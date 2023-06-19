Чешское издание: Западу следует занять более жесткую позицию в отношении России

Странам Запада следует ужесточить свою ультимативную позицию в отношении России и обозначить некоторую черту, в случае пересечения которой НАТО будет угрожать РФ "неминуемым наказанием".В статье, опубликованной в чешском издании Seznam zprávy, утверждается, что Россия без колебаний готова применить любые разрушительные средства, способные нанести ущерб Украине. Одним из таких, по мнению автора статьи, является якобы совершенный российской армией подрыв плотины Каховской ГЭС, вследствие которого возникла прямая угроза аварии на Запорожской АЭС.Автор опубликованной в чешском издании статье призывает НАТО пригрозить России силовым ответом в случае ядерного взрыва или аварии на АЭС. Для этого всем членам НАТО необходимо прийти к консенсусу в этом вопросе на грядущем саммите альянса в Вильнюсе.В материале также утверждается, что в случае, если Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО, России не будет дан сигнал о формировании определенных границ, которые ни в коем случае нельзя пресекать. В противном случае странам НАТО предлагается нанести ограниченный удар по территории, признанной Западом как украинская.Автор статьи подчеркивает, что весь блок НАТО должен дать консолидированный ответ России в качестве определенного сигнала российскому лидеру Владимиру Путину. Однако, США, несмотря на материальную и информационную поддержку Украины, блокируют все факторы, способные втянуть в конфликт альянс. Также против ультимативных шагов со стороны НАТО выступают Турция и Венгрия, сетует автор опубликованной в чешской газете статьи.