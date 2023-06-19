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Украинская пехота под прикрытием танков начала новую атаку на позиции российской армии под Ореховом

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Украинская пехота под прикрытием танков начала новую атаку на позиции российской армии под Ореховом

ВСУ не прекращают попыток прорвать оборону нашей армии, новая атака ВСУ предпринята на Ореховском направлении. По имеющимся данным, в наступление пошла украинская пехота при поддержке танков и артиллерии. Наши к встрече готовы.


Наступление ВСУ фиксируется в районе Балки Успеновской под Работино, откуда наши вчера выбили украинские подразделения. Атака идет при поддержке небольшого количества бронетехники и артиллерии. Западной техники не видать, в основном атакует одна пехота. По-видимому, командование группировки оставшуюся технику бережет, в бой не отправляет, боится, что Запад больше не даст. А вот солдат не жалко, если что, то можно набрать еще.

По данным ТГ-канала Архангел спецназа, в районе Работино идут встречные бои, наши отбивают атаку штурмовых подразделений ВСУ. В районе Пятихатки противник ночью предпринял три попытки пешком приблизиться к нашим позициям, но был обнаружен и отошел назад. Утром появилась информация, что подразделения ВСУ снова зашли в Пятихатки, по ним активно работает российская артиллерия и ТОСы. Это "замотивированные" бойцы 128 горно-штурмовой бригады ВСУ, лично обещавшие Зеленскому прорвать оборону российской армии. Наши подтягивают резервы, на данное направление перекидывают танки, РСЗО, ТОСы. В западной части Пятихаток противник пытается создать опорник.

Также противник предпринимает попытки атаковать в направлении Жеребянки и Долинка. В то же время некоторые подразделения ВСУ в наступление идти отказываются. По имеющимся данным, это 47-я бригада, в первые дни контрнаступления понесшая большие потери в бронетехнике и личном составе. Военнослужащие бригады намерено выводят из строя бронетехнику, лишь бы не идти в бой.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:48
    +6
    Создать опорник под огнем арты и ТОС-ов ну я даже и не знаю.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:55
      +7
      Прорыв обороны по классике военного дела это вклиниться на 14 км в глубину эшелонированной обороны и не менее 4 км по ширине фронта (иначе станете мишенью при фланговых артударов), все остальное маневренные действия не имеющие стратегического значения. Ну по крайней мере нас так учили.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:35
        0
        Цитата: Silver99
        нас так учили.

        Нас учили как правильно рассчитать к-во боевых вылетов полка в сутки в зависимости от расстояния аэродрома подскока до места предполагаемого применения с учётом времени предполётного обслуживания, ресурса и регламентов машин, чтобы обеспечить подавляющее превосходство в воздухе.
        А если обеспечим - такие прорывы невозможны от слова вааще.
        Желательно аэродром располагать поближе, но за пределами досягаемости ствольной и реактивной арты противника.
        Припоминаю, что по расчётам один полк - 100...200 вылетов в сутки.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:44
          0
          Ну тут даже не обсуждается и спорить не о чем, ни одно серьезное наступление не достигнет успеха без поддержки с воздуха и артиллерии, просто потери в живой силе будут катастрофически ужасающими, можно конечно как ВСУ в лобовых атаках положить десяток тысяч из личного состава, но глобального успеха это иметь не будет, им не дадут времени закрепиться и резервы будут потрачены впустую. Слежу за бездарным Сырским, он всегда славился тупой логикой атак числом.
        2. frruc
          frruc Сегодня, 12:51
          0
          Румaтa
          Припоминаю, что по расчётам один полк - 100...200 вылетов в сутки.

          100-200 самолетовылетов в сутки это слишком круто. В активную фазу боевых действий на С. Кавказе, шап (бап) (при наличии до 27! самолетов Су-25(Су-24) выполнял примерно 60-80 самолетовылетов в сутки, а в Ю-Осетинском конфликте и того меньше.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:51
    +2
    Сырский -Бахмутский -Запорожский , продолжает свой путь по утилизации техники, вооружения и л/с ВСУ.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:51
    +6
    Интересно , Зельцу присвоят звание Героя России после этого "конрнаступа"? Ну генерал-майора ФСБ тоже.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      0
      Петлей без мыла его надо награждать.Впрочем,с этим наступлением еще рано делать выводы
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Петлей без мыла

        Почему без мыла?
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Wolfskin1993
      Интересно , Зельцу присвоят звание Героя России после этого "конрнаступа"? Ну генерал-майора ФСБ тоже.

      Героем ему не быть, как и генерал-майором! Но как внесшего неоценимый вклад в провал контрнаступа - в Указе Президента РФ отметят вероятнее всего! Украина должна знать своих ХЕРОЕВ... А то шухевич, бандера, человек-свинья, сало...человек - горилка... как то мало... Нужен еще хотя б один ХЕРОЙ из клоунов...
    3. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 12:26
      0
      у нас своих "героев" полно
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:51
    +6
    Уже пятые сутки не видно на фронте хвалёных «Леопардов» и «Бредли», не говоря про английские «Челленджеры» (эстонские съёмки вчерашнего дня – обычный фейк ципсошников для поднятия духа громадян), атаки ведутся «мясными штурмами» пехоты с редкими вкраплениями бывшей советской бронетехники. Испарились и остальные образцы западного ВПК, что говорит о чувствительных репутационных издержках толстосумов Германии, США, Великобритании иже с ними.
  5. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 11:55
    +3
    Всевидящее око упрямо гонит эльфов на убой.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:57
    +4
    Скоро " великоукров" вообще не останется. Только калеки да вдовы. За один чулок будут удовлетворять " вагнеровцев". Поделом им. Меньше будут петь песенки про " москаляку и гиляку"
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:13
    0
    Они сейчас кладут солдат в штурмах времён I Мировой войны: Верден, Сомма, Бойня Нивеля. На Брусиловский прорыв не хватает мозгов.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +1
    Это "замотивированные" бойцы 128 горно-штурмовой бригады ВСУ, лично обещавшие Зеленскому прорвать оборону российской армии.
    Вот теперь вся мотивация планомерно уходит в землю в прямом смысле этого слова.
  9. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:29
    +2
    Цитата: carpenter
    Уже пятые сутки не видно на фронте хвалёных «Леопардов» и «Бредли», не говоря про английские «Челленджеры» (эстонские съёмки вчерашнего дня – обычный фейк ципсошников для поднятия духа громадян), атаки ведутся «мясными штурмами» пехоты с редкими вкраплениями бывшей советской бронетехники. Испарились и остальные образцы западного ВПК, что говорит о чувствительных репутационных издержках толстосумов Германии, США, Великобритании иже с ними.


    Это может означать, что где-то технику собирают "в кучку", чтобы пробить большую "дырку".
    Не "пролюбить" бы...