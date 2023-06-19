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Минобороны: США планируют при помощи БПЛА доставлять малярийных комаров, чтобы заражать российских военнослужащих

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Минобороны: США планируют при помощи БПЛА доставлять малярийных комаров, чтобы заражать российских военнослужащих

Американская армия планирует доставлять на территории, пострадавшие от затопления в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, малярийных комаров с помощью БПЛА. Эти действия направлены на распространение различных заболеваний, в частности малярии и африканской лихорадки, среди российских военнослужащих.


Как заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов, спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить эпидемиологическую, в том числе и связанную с распространением арбовирусных инфекций, ситуацию в пострадавших от разлива реки регионах. По оценкам специалистов МО РФ, после спада уровня воды возможно формирование очагов передаваемых комарами заболеваний, в первую очередь – лихорадки Западного Нила.

О высоком техническом уровне готовности командования американской армии к применению инфицированных переносчиков заболеваний, в частности комаров, свидетельствует регистрация патента на разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, способных распространять в воздухе комаров, являющихся переносчиками ряда опасных заболеваний. В описании к беспилотнику утверждается, что он способен доставлять контейнер с насекомыми в заданный район, после его высвобождать их.

Предполагается, что при укусе комары способны инфицировать военнослужащих противника рядом опасных инфекцией, таких как малярия или лихорадка западного Нила. В описании к патенту также подчеркивается, что после заражения военнослужащие лишаться способности успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Стоит отметить, что в настоящее время не существует специфической вакцины от лихорадки западного Нила. Противомалярийная вакцина разработана лишь в пилотном варианте и до сих пор проходит испытания в ряде стран. Ее эффективность не превышает 30-35%.

Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:43
    +4
    Это уже бактериологическое оружие. В ответ наши с полным правом тоже могут применить ОМП.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Piramidon
      Это уже бактериологическое оружие. В ответ наши с полным правом тоже могут применить ОМП.

      Наши могут лишь начертить очередные красные линии. am
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:45
    +4
    а комары исключительно на этом берегу будут всех кусать? или они форму различают? некоторые новости - такие новости...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:48
      +1
      Если гипотетически планируется применять это вна Украине, то ещё годы назад там активно работала программа некой вакцинации военнослужащих.
  3. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 12:46
    +2
    Новости уровня:
    Россия применяет климатическое оружие.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:47
    0
    Таким макаром можно получить нехилую эпидемию в ЕС и самих ВСУ, так что вряд ли.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 12:49
    +1
    Видать комаринные фербы Била Гейтса уже вышли промышленный масштаб разведения этой заразы?
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:49
    +2
    А эти комары особо умные? То есть после укуса наших военных они успакоятся и самоликвидируются? И конечно они не будут кусать ВСУ-шников и наемников всех сортов?! Помниться в средние века татары нечто подобное пробовали провернуть с чумой кончилось всё капец как печально для ВСЕХ. Если я конечно не перепутал историю.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Ропот 55
      И конечно они не будут кусать ВСУ-шников и наемников всех сортов?!

      А кого волнует, что будет с "пушечным мясом"?
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:51
    0
    очередная шляпа?!!
    комар летает до 11 км, он с таким же успехом будет разносчиком и на правом берегу
  8. haron
    haron Сегодня, 12:52
    +1
    Вообще страх потеряли.
    Одно интересно, как боевые комары будут отличать русских солдат от остального плебса включая всушников?
    Лучше бы развернули патент где предлагается перед атакой распылять на врага гормон Окситоцин. Он вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом с партнёром, повышении доверия и уменьшения страха. Руками голыми брать можно.
    А то боевые комары как-то стрёмно. Эти твари по ветру за ночь могут Днепр перемахнуть. И тогда даже папаха типа "свой чужой" не поможет.
  9. Комментарий был удален.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:53
    0
    Малярийное болото хорошо выжигается огнём Бхагавадгиты.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:54
    0
    Это уже бактериологическая война ,значит такие комары должны доставляться в США с Кубы на пример
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    0
    Минобороны: США планируют при помощи БПЛА доставлять малярийных комаров, чтобы заражать российских военнослужащих
    . Ду том, ду том их всех, вместе с организаторами сего беспредела.
  13. Million
    Million Сегодня, 12:56
    0
    Пора бы уже со штатами как то разбираться.А то получается деремся с палкой,а не с тем,кто ею машет
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:57
    0
    КОЕ-ЧТО НАШЁЛ:
    30 сентября 2022
    Если зайти на сайт USA.gov, содержащий информацию из нескольких реестров и ввести номер патента, можно найти документ под названием «Система аэрозольного распыления токсичных комаров». Идею этого устройства предложил Калверт Милл еще в 2014 году, его патент зарегистрировали в 2015 году.

    В документе автор отмечает, что изобретение включает в себя беспилотный летательный аппарат с дистанционным управлением и подключенный к нему контейнер для размножения комаров. По замыслу через специальный корм насекомых будут заражать определенным химическим веществом и передавать его через укусы насекомых большому количеству людей. В зависимости от характера миссии дрон можно использовать в мирных или военных целях. Ведь комар может незаметно распространять токсин, обезвреживая силы противника без выстрела.