Британская разведка сообщает о переброске части российских сил с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское

Командование российской группировки перебрасывает часть войск с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское. Об этом сообщает британская разведка. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Минобороны Соединенного королевства.
По данным британцев, с левого берега Днепра выводятся части и подразделения 49-й армии, речь идет о нескольких тысячах человек. Предположительно, это может быть мотострелковая бригада, а также подразделения ВДВ и морской пехоты. Часть снятых войск отправится под Бахмут, где ВСУ пытается прорвать оборону с северного и южного флангов города, а часть на Запорожское направление.
Исходя из этой информации, британская разведка приходит к выводу, что российское командование считает маловероятным наступление украинской армии на Херсонском направлении с форсированием Днепра после подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали о переброски части российских войск с Запорожского на Бахмутское направление.
Между тем как ранее сообщалось, ВСУ не исключают смещения наступательных действий с Запорожского направления на Херсонское с атакой сразу на нескольких участках. В пользу этого варианта говорит то, что часть укреплений российской армии, созданных на левом берегу, оказалась затопленной и поврежденной. В минус идет форсирование Днепра и все тот же потоп, сделавший часть береговой линии непроходимой. Долго ждать подсыхания земли Киев не может, тем более, что российские войска уже вернулись на свои позиции.
В то же время наша разведка засекла нехорошие шевеления ВСУ в райне Львово, предполагается, что украинские подразделения попытаются форсировать Днепр и прорвать нашу оборону в районе Корсунки. В течение нескольких дней ВСУ глушат на этом участке вышки сотовой связи по обоим берегам, мощно работает вражеская РЭР и РЭБ. Отмечается концентрация противника в 4-5 км от Днепра. Наши в курсе всех приготовлений ВСУ, готовы к их встрече, атака не будет внезапной.