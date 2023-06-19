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Российские военные показали трофейный французский колёсный танк AMX-10

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Российские военные показали трофейный французский колёсный танк AMX-10

С каждым днём украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также к западу от Артёмовска, число образцов трофейной техники западного образца, добытых российским войсками, становится всё больше. Министерство обороны подтверждает факт взятия российской армией в качестве трофея французского колёсного танка ВСУ AMX-10.


Этот танк украинские войска пытались применить против ВС РФ в районе населённого пункта Новодонецкое на Времевском выступе.

Руководство по эксплуатации AMX-10 на французском языке



Только в районе указанного населённого пункта враг потерял свыше 50 единиц бронетехники. Если учесть, что в Киеве упорно пытаются выдавать фактически безрезультатное контрнаступление за «разведку боем», то возникает вопрос: как же тогда должно выглядеть «настоящее контрнаступление» при учёте потери при «разведке боем» свыше полусотни единиц бронированной техники различного типа?

Российский боец:

О, французы, звери?.. Франция - сила, говорите?.. Ну вот ваш танк.

Колёсный танк вполне можно восстановить для использования уже в интересах России.



Напомним, что ранее в качестве трофеев российские войска взяли после боя несколько немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Причём у одной из бронемашин даже оставался работающим двигатель.
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9 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:32
    +1
    Леопард 2А6 было бы поинтереснее затрофеить.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:36
      +3
      "Кошку" к немецкому посольству, пушку на колёсах к французскому. И пусть народ селфи делает winked
    2. Borik
      Borik Сегодня, 12:36
      +3
      В Кубинку по одному экспонату западной бронетехники в хорошем состоянии чтоб было что показывать потомкам.
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 12:37
      +1
      Леопард 2А6 было бы поинтереснее затрофеить.


      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:55
        0
        Уровень денежного довольствия сравним с тем, что предлагают рядовым в Британии.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:35
    +3
    Кубинку пополните! Толку в бою от этих трофеев маловато будет, а через 50-70 лет идеально сохранившуюся (ну или собранную из трех) машину на праздники выводить из ангара под аплодисменты good Как тигра в Бовингтоне.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:37
    0
    Вот и всё и никаких споров было-не было, а вы всё врете, думаю раскрутют его до винтика что полезного срисуют что не нужно "выкинут".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    0
    танк вполне можно восстановить для использования уже в интересах России.
    Если только использовать, как огневую точку с возможностью быстро менять позицию, но опять же к нему свои боеприпасы нужны будут (пушка калибром 105 мм). А вот для музея бронетанковой техники в самый раз. Ну и конечно желательно у выставить у французского посольства, но более разбитый.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:59
    0
    Инструкция для ВСУ к танку, на французском языке .То-то экипаж попался знающий ,сразу свалил