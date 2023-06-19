Американская армия планирует доставлять на территории, пострадавшие от затопления в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, малярийных комаров с помощью БПЛА. Эти действия направлены на распространение различных заболеваний, в частности малярии и африканской лихорадки, среди российских военнослужащих.
Как заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов, спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить эпидемиологическую, в том числе и связанную с распространением арбовирусных инфекций, ситуацию в пострадавших от разлива реки регионах. По оценкам специалистов МО РФ, после спада уровня воды возможно формирование очагов передаваемых комарами заболеваний, в первую очередь – лихорадки Западного Нила.
О высоком техническом уровне готовности командования американской армии к применению инфицированных переносчиков заболеваний, в частности комаров, свидетельствует регистрация патента на разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, способных распространять в воздухе комаров, являющихся переносчиками ряда опасных заболеваний. В описании к беспилотнику утверждается, что он способен доставлять контейнер с насекомыми в заданный район, после его высвобождать их.
Предполагается, что при укусе комары способны инфицировать военнослужащих противника рядом опасных инфекцией, таких как малярия или лихорадка западного Нила. В описании к патенту также подчеркивается, что после заражения военнослужащие лишаться способности успешно выполнять поставленные боевые задачи.
Стоит отметить, что в настоящее время не существует специфической вакцины от лихорадки западного Нила. Противомалярийная вакцина разработана лишь в пилотном варианте и до сих пор проходит испытания в ряде стран. Ее эффективность не превышает 30-35%.