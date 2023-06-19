Ходаковский высказался о трате ВСУ большого количества боеприпасов при атаках на российские позиции

Если на каждую ему придётся тратить столько ресурсов и времени - долго его потенция не продлится

Украинские войска, пытаясь наступать на российские позиции, расходуют огромное количество боеприпасов. К такому выводу пришел заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.По утверждению Ходаковского, в последние дни при попытке взять одну из позиций российских войск ВСУ израсходовали около 120 боеприпасов. Ночью украинские боевики попытались прорваться на позицию, но потеряли четырех человек.Вне зависимости от успехов украинских формирований, расходы и боеприпасов, и людей свидетельствуют, что на длительный период у противника ресурсов не хватит.- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.Отметим, что украинские формирования полностью вооружаются Западом. Но у западных стран, особенно у стран Евросоюза, запасы снарядов не безграничны. Кроме того, у Запада нет возможностей развивать производство снарядов из-за ограниченных производственных мощностей. Ведь в Европе, да и в США, наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы, которая может быть задействована на производстве боеприпасов.В связи с этим украинские формирования могут просто истощить свои запасы снарядов, и тогда воевать им будет попросту нечем. На это, кстати, обращали внимание многие западные военные аналитики.