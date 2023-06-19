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Чешское издание: Западу следует занять более жесткую позицию в отношении России

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Чешское издание: Западу следует занять более жесткую позицию в отношении России

Странам Запада следует ужесточить свою ультимативную позицию в отношении России и обозначить некоторую черту, в случае пересечения которой НАТО будет угрожать РФ "неминуемым наказанием".


В статье, опубликованной в чешском издании Seznam zprávy, утверждается, что Россия без колебаний готова применить любые разрушительные средства, способные нанести ущерб Украине. Одним из таких, по мнению автора статьи, является якобы совершенный российской армией подрыв плотины Каховской ГЭС, вследствие которого возникла прямая угроза аварии на Запорожской АЭС.

Автор опубликованной в чешском издании статье призывает НАТО пригрозить России силовым ответом в случае ядерного взрыва или аварии на АЭС. Для этого всем членам НАТО необходимо прийти к консенсусу в этом вопросе на грядущем саммите альянса в Вильнюсе.

В материале также утверждается, что в случае, если Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО, России не будет дан сигнал о формировании определенных границ, которые ни в коем случае нельзя пресекать. В противном случае странам НАТО предлагается нанести ограниченный удар по территории, признанной Западом как украинская.

Автор статьи подчеркивает, что весь блок НАТО должен дать консолидированный ответ России в качестве определенного сигнала российскому лидеру Владимиру Путину. Однако, США, несмотря на материальную и информационную поддержку Украины, блокируют все факторы, способные втянуть в конфликт альянс. Также против ультимативных шагов со стороны НАТО выступают Турция и Венгрия, сетует автор опубликованной в чешской газете статьи.
Использованы фотографии:
Pixabay
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33 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:18
    +5
    Холопами они были, ими и сдохнут, тошнит уже от их раболепия перед Вашингтоном и желание лизнут США.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:22
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Холопами они были, ими и сдохнут, тошнит уже от их раболепия перед Вашингтоном и желание лизнут США.

      Натурально в случае войны бить по всем таким шавкам термоядом, и заранее довести свою позицию, что бы в курсе были...
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: Владимир_2У
        Натурально в случае войны бить по всем таким шавкам термоядом, и заранее довести свою позицию, что бы в курсе были...

        Термояд нужен для англосаксов. Весь какой есть.
        Без них, все шавки в воздухе в момент переобуются.
        И нам радиоактивное заражение на границе не нужно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:31
      +4
      Принимать решение будут явно не продажные чешские издания, а дяди с мозгами и холодным расчётом, так что пускай чешский журналист утрёт слюни с губ и пойдёт лучше в ближайшую пивнушки изливать свою гнилую душонку кружке козлиного пива. laughing
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:41
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Холопами они были, ими и сдохнут, тошнит уже от их раболепия перед Вашингтоном и желание лизнут США.

      Эти холопы до 5 мая 1945 года клепали танки для уже сдохшего к тому времени Гитлера. Нужно официально обвинить чехов в фашизме и предъявить обвинения в геноциде русского народа, и в грабеже российского золотого запаса в 1918 году, и выставить им счет на 100 триллионов долларов.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:46
        +2
        Бородач hi, после того как посол Израиля, Израиля, оправдывает героизацию бандеры и шухевича обвинять Чехию в пособничестве фашизму наивно и по детски.
  2. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 11:19
    +2
    ...Да и "потоки" себе зачем то взорвала и ЗАЭС чуть себе не угробила. Статья в этой чешской газете для тех кто с логикой не особо дружит.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:42
      +1
      Да в подрыве "потоков" уже даже американцы, вроде бы, обвиняют не Россию, а Украину.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:20
    +2
    утверждается, что Россия без колебаний готова применить любые разрушительные средства, способные нанести ущерб Украине.
    К сожалению нет, хотя стоило бы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:43
      0
      Вот поэтому и появляются такие статейки.Сами виноваты,многое им позволяем.Совсем страх потеряли
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:20
    0
    Ну да, теперь очередь НАТО рисовать красные линии. Устроим обмен рисунками.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:44
      0
      Таки да, "красные линии" это двухсторонний анекдот. Его начинаешь рассказывать, а потом вспоминаешь, что на той стороне тоже ядерная дубинка наличествует.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:21
    +1
    Россия без колебаний готова применить любые разрушительные средства,

    К сожалению, это враньё. Не то что ТЯО, даже АВБПМ не применяет.(((
    Мосты и туннели, плотины целёхоньки. Правительственные здания как стояли так и стоят. Свет светит, вода течёт, бензин заправляется, на улицах заторы. В магазинах жрачка.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:34
      0
      Кто-то публиковал в комментариях какие объекты подлежат уничтожению, какие нет. Вроде Татьяна. Доктрина у нас такая. Вначале её надо поменять. Иначе самим на скамью загреметь можно
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:22
    +1
    Не напомните с какого года оне нас наказанием пугают? устали "бояться"....... wassat
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:24
    +1
    Также против ультимативных шагов со стороны НАТО выступают Турция и Венгрия, сетует автор опубликованной в чешской газете статьи.

    Вот, что значит стараться «быть святее папы римского».
  8. wanna
    wanna Сегодня, 11:30
    +1
    Одна словацкая девушка сказала мне, что чехи считают, что они могли бы быть такими же богатыми, как Германия и Австрия, но Советский Союз потащил их в пропасть. Поэтому чехи ненавидят весь коммунизм, теперь они ненавидят русских, ненавидят китайцев.

    Эта бедная словацкая девушка, просто потому что живет в Китае, замужем за китайцем. За то, что она снимала свою жизнь в Китае и выкладывала это на Youtube, на нее напали многие чехи, она получала письма в свой почтовый ящик со словами: "Привет, у нас есть бизнес-проект, и нам нужна модель для представления нашей продукции", заманивая ее кликать и скачивать вложения с вирусами.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 11:44
      0
      чехи считают, что они могли бы быть такими же богатыми, как Германия и Австрия, но Советский Союз потащил их в пропасть
      - это инфантильность: остановка в развитии, проявляющаяся в нежелании/неспособности брать на себя ответственность. На Украине тоже сейчас много таких.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:31
    0
    Одним из таких, по мнению автора статьи, является якобы совершенный российской армией подрыв плотины Каховской ГЭС, вследствие которого возникла прямая угроза аварии на Запорожской АЭС.
    Словами чехов, агнлосаксы дают понять, что готовят силами "немцев Киева" провокацию на ЗАЭС.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +1
    Странам Запада следует ужесточить свою ультимативную позицию в отношении России и обозначить некоторую черту, в случае пересечения которой НАТО будет угрожать РФ "неминуемым наказанием".
    У чехов совершенно мозговая деятельность нарушена. Или считают, что за широкой спиной НАТО можно позволить себе все. Пытаются поляков перещеголять в оголтелой русофобии и это уже получается. Страны Восточной Европы в НАТО это опухоль, которая дает метастазы по всему "телу" этого блока, который и так болен.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:36
    0
    Чешские издания, как и все европейские, давно не отражают мнение народа.
  12. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:38
    +1
    Чешское издание просит Запад показать России, как нужно правильно чертить линии? wassat Вот же ж чертилы... laughing
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:39
    0
    вот всегда умиляли эти шакалы, они даже не смогли поставить памятник ЕДИНСТВЕННОМУ Офицеру совей "псевдоармии" они даже не знают где его могила

    в 1939 нужно было смелость проявлять, полстилки
  14. Тополь
    Тополь Сегодня, 11:40
    0
    Какая-то ущербная логика у этого чешского писаки. Я вот удивляюсь: неужели у них там все такие тупые, а если нет, то на кого тогда рассчитана эта писанина? Особенно умиляет слово "НАТО" почти в каждом предложении, типа все должны трястись и боятся их. Такое ощущение, что чехи с пшеками решили посоревноваться в русофобии и облизывании амерских задниц.
  15. certero
    certero Сегодня, 11:42
    0
    На товар писать совсем не о чем?
    Обсуждать фигню, которая опубликована в какой-то чешской газетянке какое в этом смысл?
  16. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:46
    0
    Какие чехи смелые. А слабо самим предъявить России претензии и пригрозить сокрушительным чешским ударом? Опять надеятся на дядю.
  17. Маркшейдер_75
    Маркшейдер_75 Сегодня, 11:47
    0
    Мнение блевотного чехоньки никому не интересно. Лай собаки дворовой и то весомее будет
  18. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:47
    0
    у них там мракобесие и соревнование, кто что изощреннее предложит против России. Можно не принимать во внимание публично (но себе на ус намотать).
  19. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:55
    +1
    В статье, опубликованной в чешском издании Seznam zprávy, ....
    Автор призывает НАТО пригрозить России силовым ответом в случае ядерного взрыва или аварии на АЭС. Для этого всем членам НАТО необходимо прийти к консенсусу в этом вопросе на грядущем саммите альянса в Вильнюсе.

    Вот это тот случай, когда хочется отправить его в город на юге Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр района Писек (Pi̇́sek) Южночешского края, нервы успокоить, золотой песок на речке помыть...
    Ибо нех...фиг лезть в атомную энергетику, это не пиво варить.

    Анекдот:
    После Великой Отечественной войны собрался конгресс славянских народов.
    Русские: Мы воевали с немцами и дошли до Берлина.
    Сербы: Мы поднимали восстания и устроили немцам партизанскую войну.
    Чехи: Мы тоже хотели воевать и партизанить... Но немцы нам запретили. wink
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:57
    0
    Этим гаденышам не приходило в голову, что в случае чего в качестве акта отрезвления разума Россией может быть осуществлена показательная порка именно таких особо визгливых шакалов типа Польши и Чехии?
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    +1
    Чем меньше страна,чем меньше ее вклад в обороноспособность НАТО в Европе ,тем больше ее военные амбиции .Почитать прессу Прибалтики,так там живут исключительно родственники Наполеона.
    При том родственники, за чужой счет ......................
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    0
    Автор статьи подчеркивает, что весь блок НАТО должен дать консолидированный ответ России в качестве определенного сигнала российскому лидеру Владимиру Путину. Однако, США, несмотря на материальную и информационную поддержку Украины, блокируют все факторы, способные втянуть в конфликт альянс. Также против ультимативных шагов со стороны НАТО выступают Турция и Венгрия, сетует автор опубликованной в чешской газете статьи.
    . Бодливому козлику бог рогов не дал, эт правильно... а вот то, что и мозгами не обеспечил, это зря.
  23. alystan
    alystan Сегодня, 12:46
    0
    У чехов где-то похоже сильно чешется.
    То концлагеря для русских в Европе предлагает их тректнутый генерал-президент, то теперь опять на всю Россию перекинулись
    Этих говнюков, которых во всем мире насчитывается более 12 млн. человек, в самой Чехии находится только половина. Самая большая концентрация евреев была наверное именно в этой стране. Может это немного объясняет их оголтелую русофобию.
    Ведьма Мадлен Олбрайт народилась ведь в Праге? Как и Мартина Навратилова, которая первой из спортсменок мирового уровня открыто призналась в том, что она лесбиянка.