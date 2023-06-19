Большая часть СМИ и комментаторов, не колеблясь, сразу после взрывов, приписала их русским, положив начало череде [ложных] интерпретаций, в которых русские без колебаний «бомбили себя» на газопроводах «Северный поток», Крымском мосту, Запорожской АЭС, сами наносили удары по тюрьме, в которой держали боевиков полка «Азов» [террористическая группировка, запрещена в РФ], а совсем недавно разрушили собственными силами Каховскую плотину

Сражение за газопроводы, начавшееся с ударов по «Северным потокам» на Балтике, сегодня продолжается на Черном море и может развиться и в Средиземном.

Если сегодня украинцы и некоторые западные союзники стремятся взорвать российские газопроводы еще и в Черном море (с прямой атакой на энергетическую безопасность Турции), то стоит помнить, что завтра подобные удары могут быть осуществлены в отместку по «трубам», снабжающим газом Европу. Учитывая существующие или строящиеся в Средиземноморье подводные газопроводы (в том числе наши, идущие в Италию), эту угрозу нельзя недооценивать, по крайней мере, тем странам, которые доверяют свой импорт «трубам»