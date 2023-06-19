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The Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков к свержению Лукашенко

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The Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков к свержению Лукашенко

Значительная часть представителей оппозиции Белоруссии сейчас находится за пределами страны, на Западе, мечтая о смещении своего президента. И сейчас в Польше идет подготовка белорусских боевиков к свержению Александра Лукашенко.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Встречайте «Хищницу» и «Деда», беглых белорусов, замышляющих заговор против друга Путина

- так был озаглавлен опубликованный изданием материал.

В нем говорится, что в польском городе Познани действует учебный центр, в котором проходят спецподготовку несколько сотен белорусских граждан. Обучение ведет организация BYPOL, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь, уволившихся во время антиправительственных беспорядков в 2020 году. Минск признал ее экстремистской.

Один из боевиков с позывным «Дед» отметил, что попытка оппозиции пойти мирным путем была неудачной.

Государство никогда не обретет свободу без крови

- заявил он.

Я пришла сюда сегодня, чтобы подготовиться к борьбе за Беларусь

- сообщила британским журналистам проходящая в Польше подготовку гражданка Белоруссии с позывным «Хищница.

Белорусская оппозиция организовала массовые беспорядки в августе 2020 года. Поводом стала победа в президентских выборах Лукашенко, набравшего более 80 процентов голосов. Оппозиционеры решили не признавать такой результат. Протесты продолжались в течение нескольких месяцев.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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38 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:24
    -20
    набравшего более 80 процентов голосов.
    Классика жанра))
    1. grem
      grem Сегодня, 11:30
      +11
      Белоруссия вам не по зубам ,белокрасные !!! И не важно с Лукашенко или без ..
      ВСЕ ! Поздно уже ,размещенное тактическое яо ,это уже другой уровень государства и тем более уже по факту интегрированного в Россию !
      Если рыпнитесь ответка будет жесткая и мгновенная по той же Польше.
      Опоздли вы со своими майданами ,Россия теперь хорошо знает эту систему разжигания войны и уничтожения изнутри ..
      1. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:33
      +5
      Цитата: Trapp1st
      Классика жанра))

      мысль, так сказать, разверните
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:41
        -4
        мысль, так сказать, разверните

        Токаев набрал 80%
        Мирзиёев набрал 80%
        Лукашенко набрал 80%
        Ну Путин поскромнее в последний раз 77%
        1. Alex DHG
          Alex DHG Сегодня, 12:01
          0
          Вы считаете, что это может быть "Заговор 80 ̶у̶р̶о̶в̶н̶я̶ процентов?" feel
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:02
          -1
          мысль, так сказать, разверните

          Токаев набрал 80%
          Мирзиёев набрал 80%
          Лукашенко набрал 80%
          Ну Путин поскромнее в последний раз 77%
          Какое то сакральное значение.

          А вы где ни будь из перечисленных вами стран видели реального конкурента действующему ? Когда нет выбора всегда так.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 12:22
            +1
            Где видели Вы на Западе демократические выборы???
          2. AleksT
            AleksT Сегодня, 12:31
            -1
            Цитата: частное лицо
            Когда нет выбора всегда так.

            Выбор есть всегда. Но часто этот "выбор" оказывается в лучшем случае в местах не столь отдаленных
        3. кредо
          кредо Сегодня, 12:09
          +3
          Цитата: Trapp1st
          мысль, так сказать, разверните

          Токаев набрал 80%
          Мирзиёев набрал 80%
          Лукашенко набрал 80%
          Ну Путин поскромнее в последний раз 77%
          Какое то сакральное значение.

          Такому поборнику демократии как Вы не лишне напомнить, что:
          - в Эстонии президента избирает парламент или выборщики,
          - в Латвии президента избирает также парламент и выборы могут проходить хоть в три хоть в пять туров,
          - в Чехии президент до 2008 года избирался обеими палатами парламента,
          - и конечно не надо забывать про США, где граждане президента не избирают.
        4. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:17
          0
          про токаева и мирзоева ни чего не скажу, а вы хотите оспорить то что ВВП набрал 74%?!!!
          1. Aleksandr21
            Aleksandr21 Сегодня, 12:42
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            про токаева и мирзоева ни чего не скажу, а вы хотите оспорить то что ВВП набрал 74%?!!!


            ВВП действительно набрал 76,6% в 2018 году , но есть нюанс (с)....за ВВП голосовали все бюджетники, которых руководители заставили правильно проголосовать, а те уже отчитывались выше.... конечно, те кто похитрее, положил на требования руководства и их списки, но многие голосовали честно), далее пенсионеры - не смотря на низкие пенсии/падение реального уровня жизни, многие слишком верят телевизору и голосуют за ВВП и Единую Россию. Ну и отсутствие реальной оппозиции как таковой.... в этом есть заслуга нынешней власти однозначно, которая расчистило поле под корень).

            Конечно коммунисты что-то пытаются изобразить, и даже у того же Грудинина, шансов отобрать голосов побольше было, но против системы не попрёшь.

            А вот реальное одобрение ВВП это вопрос интересный, особенно после начала СВО.... когда весь Юг России пылает, и уровень жизни населения проседает всё ниже и ниже... но в любом случае, повторение падения культа личности как у Назарбаева, ВВП не грозит) назначит приемника в 2024 или в 2030 году, и уйдет на покой.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:41
      +8
      Цитата: Trapp1st
      набравшего более 80 процентов голосов.
      Классика жанра))

      Сразу видно, что с англосаксонской классической политтехнологией Вы слабо знакомы.
      У них имеется обширный перечень методов признания любых выборов в любой стране нелегитимными и лишь шестёркам США достаётся их благодарность.
      Мы все очень надеемся на то, что в Белоруссии никогда не произойдёт то, что янки руками местных недоумков сделали на Украине в 2008 и 2014 годах.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:06
        -2
        что в Белоруссии никогда не произойдёт
        "Никогда,не говори никогда"(с)
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:51
      +4
      Ничего не меняется в этом мире. Территория Польши еще в 20 гг прошлого века использовалась для подрывной деятельности и подготовки и заброски в РСФСР диверсантов и провокаторов, после ВОВ с ее территории шли караваны с оружием "лесным братьям" и бандеровцам бегающим по лесам. Все это прекратится только с уничтожения их кураторов из Британии. Это классика у них связка как шерхан с гиеной Табаки.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:25
    +13
    Ну пущай попробуют, после майдана в Киеве думаю МНОГИЕ правители поняли что надо делать с такими протестами.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:33
      +11
      Цитата: Ропот 55
      Ну пущай попробуют, после майдана в Киеве думаю МНОГИЕ правители поняли что надо делать с такими протестами.

      Китай в 89 первым понял ,что нужно делать с либерами на майданах ..
      Их просто раскатали танками и тишина ! Теперь КНР первая в строчке экономическая держава мировая !
      P.S. Ну и постреливает воров своих ,где бы они не находились ..Украл из бюджета и сразу пуля в лобешник !
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:28
    +3
    уверены, что Лукашенко свергать будут, а не на краину пошлют? what
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:29
    +1
    Ну-ну!
    Дед - это Наполеон, а Хищница - его Жозефина!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:34
      +5
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      а Хищница - его Жозефина!

      смешного мало, бабы в переворотах самые жестокие, они пойдут если надо по трупам младенцев в прямом смысле этого слова
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    +2
    Это надо воспринимать ,как отчёт перед своим пиплом.Сколько русских работают в той же Англии по контрактам,(хорошая кстати работа- зарабатываешь в Англии ,тратишь в России 4 года так работал).Пусть проверят свои острова,может найдут стрельбища с гильзами от АК.Прикол в чём ,стоит дом на острове,хозяин дома становится собственником острова и волен делать всё что хочет.Бухал с таким шотландцем.Глухомань ,паром по его вызову.Класс ,что ещё нужно чтобы встретить достойную старость,он нужен только на выборах.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:43
    +2
    Один из боевиков с позывным «Дед» отметил, что попытка оппозиции пойти мирным путем была неудачной.

    Государство никогда не обретет свободу без крови

    Опять нацистский террор, это "демократия" по западному. Англосаксы и их прихвостни, видя, что на Украине облом, решили устроить террор в Белоруссии. А отребье для таких целей всегда найдется, как нашлись Навальный и Тихановская. Последняя в Литве котлеты жарит, а первый лес пилит.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:43
    +2
    Были причины в республике Беларусь выйти народу на улицы - 1. эти пресловутые 80%, 2. Лукашенко пытался сделать с Коленки приемника. Но то, что Лукашенко не получилось скинуть - для народа Беларусь однозначно благо. При смене власти евролюди пролили бы море крови в республике. Белорусам очень повезло, что Лукашенко не предали ни чиновники, ни силовики, да и большинство населения оказалось вменяемым. У нас тоже меньше чем через год выборы и как поведут себя чиновники, силовики большой вопрос. С деньгами, домами, детьми на западе тяжело сделать правильный выбор.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:08
      +3
      Я одного не могу понять- чем квартира в Праге,Лондоне лучше чем приличная квартира в Москве, Питере, Краснодаре,Новосибирске? Чем?!! Плати деньги и любой каприз,как говорится. И еще : почему на госслужбе находятся люди с недвижимостью и счетами,за бугром? Там пусть и работают,где счета и квартиры.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:15
        +1
        Тоже не понимаю, чего их в Лондон тянет, погода дерьмо. С такими деньгами, как у них могли бы и здесь у себя на участке "построить тот же Лондон".
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:14
      0
      Белорусам очень повезло, что Лукашенко не предали ни чиновники, ни силовики
      С первого раза не предали,как пойдёт со второго?Тут России бы,не ждать у моря погоды, а готовить запасные варианты взаимоотношений с Белорусью..Мало ли.."- Да и бельишко у Вас, как я успел заметить, не по сезону. Схватите воспаление лёгких и ага.
      - Что "ага"?
      - Летальный исход"(с).
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:25
        0
        В Беларусь тоже чиновники воруют, хотя где сейчас не воруют, вопрос только в наказании. Но там нет массово - деньги, дома, дети, любовницы на западе. Это в первую очередь и спасло их страну.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +2
    в польском городе Познани действует учебный центр, в котором проходят спецподготовку несколько сотен белорусских граждан
    Теперь понятно с какой целью те "многие, которые хотят вернуться в Белоруссию" по словам Лукашенко. Хотя Александр Григорьевич наверное имел в виду "раскаявшихся". "Деда" на кол, "Хищницу" в клетку.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:21
      0
      А почему бы обоих просто не расстрелять?
  9. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:50
    +1
    Государство никогда не обретет свободу без крови
    Гениально! Белорусскому народу они предлагают кровавую свободу.
  10. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 11:54
    +2
    В NDP поляки уже с полгода периодически об этом пишут, причем с выкладками: сколько на переворот в 2020 потратили, сколько стоит содержание жилья и самой Тихановской и её "сподвижников", сколько поляки и из хозяева тратят сейчас на все эти "батальоны" прикормленные...
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 11:57
    +2
    У Польши есть опыт таких операций. Когда то они так захватили Вильно и виленский край...
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:01
    +1
    Мало им ГрыгорЫч бока намял. Снова напрашиваются.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:10
    +1
    Я склонен верить, что Батько миндальничать с ними не будет: расстреляет.
  14. okean969
    okean969 Сегодня, 12:11
    0
    Как по мне, так пусть бы рванулись, наш Президент имел бы законную возможность лупануть по Лондону ТЯО (а думаю у него руки чешутся). Искандер с индексом "К" позволяет "дотянутся".
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:12
    0
    Смущает одно - мы сидим в обороне и декларируем их планы. Позиция потерпевшего.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:13
    +1
    "Всякий раз, когда вам кажется, что ваша работа бессмыслена - вспомните, что где-то в мире есть такая - Тихановская"
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 12:18
    +1
    The Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков к свержению Лукашенко

    запад уже давно "берега потерял".
    Сколько уже инсценировали и подготовили переворотов, часть неудачные, но где-то и добились своего.
    даже в этом десятилетии, которое началось вот совсем не давно.
    Запад кричит о вмешательстве России.
    Найдите хоть одно государство, где это вмешательство реализовано. Нет? Нет. И не потому что русские не умеют это организовать и довести до логического конца, просто нам это ни в одно место не упиралось.
    Зато гнилушки к каждому соседу готовы залезть и напакостить.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:27
    0
    The Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков к свержению Лукашенко
    . Если, когда, сам народ не начинает скакать... в общем, для "бармалеев" маршрут только в один конец.