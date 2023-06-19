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Ходаковский высказался о трате ВСУ большого количества боеприпасов при атаках на российские позиции

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Ходаковский высказался о трате ВСУ большого количества боеприпасов при атаках на российские позиции

Украинские войска, пытаясь наступать на российские позиции, расходуют огромное количество боеприпасов. К такому выводу пришел заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.


По утверждению Ходаковского, в последние дни при попытке взять одну из позиций российских войск ВСУ израсходовали около 120 боеприпасов. Ночью украинские боевики попытались прорваться на позицию, но потеряли четырех человек.

Вне зависимости от успехов украинских формирований, расходы и боеприпасов, и людей свидетельствуют, что на длительный период у противника ресурсов не хватит.

Если на каждую ему придётся тратить столько ресурсов и времени - долго его потенция не продлится

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Отметим, что украинские формирования полностью вооружаются Западом. Но у западных стран, особенно у стран Евросоюза, запасы снарядов не безграничны. Кроме того, у Запада нет возможностей развивать производство снарядов из-за ограниченных производственных мощностей. Ведь в Европе, да и в США, наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы, которая может быть задействована на производстве боеприпасов.

В связи с этим украинские формирования могут просто истощить свои запасы снарядов, и тогда воевать им будет попросту нечем. На это, кстати, обращали внимание многие западные военные аналитики.
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16 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 12:10
    +2
    Да там не только боезапас но и живая сила расходуется непомерно. Вот уж действительно, никого не жалко, ничего не жалко. Всех и вся в расход - контрнаступ по украински.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:12
      +2
      Anarchist hi, с моб. резервом у Киева ПОКА запас есть, а вот с Б. К. могут быть проблемы, своего с гулькин нос а Запад руководствуется СВОИМИ интересами.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 12:16
        +2
        Снова эти старые песни что вот у них бк закончится, эти разговоры я слышу постоянно. Наоборот запада пытается наращивать производство снарядов.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:23
          +2
          Цитата: Ghost1
          Снова эти старые песни что вот у них бк закончится, эти разговоры я слышу постоянно. Наоборот запада пытается наращивать производство снарядов.

          Там не только снаряды нужны, потребности Украины это тысячи танков, бмп, и САУ/буксируемых пушек, учитывая с какой скоростью они теряют технику. Запад не сможет в таком темпе их всем обеспечить, да и при любом темпе это невозможно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:25
      +3
      Кто-то что-то не договаривает, не знает или просто намеренно вводит в заблуждение читающих этот материал.
      Пока ВСУ по большей части расходует советские боеприпасы как из своих хранилищ так и из хранилищ стран бывшего Варшавского договора и мирового соцлагеря. И возможно именно они скоро закончатся, если поляки, болгары и чехи не увеличат объёмы производства для советского вооружения.

      Что касается западных (НАТОвских) боеприпасов то их количество в этих странах нам доподлинно не известно и сколько их поставлено на Украину также.
      Судя по непрекращающимся обстрелам Донецка, а также других городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, как и населённых пунктов других областей России в боеприпасах ВСУ нужды не имеет и сохранении их от расстрела по мирному населению никто ВСУ не ограничивает. Значит с бп у ВСУ пока проблем нет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:10
    +7
    Про "нет производственных возможностей и рабочей силы",конечно -сильно сказано.Вот этим производством они сейчас и озаботились,и потирают руки в предвкушении прибыли.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:14
      0
      Угу, чуть чуть подождать и всё будет норм у них.
  3. grem
    grem Сегодня, 12:12
    +1
    Англосаксы сказали наступать ,значит наступать ! И плевать Зеленскому ,что там и сколько тратится и гибнет ..
    Ему лярд поступил на счет ,будь готов отработать ,а как твои проблемы .!
    К съезду партии бандитов и грабителей нато все должно кровью залито ...
    Вот вам цэ европа и нато ..хуторяне -галичане А вы что хотели ?
    Ну вперед гайда на клятых ,дозу получили ? Впереди следующая доза будет и склад с героином
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:13
    +2
    что на длительный период у противника ресурсов не хватит.

    а вот на это рассчитывать и успокаивать себя не стоит... подкинут, как пить дать....
    1. grem
      grem Сегодня, 12:36
      -1
      Цитата: Mouse
      что на длительный период у противника ресурсов не хватит.

      а вот на это рассчитывать и успокаивать себя не стоит... подкинут, как пить дать....

      Ну я позволю себе поспорить с вами ..Главный ресурс ,это народ и солдаты мотивированные ..А таких на усраине все меньше и меньше .
      Как в песне поется не важен танк ,а важен экипаж и Изя пулеметчик soldier
      Таких людских ресурсов у укрорейха все меньше меньше ..В основном на страх и наркоте держаться ..
      Вы заметили ,что уже нет никаких факельных шествий и кричалок в Киеве и т.д. И не скачет молодежь ! Кто не скачет тот мооск....
      Некому уже скакать ,один страх попасть на восточный фронт ..И у немцев этот страж жуткий был и как приговор в ВОВ .
      Мы им там АД устраиваем и смотрим в прицел и вспоминая как они русофобы издевались над всем Русским и памятью наших предков и т.д.
      В этот раз не простим теперь ..
      Я думаю каждый воин на фронте видел это страшное видео для русской души . Я не могу это все смотреть без слез и зубами скреплю ПАДЛЫ !

      Сколько их не дождалось НАШИХ и умерли в голоде и холоде

      Это страшно все мужики .и к нам может все прийти
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:21
    +1
    Пока живы Ж/Д, мосты, туннели БК с Запада завезут немеряно. С мобрезервом тоже всё ОК. Ещё 1...1,5 млн. О подготовке и качестве не говорю, а мяса им не жалко. Самое эффективное - выбивать у укронацистов технику, с ней у них гораздо проблематичнее.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 12:22
    0
    Украинские войска, пытаясь наступать на российские позиции, расходуют огромное количество боеприпасов. К такому выводу пришел заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.

    Глубокий анализ и сногсшибательный вывод...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +1
    ВСУ израсходовали около 120 боеприпасов
    Патроны, выстрел к гранатомету... тоже относятся к боеприпасам. Если израсходовали 120 снарядов, так значит так и нужно написать.
    у стран Евросоюза, запасы снарядов не безграничны
    Но при этом продолжают поставлять и пока очевидно все таки есть что.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:26
    +1
    Украинские войска, пытаясь наступать на российские позиции, расходуют огромное количество боеприпасов. К такому выводу пришел заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.

    Долго приходил он к такому выводу? Ночи не спал небось...
    А он не думал как уменьшить расход и не позволять ВСУ без помех расходовать по нам бреприпасы...уникум...
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:31
    +1
    "Украинские войска, пытаясь наступать на российские позиции, расходуют огромное количество боеприпасов" - только маленький вопрос как они справляются с логистикой подвоза всего этого: боеприпасов, топлива, масел, ЗиП для такого числа разношёрстной техники? А ведь, есть фамилия у того кто позволяет им это делать.
  10. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:44
    0
    в Европе, да и в США, наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы
    Вслед за нехваткой электроэнергии и газа- новая напасть laughing Дело в другом- играть в игру без приза, тем более за немалые деньги, европейцы не станут (и так уже украина всем поднадоела) и если весь контрнаступ закончится пшиком- проект закроют, как закрывают так и не вышедший на прибыльность ресторан.