Объекты военного назначения ВСУ в городе Орехов на оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области подверглись удару «умными бомбами». Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
В Орехове расположены базы ВСУ и пункты управления войсками, участвующими в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Именно эти объекты и были целью ударов российских войск.
Сейчас украинские пехотные формирования пытаются осуществлять наступательные действия на рубеже Работино – Вербовое. Ранее сообщалось о поражении в Орехове пункта управления 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отметим, что именно эта бригада потеряла большое количество танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.
Удары по местам дислокации войск, скоплениям военной техники и вооружений подрывают военный потенциал ВСУ и препятствуют использованию в полной мере всех возможностей украинских войск для контрнаступления на Запорожском направлении. Отметим, что ВС РФ регулярно наносят воздушные удары по военным объектам на оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области, где сейчас и осуществляется контрнаступление ВСУ.
Естественно, что украинские СМИ пытаются замалчивать информацию о последствиях российских ударов из-за жесткой цензуры. Киевский режим считает, что публикация деталей российских ударов способствует ухудшению боевого духа ВСУ и настроений в украинском обществе.