ну доложил, а тот хоть что нибудь понял?
    1. grem
      grem Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: volodimer
      Ну доложил, а тот хоть что нибудь понял?

      Зе давно понял ,пора валить и в Киеве его НЕТ !!!
      Он ведь теперь мультимилиардер долларовый ..Сколько кокаина можно купить и в Колубию свалить . Страшно ему очень и охраняют его англосакский спецназ ,который в любой момент может его исполнить ,когда не нужен будет ..Буданов уже у Бандеры ,Залужный где то на середине ..А сколько укронациков каждый день батальонами туды направляются ..
      Вот вам и цэ европа и пенсии в евро и з\п ..ые хуторяне ,даже сало своего нет уже ..
    2. spirit
      spirit Сегодня, 11:20
      +1
      Разбирался там только Залужный, но к нашему большому счастью, Зеленский оказался настолько тщеславным что задвинул своего лучшего командующего!Все в лучших традициях Фюрера drinks
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 11:27
        0
        Залужный, по ходу, уже у Бандеры. Если на него уже стали вешать подрыв "Северных потоков", то он живым уже никому не нужен, ибо может от обиды много чего порассказать. С Будановым пока не ясно.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:53
    +1
    " контрнаступление" такое "контрнаступление" бац, бац и в дамках не получилось..... winked
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:08
    0
    Теперь пошел решающий удар? Зе идет ва-банк?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:10
    +3
    С начала первого этапа, который должен был занять три-четыре дня и завершиться выходом к Мелитополю, ВСУ потеряли 30% от общего количества бронетехники и с каждым днем этот показатель все увеличивается.
    Теперь понятно удивление и обескураженность советников НАТО, в первую очередь англосаксов, которым обещали за 3-4 дня до Мелитополя. На деле 15 дней практически на одном месте и с огромными потерями. Из России с приветом.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:53
    0
    Был ли этот доклад или это фейк непонятно. Для нас пока идет все очень даже неплохо. Сейчас шаровары затянут свои любимую песню - кляти москали нас убивают-истребляют потому, что у нас нет поддержки с воздуха. ПоХибаем! Поможите люди добрые - дайте Ф16 :)
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09
    0
    Командующий группировкой ВСУ на Запорожском направлении Тарнавский доложил Зеленскому о больших потерях бронетехники

    Как так ? Там же всех убеждают что Залужный живее всех живых .....сам с шашкой в атаку ходит ,а тут доклад делает Тарнавский . Не порядок