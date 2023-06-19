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В Польшу прибыли очередные корейские ОБТ K2 Black Panther

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В Польшу прибыли очередные корейские ОБТ K2 Black Panther

Министр обороны Мариуш Блащак сообщил о прибытии в порт Гдыня для нужд польских войск очередной партии закупленных в Южной Корее танков K2 Black Panther, состоящей из 6 машин, сообщается в издании TurDef. Это последние танки, запланированные к поставке в текущем году.


Данные машины будут переданы 20-й механизированной бригаде 16-й механизированной дивизии. Все войска данной дивизии сосредоточены на южном фланге Калининградской области. По всей видимости, в планах польского командования К2 являются основой бронетанкового «кулака», нацеленного на российский анклав. Кроме южнокорейских танков, идущих на замену PT-91 Twardy, в 16-ю мд поступают закупленные у Сеула САУ K9 Thunder вместо AHS Krab. Возможно, что и PT-91, и Krab уже отсутствуют в подразделениях, будучи переданными ВСУ.

20-я мбр, которой передаются южнокорейские танки, располагается на юго-западном направлении относительно Калининграда. Также К2 должны поступать на вооружение 15-й мбр 16-й мд, которая дислоцирована ближе к юго-восточным подходам к российскому анклаву.

Всего в 2023 году Варшава должна была получить 18 ОБТ данного типа. С учетом прошлогодних поставок теперь на вооружении польской армии состоит 28 К2. Всего было закуплено 180 единиц за $3,4 млрд с пакетом обучения и логистики. Закрытие контракта ожидается в 2025 году.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:55
    0
    Интересно поляки тоже начнут портить танки,чтобы не идти в бой?
    Украинское военное командование крайне обеспокоено фактами массовой порчи танковыми экипажами своих же собственных «Леопардов». Причина такого саботажа — понимание танкистами, управляющими натовскими подарками, что они – поголовно смертники. Дмитрий Рогозин в своем канале сослался на донесение украинского офицера в штаб, перехваченное российской разведкой. Украинский офицер сообщает, что танкисты ВСУ повально отказываются воевать на немецких «Леопардах». А если их всё равно гонят в атаку, они стараются вывести свои танки из строя: «то засыпят песок в двигатель танка, то под хвост ему мину подложат и задним ходом на нее якобы случайно наедут». И все это для того, чтобы только не попадаться русским на глаза, находясь внутри этих натовских «подарков».

    https://k-politika.ru/tankisty-vsu-massovo-otkazyvayutsya-voevat-na-leopardax/
    1. grem
      grem Сегодня, 14:31
      -1
      В Польшу прибыли очередные

      Англосаксы ,после поражения укрорейха ,готовят поляков на пушечное мясо .
      Нет уж Русские скоро к вам придут с вашим же вооружением на Американский континент ..Как вам такой вариант ? Там у вас спичку кинь и разгорится пламя .Та же Панама ,Мексика ,Техас ..А Чинганчгук , вообще на все 100 %
      Мы в детстве в индейцев играли ,против злых янков бледнолицых !!!!
      Мне даже "копьем щеку " пробили ,но я не пожаловался. медикам (дурень) ))) Это в пионер лагере было fellow
      Само зажило ,шрам небольшой языком ощущаю Вот так пострадал от бледнолицых янки шакалов !!!!!
      Вот так мы бились за Правду в игре мальчишеской и верили !
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:51
        -2
        Англосаксы ,после поражения укрорейха ,готовят поляков на пушечное мясо .

        А что Киев уже взяли? Как я такие новости пропустил? wassat
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:58
    +4
    Отцы (мой 24-го года рождения, так что да) и деды имели уже дело с пантерами. Потомкам остаётся сравнить пантер с леопардами. Ка же достали они со зверьём, но если поляки непосредственно сунутся, надеюсь это будет законный повод для применения ТЯО. По их территории, естественно.
    1. Orso
      Orso Сегодня, 14:17
      +3
      В природе пантера - это леопард, только черного окраса. Думаю, что кореец горит также неплохо, как и немчура.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 14:51
      0
      Из боевой "живности" собственного производства поляки имеют только РСЗО «Лангуст» и САУ «Краб». Первая это вообще глубоко модернизированная и переработанная советская ПУ БМ-21 «Град».

      Теперь к семейству немецких Леопардов 2ПЛ и финских ББМ «Росомак» добавились еще южно-корейские K2 Black Panther.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:59
    +2
    Скоро ещё и РСЗО Корейские поступят, считай MLRS на колесном шасси.
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 14:02
    0
    По "писанию старцев-польша следующая после Куева wassat а затем турки" Константинополь будет возвращен Греции." Писание,это одно-а как оно пойдет дальше.... будем посмотреть
  5. Комментарий был удален.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 14:09
    +1
    Корейцы делают вещи, самолеты, танки, Ракета-носитель ...... Процесс покраски у них более продвинутый, чем в Китае, шпатлевка гладкая и ровная матовая.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:18
    +2
    Все войска данной дивизии сосредоточены на южном фланге Калининградской области
    Не исключено, что возможно придется и южно-корейские танки российским солдатам уничтожать. У западного мира мозги точно на место не встанут.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:30
    +1
    "Сосредоточены на южном фланге Калининградской области"...
    Это вообще о чём таком написано?