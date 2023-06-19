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ВКС РФ нанесли удар «умными бомбами» по объектам ВСУ в Орехове, откуда осуществляется украинское контрнаступление

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ВКС РФ нанесли удар «умными бомбами» по объектам ВСУ в Орехове, откуда осуществляется украинское контрнаступление

Объекты военного назначения ВСУ в городе Орехов на оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области подверглись удару «умными бомбами». Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


В Орехове расположены базы ВСУ и пункты управления войсками, участвующими в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Именно эти объекты и были целью ударов российских войск.

Сейчас украинские пехотные формирования пытаются осуществлять наступательные действия на рубеже Работино – Вербовое. Ранее сообщалось о поражении в Орехове пункта управления 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отметим, что именно эта бригада потеряла большое количество танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.


Удары по местам дислокации войск, скоплениям военной техники и вооружений подрывают военный потенциал ВСУ и препятствуют использованию в полной мере всех возможностей украинских войск для контрнаступления на Запорожском направлении. Отметим, что ВС РФ регулярно наносят воздушные удары по военным объектам на оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области, где сейчас и осуществляется контрнаступление ВСУ.

Естественно, что украинские СМИ пытаются замалчивать информацию о последствиях российских ударов из-за жесткой цензуры. Киевский режим считает, что публикация деталей российских ударов способствует ухудшению боевого духа ВСУ и настроений в украинском обществе.
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6 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:24
    0
    "ВКС РФ нанесли удар «умными бомбами» по объектам ВСУ"
    Вот и продлили ряд: "Пуля - дура, штык - молодец."
    Ничто не стоит на месте.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      "Пуля - дура, штык - молодец."

      А "умная бомба", ещё лучше и краше.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:27
    0
    Естественно, что украинские СМИ пытаются замалчивать информацию о последствиях российских ударов

    Это понятно, а почему РФ не публикует космические снимки объективного контроля поражённых объектов? Была бы отличная пропаганда, укронацисты начали бы кончать самоубийством, а то они до сих верят в свою победу.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:42
      +2
      Цитата: Румaтa
      Была бы отличная пропаганда
      Для пропаганды факты не нужны – главное, наглость, громкость и массированность. Поэтому, что бы наши не показали, укропропаганда скажет, что это российская пропаганда.
  3. wanna
    wanna Сегодня, 11:36
    -3
    России настолько не хватает "умных бомбами", что каждый раз, когда масштабная ракетная атака дальнего радиуса действия успешно разрушает оборону противника, ей не хватает дешевых бомб, чтобы расширить и закрепить достигнутые успехи.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:05
    0
    Сейчас украинские пехотные формирования пытаются осуществлять наступательные действия на рубеже Работино – Вербовое. Ранее сообщалось о поражении в Орехове пункта управления 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отметим, что именно эта бригада потеряла большое количество танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

    Еще немного времени, и, много потерь в бронетехнике, тогда можно действительно называть "украинские пехотные (стрелковые) формирования", а не моторизованные (высокомобильные). wink