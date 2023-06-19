The Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков к свержению Лукашенко

Встречайте «Хищницу» и «Деда», беглых белорусов, замышляющих заговор против друга Путина

Государство никогда не обретет свободу без крови

Я пришла сюда сегодня, чтобы подготовиться к борьбе за Беларусь

Значительная часть представителей оппозиции Белоруссии сейчас находится за пределами страны, на Западе, мечтая о смещении своего президента. И сейчас в Польше идет подготовка белорусских боевиков к свержению Александра Лукашенко.Об этом сообщает британская газета The Times.- так был озаглавлен опубликованный изданием материал.В нем говорится, что в польском городе Познани действует учебный центр, в котором проходят спецподготовку несколько сотен белорусских граждан. Обучение ведет организация BYPOL, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь, уволившихся во время антиправительственных беспорядков в 2020 году. Минск признал ее экстремистской.Один из боевиков с позывным «Дед» отметил, что попытка оппозиции пойти мирным путем была неудачной.- заявил он.- сообщила британским журналистам проходящая в Польше подготовку гражданка Белоруссии с позывным «Хищница.Белорусская оппозиция организовала массовые беспорядки в августе 2020 года. Поводом стала победа в президентских выборах Лукашенко, набравшего более 80 процентов голосов. Оппозиционеры решили не признавать такой результат. Протесты продолжались в течение нескольких месяцев.