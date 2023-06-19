Украинская пехота под прикрытием танков начала новую атаку на позиции российской армии под Ореховом

ВСУ не прекращают попыток прорвать оборону нашей армии, новая атака ВСУ предпринята на Ореховском направлении. По имеющимся данным, в наступление пошла украинская пехота при поддержке танков и артиллерии. Наши к встрече готовы.
Наступление ВСУ фиксируется в районе Балки Успеновской под Работино, откуда наши вчера выбили украинские подразделения. Атака идет при поддержке небольшого количества бронетехники и артиллерии. Западной техники не видать, в основном атакует одна пехота. По-видимому, командование группировки оставшуюся технику бережет, в бой не отправляет, боится, что Запад больше не даст. А вот солдат не жалко, если что, то можно набрать еще.
По данным ТГ-канала Архангел спецназа, в районе Работино идут встречные бои, наши отбивают атаку штурмовых подразделений ВСУ. В районе Пятихатки противник ночью предпринял три попытки пешком приблизиться к нашим позициям, но был обнаружен и отошел назад. Утром появилась информация, что подразделения ВСУ снова зашли в Пятихатки, по ним активно работает российская артиллерия и ТОСы. Это "замотивированные" бойцы 128 горно-штурмовой бригады ВСУ, лично обещавшие Зеленскому прорвать оборону российской армии. Наши подтягивают резервы, на данное направление перекидывают танки, РСЗО, ТОСы. В западной части Пятихаток противник пытается создать опорник.
Также противник предпринимает попытки атаковать в направлении Жеребянки и Долинка. В то же время некоторые подразделения ВСУ в наступление идти отказываются. По имеющимся данным, это 47-я бригада, в первые дни контрнаступления понесшая большие потери в бронетехнике и личном составе. Военнослужащие бригады намерено выводят из строя бронетехнику, лишь бы не идти в бой.