Западная пресса в последнее время пестрит обвинениями в адрес киевского режима, уличая его в якобы самовольном подрыве газопровода «Северный поток». Однако в итальянской прессе считают, что следует ожидать новых диверсий против российских «труб», в связи с чем возникает беспокойство по поводу возможной реакции Москвы.
Как напоминают в издании Analisi Difesa, сразу же после взрывов, произошедших в Балтийском море, на Западе начали ликовать. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «прекрасной возможности навсегда положить конец зависимости Европы от российской энергии». Его заместитель Виктория Нуланд отметила, что она «очень довольна металлолом на дне моря». Польской деятель из Европарламента Радек Сикорский написал: «Спасибо, США!»
Несмотря на это, западная пресса и обозреватели начали обвинять Кремль в причастности к инциденту.
Большая часть СМИ и комментаторов, не колеблясь, сразу после взрывов, приписала их русским, положив начало череде [ложных] интерпретаций, в которых русские без колебаний «бомбили себя» на газопроводах «Северный поток», Крымском мосту, Запорожской АЭС, сами наносили удары по тюрьме, в которой держали боевиков полка «Азов» [террористическая группировка, запрещена в РФ], а совсем недавно разрушили собственными силами Каховскую плотину
- указывается с сарказмом в издании.
Как отмечает автор, теперь о причастности Москвы к диверсии на «СП-1/2» говорить не принято: все переключились на «украинский след». Однако при этом игнорируются текущие угрозы:
Сражение за газопроводы, начавшееся с ударов по «Северным потокам» на Балтике, сегодня продолжается на Черном море и может развиться и в Средиземном.
Ранее был осуществлён подрыв трубопровода Тольятти-Одесса по перекачке аммиака.
Со слов автора, украинские морские беспилотники, предоставленные США или Британией, пытаются устранить разведывательные корабли ВМФ РФ, которые препятствуют организации диверсий на морской глубине. Обстановку в Черном море постоянно отслеживают с воздуха БПЛА RQ-4B Global Hawk ВМС США.
Если сегодня украинцы и некоторые западные союзники стремятся взорвать российские газопроводы еще и в Черном море (с прямой атакой на энергетическую безопасность Турции), то стоит помнить, что завтра подобные удары могут быть осуществлены в отместку по «трубам», снабжающим газом Европу. Учитывая существующие или строящиеся в Средиземноморье подводные газопроводы (в том числе наши, идущие в Италию), эту угрозу нельзя недооценивать, по крайней мере, тем странам, которые доверяют свой импорт «трубам»
- делает вывод итальянский автор.