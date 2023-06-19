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«В отместку могут подорвать наш газопровод»: в итальянской прессе обеспокоены диверсиями на российских трубопроводах

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«В отместку могут подорвать наш газопровод»: в итальянской прессе обеспокоены диверсиями на российских трубопроводах

Западная пресса в последнее время пестрит обвинениями в адрес киевского режима, уличая его в якобы самовольном подрыве газопровода «Северный поток». Однако в итальянской прессе считают, что следует ожидать новых диверсий против российских «труб», в связи с чем возникает беспокойство по поводу возможной реакции Москвы.


Как напоминают в издании Analisi Difesa, сразу же после взрывов, произошедших в Балтийском море, на Западе начали ликовать. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «прекрасной возможности навсегда положить конец зависимости Европы от российской энергии». Его заместитель Виктория Нуланд отметила, что она «очень довольна металлолом на дне моря». Польской деятель из Европарламента Радек Сикорский написал: «Спасибо, США!»

Несмотря на это, западная пресса и обозреватели начали обвинять Кремль в причастности к инциденту.

Большая часть СМИ и комментаторов, не колеблясь, сразу после взрывов, приписала их русским, положив начало череде [ложных] интерпретаций, в которых русские без колебаний «бомбили себя» на газопроводах «Северный поток», Крымском мосту, Запорожской АЭС, сами наносили удары по тюрьме, в которой держали боевиков полка «Азов» [террористическая группировка, запрещена в РФ], а совсем недавно разрушили собственными силами Каховскую плотину

- указывается с сарказмом в издании.

Как отмечает автор, теперь о причастности Москвы к диверсии на «СП-1/2» говорить не принято: все переключились на «украинский след». Однако при этом игнорируются текущие угрозы:

Сражение за газопроводы, начавшееся с ударов по «Северным потокам» на Балтике, сегодня продолжается на Черном море и может развиться и в Средиземном.

Ранее был осуществлён подрыв трубопровода Тольятти-Одесса по перекачке аммиака.

Со слов автора, украинские морские беспилотники, предоставленные США или Британией, пытаются устранить разведывательные корабли ВМФ РФ, которые препятствуют организации диверсий на морской глубине. Обстановку в Черном море постоянно отслеживают с воздуха БПЛА RQ-4B Global Hawk ВМС США.

Если сегодня украинцы и некоторые западные союзники стремятся взорвать российские газопроводы еще и в Черном море (с прямой атакой на энергетическую безопасность Турции), то стоит помнить, что завтра подобные удары могут быть осуществлены в отместку по «трубам», снабжающим газом Европу. Учитывая существующие или строящиеся в Средиземноморье подводные газопроводы (в том числе наши, идущие в Италию), эту угрозу нельзя недооценивать, по крайней мере, тем странам, которые доверяют свой импорт «трубам»

- делает вывод итальянский автор.

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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:40
    +2
    Ох, хорошо бы, но нет, мы добрые и джентельменестые))), нам низяяяя уподоблятся.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:49
      0
      По ходу получается, что макаронника больше интересует не то, что наносится ущерб собственности и доходам России, а то, что бы им не прилетело в отместку, ведь они как страна НАТО с усердием снабжает Украину оружием и ждёт того, что Россия проиграет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    +1
    «В отместку могут подорвать наш газопровод»: в итальянской прессе обеспокоены диверсиями на российских трубопроводах
    . Класс. Сами предлагают, сами и.... а сделают, какие ни будь "обозленные туристы"!!! А чего, так ведь можно было, как они теперь пытаются эту тюлку протолкнуть везде.
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 12:43
    0
    К сожалению, мы- не СССР, и о подрыве еврофашистских газопроводов можно только мечтать.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Бородач
      мы- не СССР, и о подрыве еврофашистских газопроводов можно только мечтать.
      - это тех которые СССР в НАТО построил в 1970е??
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    0
    сразу же после взрывов, произошедших в Балтийском море, на Западе начали ликовать
    Ликование действительно было восторженным и от всей англосаксонской души. А теперь некоторые европейские страны вдруг задумались о возможном ответном ударе. Неужели вспомнили, что нашкодившего кота мордой в его "творение" тыкают и провели параллель?
  5. alystan
    alystan Сегодня, 13:02
    0
    Правильно беспокоятся макаронники. Если не мы, то турки точно могут им устроить большой БУМ. Позавчера вроде сообщали о странном поведении американского разведывательного БПЛА, который наматывал круги в районе прохождения Турецкого потока.
    Примерно, как это было с СП-1 и СП-2.
    К тому же, этот БПЛА вылетел с американской авиабазы на Сицилии.