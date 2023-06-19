Британская разведка сообщает о переброске части российских сил с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское

Командование российской группировки перебрасывает часть войск с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское. Об этом сообщает британская разведка. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Минобороны Соединенного королевства.По данным британцев, с левого берега Днепра выводятся части и подразделения 49-й армии, речь идет о нескольких тысячах человек. Предположительно, это может быть мотострелковая бригада, а также подразделения ВДВ и морской пехоты. Часть снятых войск отправится под Бахмут, где ВСУ пытается прорвать оборону с северного и южного флангов города, а часть на Запорожское направление.Исходя из этой информации, британская разведка приходит к выводу, что российское командование считает маловероятным наступление украинской армии на Херсонском направлении с форсированием Днепра после подрыва дамбы Каховской ГЭС.Ранее в Генштабе ВСУ сообщали о переброски части российских войск с Запорожского на Бахмутское направление.Между тем как ранее сообщалось, ВСУ не исключают смещения наступательных действий с Запорожского направления на Херсонское с атакой сразу на нескольких участках. В пользу этого варианта говорит то, что часть укреплений российской армии, созданных на левом берегу, оказалась затопленной и поврежденной. В минус идет форсирование Днепра и все тот же потоп, сделавший часть береговой линии непроходимой. Долго ждать подсыхания земли Киев не может, тем более, что российские войска уже вернулись на свои позиции.В то же время наша разведка засекла нехорошие шевеления ВСУ в райне Львово, предполагается, что украинские подразделения попытаются форсировать Днепр и прорвать нашу оборону в районе Корсунки. В течение нескольких дней ВСУ глушат на этом участке вышки сотовой связи по обоим берегам, мощно работает вражеская РЭР и РЭБ. Отмечается концентрация противника в 4-5 км от Днепра. Наши в курсе всех приготовлений ВСУ, готовы к их встрече, атака не будет внезапной.