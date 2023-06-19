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Западная пресса: Власти Литвы намерены нанести ущерб российской экономике

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Западная пресса: Власти Литвы намерены нанести ущерб российской экономике

Литва прорабатывает возможность нанесения удара по экономике России. Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечает информационное агентство, ограничения коснутся товаров двойного назначения, которые могут поступать из этой страны в Россию транзитом через территорию Белоруссии и оказаться впоследствии на поле боя на Украине. Именно так Вильнюс пытается продавить данные рестрикции путём усиления давления на официальный Брюссель.


О том, что прибалтийская республика со следующей недели анонсирует запрет на ввоз в РФ порядка 60 товаров двойного назначения, отсутствующих в санкционном списке ЕС, заявила в пятницу министр экономики Аушрине Армонайте. По словам главы литовского экономического ведомства, в данный перечень войдёт, прежде всего, бытовая электроника, которая, по её мнению, может быть применена Москвой в военных целях.

Таким образом, данные меры, в случае их одобрения руководством Европейского союза, могут вступить в силу, начиная со следующего месяца. В этом, как отмечает издание, и заключаются усилия ЕС по ужесточению санкций в отношении России, которая пытается их обойти путём импорта различных товаров, перевозимых транзитом через третьи страны.

В то же время, подчёркивают авторы материала, наша страна продолжает получать передовые чипы и интегральные схемы, произведённые как на территории Евросоюза, так и других государств, а помогают ей в этом, главным образом, такие страны как Турция, ОАЭ и Казахстан.

Вместе с тем Армонайте оптимистично настроена на реализацию данной инициативы, полагая, что все 27 государств-членов Союза, в конечном итоге, поддержат её.

Тем временем литовский кабмин обсуждает со своими основным соседями – Латвией и Эстонией, а также Польшей и Финляндией вопрос, касающийся введения запрета на проведение торговых операций на региональном уровне. Кстати говоря, Варшава уже в этом месяце приняла решение о приостановке грузовых перевозок грузовиков и прицепов, зарегистрированных в Белоруссии и России через свою границу с первой страной.

Тем не менее, в очередной пакет антироссийских санкций, который, к слову, могут одобрить уже на будущей неделе, ЕС нацелен на наложение торгового эмбарго на множество товаров в третьи страны через Россию. Однако, приходится констатировать тот факт, что далеко не всем товарам запретят проезд через РФ.

Что же касается другой техники, как, например, мониторов и видеооборудования, то её поставки в Казахстан по состоянию на 2022 год увеличились более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021. При этом было зафиксировано и более чем десятикратное увеличение экспорта радаров, микрофонов и телефонов в эту страну.

Наконец, заключают авторы публикации, в торговле ЕС с Республикой Беларусь появились лазейки, что было вызвано приостановкой введения персональных санкций против лидера этой страны Александра Лукашенко со стороны его государств-членов. Все они согласовали ограничения с официальным Минском. Группа западных стран-членов добивается введения льгот на товары сельскохозяйственного назначения.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:45
    +1
    Бизнес, есть бизнес и свой проходец найдут, барыги тем и славятся что при получении выгоды находят выход из любой ситуации.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:49
      0
      hi
      Трибалты ночами не спят, заботясь не о своём благополучии, а лишь о вреде России. Плохо им, если в "многострадальной" всё хорошо.
      И еда не лезет в горло, если у восточного соседа есть что поесть...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:50
      +1
      Ништадтский мирный договор, завершил Северную войну между Россией и Швецией. Согласно ему участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра. Потомки чухонцев видимо так решили отблагодарить освободителей. Просто "гиганты" мировой экономики, можно им посоветовать перекрыть рыбацкими сетями Индийский и Тихий океаны изолировав Китай и Тайвань, что б ни один микрочип размером больше шпротины не просочился в Россию smile
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:48
    0
    Часто пишут,в комментариях,не обязательно производить своё,но это пока СВО, а не полноценная война, и такие вот трудности.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:50
    0
    Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!
  4. Комментарий был удален.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:52
    0
    У нас на территории есть контора ,которая торгует разнообразным цветным металлом .Все что приходит к ним из ЕС ,все номера из Прибалтики.Интересная ситуация ,отрубите сук ,на котором сидите
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:53
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Власти Литвы намерены нанести ущерб российской экономике

    они сами хоть слышат себя иногда?
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:53
    +1
    А между тем, в магазинах "Пятёрочка" на полках полно литовского пива. А на полках "Монетки" - польского. А на полках "Красного и белого" - и немецкого, и бельгийского. И вспомнил я 2008-й. Когда с Грузией была чуть ли не война, а в магазинах полно грузинского вина и минералки...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    0
    Западная пресса: Власти Литвы намерены нанести ущерб российской экономике
    . Бодливые коленки... рогов нет и не будет, а там глядишь и сами сгинут, исчезающий вид, однако.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 12:54
    -1
    Позавчера нам открыли истинные причины отвода/отступления в 2022 году наших войск из под Киева...

    Может наверху признаются и в том, что за такая "большая любовь" к этим трибалтийским вымиратам продолжает заставлять Россию поддерживать с ними отношения? Особенно экономические.
    А "российский бизнес" продолжает гнать туда всего и помногу, при их оголтелой руссофобии (?!)
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:54
    0
    О боже, Литва наносит мощнейший удар по российской экономике! Чтожеделатькакбыть!!!
    До чего же они убоги :) И как же им страшно, кажется до всех этих лимитрофов начинает доходить что Запад сдаст их даже не моргнув :)
  11. spech
    spech Сегодня, 12:59
    0
    чипы и интегральные схемы, произведённые как на территории Евросоюза,

    Имя сестра имя!
    всю микроэлектронику делает ЮВА и немножка израиль.
  12. wanna
    wanna Сегодня, 13:03
    0
    После того как Россия будет очищена, следующим шагом Литвы станет удар по китайской экономике.