В Польшу прибыли очередные корейские ОБТ K2 Black Panther

Министр обороны Мариуш Блащак сообщил о прибытии в порт Гдыня для нужд польских войск очередной партии закупленных в Южной Корее танков K2 Black Panther, состоящей из 6 машин, сообщается в издании TurDef. Это последние танки, запланированные к поставке в текущем году.
Данные машины будут переданы 20-й механизированной бригаде 16-й механизированной дивизии. Все войска данной дивизии сосредоточены на южном фланге Калининградской области. По всей видимости, в планах польского командования К2 являются основой бронетанкового «кулака», нацеленного на российский анклав. Кроме южнокорейских танков, идущих на замену PT-91 Twardy, в 16-ю мд поступают закупленные у Сеула САУ K9 Thunder вместо AHS Krab. Возможно, что и PT-91, и Krab уже отсутствуют в подразделениях, будучи переданными ВСУ.
20-я мбр, которой передаются южнокорейские танки, располагается на юго-западном направлении относительно Калининграда. Также К2 должны поступать на вооружение 15-й мбр 16-й мд, которая дислоцирована ближе к юго-восточным подходам к российскому анклаву.
Всего в 2023 году Варшава должна была получить 18 ОБТ данного типа. С учетом прошлогодних поставок теперь на вооружении польской армии состоит 28 К2. Всего было закуплено 180 единиц за $3,4 млрд с пакетом обучения и логистики. Закрытие контракта ожидается в 2025 году.