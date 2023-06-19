Российские военные показали трофейный французский колёсный танк AMX-10

С каждым днём украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также к западу от Артёмовска, число образцов трофейной техники западного образца, добытых российским войсками, становится всё больше. Министерство обороны подтверждает факт взятия российской армией в качестве трофея французского колёсного танка ВСУ AMX-10.
Этот танк украинские войска пытались применить против ВС РФ в районе населённого пункта Новодонецкое на Времевском выступе.
Руководство по эксплуатации AMX-10 на французском языке
Только в районе указанного населённого пункта враг потерял свыше 50 единиц бронетехники. Если учесть, что в Киеве упорно пытаются выдавать фактически безрезультатное контрнаступление за «разведку боем», то возникает вопрос: как же тогда должно выглядеть «настоящее контрнаступление» при учёте потери при «разведке боем» свыше полусотни единиц бронированной техники различного типа?
Российский боец:
О, французы, звери?.. Франция - сила, говорите?.. Ну вот ваш танк.
Колёсный танк вполне можно восстановить для использования уже в интересах России.
Напомним, что ранее в качестве трофеев российские войска взяли после боя несколько немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Причём у одной из бронемашин даже оставался работающим двигатель.