Западная пресса: Власти Литвы намерены нанести ущерб российской экономике

Литва прорабатывает возможность нанесения удара по экономике России. Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечает информационное агентство, ограничения коснутся товаров двойного назначения, которые могут поступать из этой страны в Россию транзитом через территорию Белоруссии и оказаться впоследствии на поле боя на Украине. Именно так Вильнюс пытается продавить данные рестрикции путём усиления давления на официальный Брюссель.
О том, что прибалтийская республика со следующей недели анонсирует запрет на ввоз в РФ порядка 60 товаров двойного назначения, отсутствующих в санкционном списке ЕС, заявила в пятницу министр экономики Аушрине Армонайте. По словам главы литовского экономического ведомства, в данный перечень войдёт, прежде всего, бытовая электроника, которая, по её мнению, может быть применена Москвой в военных целях.
Таким образом, данные меры, в случае их одобрения руководством Европейского союза, могут вступить в силу, начиная со следующего месяца. В этом, как отмечает издание, и заключаются усилия ЕС по ужесточению санкций в отношении России, которая пытается их обойти путём импорта различных товаров, перевозимых транзитом через третьи страны.
В то же время, подчёркивают авторы материала, наша страна продолжает получать передовые чипы и интегральные схемы, произведённые как на территории Евросоюза, так и других государств, а помогают ей в этом, главным образом, такие страны как Турция, ОАЭ и Казахстан.
Вместе с тем Армонайте оптимистично настроена на реализацию данной инициативы, полагая, что все 27 государств-членов Союза, в конечном итоге, поддержат её.
Тем временем литовский кабмин обсуждает со своими основным соседями – Латвией и Эстонией, а также Польшей и Финляндией вопрос, касающийся введения запрета на проведение торговых операций на региональном уровне. Кстати говоря, Варшава уже в этом месяце приняла решение о приостановке грузовых перевозок грузовиков и прицепов, зарегистрированных в Белоруссии и России через свою границу с первой страной.
Тем не менее, в очередной пакет антироссийских санкций, который, к слову, могут одобрить уже на будущей неделе, ЕС нацелен на наложение торгового эмбарго на множество товаров в третьи страны через Россию. Однако, приходится констатировать тот факт, что далеко не всем товарам запретят проезд через РФ.
Что же касается другой техники, как, например, мониторов и видеооборудования, то её поставки в Казахстан по состоянию на 2022 год увеличились более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021. При этом было зафиксировано и более чем десятикратное увеличение экспорта радаров, микрофонов и телефонов в эту страну.
Наконец, заключают авторы публикации, в торговле ЕС с Республикой Беларусь появились лазейки, что было вызвано приостановкой введения персональных санкций против лидера этой страны Александра Лукашенко со стороны его государств-членов. Все они согласовали ограничения с официальным Минском. Группа западных стран-членов добивается введения льгот на товары сельскохозяйственного назначения.