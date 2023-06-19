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На Средне-Невском ССЗ прошла церемония закладки одиннадцатого корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»

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На Средне-Невском ССЗ прошла церемония закладки одиннадцатого корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»

Фото иллюстрационное



В Санкт-Петербурге заложили очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит". Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе сегодня, 19 июня, с участием руководства ВМФ РФ, ОСК, администрации города и представителей завода.

Новому тральщику приказом главкома ВМФ РФ Николая Евменова присвоено имя "Дмитрий Лысов" в честь капитан-лейтенанта советского ВМФ, командира тральщика Т-120 Северного флота, погибшего в 1944 году. Корабль стал одиннадцатым кораблем ПМО проекта 12700, заложенным на Средне-Невском ССЗ. Тральщик предназначен для Северного флота, передача запланирована на 2025 год.

Тральщики - это пахари моря. Их должно быть много

- заявил главком ВМФ добавив, что корабли данного проекта хорошо зарекомендовали себя, поэтому было принято решение о строительстве второй серии.

После установки закладной секции в матрицу, корабелы приступят к формированию корпуса тральщика. В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки займет около двух суток. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    0
    Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.
    . Всё это, конечно, радует... вот только нафаршированы эти корабли должны быть СОВРЕМЕННОЙ ЭФФЕКТИВНО ТЕХНИКОЙ, системами, по самое, самое... выше ватерлинии!!!
    И тут вопросы к импортозаместителям... как там у нас с современной, эффективной техникой??? Есть чем... не похвастаться, нет, ОБЕСПЕЧИТЬ армию и флот, всем необходимым???
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: rocket757
      И тут вопросы к импортозаместителям

      Это к Тимохину вопрос! Он вам щас песню споет " Пропала Родина родная"!!!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:26
    +5
    ⚡️⚡️⚡️Буквально в эти минуты силами 429 полка,в состав которого входит и наш батальон "Шторм.Осетия", мы взяли н.п.Пятихатки.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:30
      -3
      У нас эти "Пятихатки" преподносили как хитрый план, когда наши уходят, туда заходят всушники, их долбят артой нанося огромные потери. Выходит, наши решили сменить там "мясо"?
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:27
    -1
    ""Тральщики - это пахари моря. Их должно быть много""
    Их должно быть дофига.
    Вот интересно, если только сейчас, наше МО открыло для себя "крылышки у чугуния", что они скажут на Mk 64 Quickstrike-J и GBU-62 Quickstrike-ER?
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:26
      +2
      Цитата: Копчёный
      что они скажут на Mk 64 Quickstrike-J и GBU-62 Quickstrike-ER?

      Ответят Су-35 и ЗРК Триумф!
      Цитата: Копчёный
      Вот интересно

      А у вас с авиацией как дела?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:38
        0
        Уверенный пользователь "Альбатроса" и "Драйдеккера" в Rise of Flight. А что?
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:30
    +1
    Ну дай бог!!! 7 футов под килем. Молодцы!!!!
  5. Orso
    Orso Сегодня, 14:14
    +1
    При современном развитии минно-торпедного вооружения и средств доставки у супостатов, необходимо продолжать данную серию тральщиков, минимум еще 12 кораблей на все флоты.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:42
      +1
      Наверное многовато... 8 на ТОФ и по 4 на остальные флота. Это необходимый минимум. Если не будут базовые тральщики другого проекта строить, то для полной замены советской постройки кораблей надо, конечно, еще много....
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:50
    +2
    Заложили 11 тральщик из серии в 12 тральщиков. Думаю необходимо этот проект продолжить и насыщать флоты этими тральщиками. Дмитрий Лысов будет строиться для СФ. Он обладает ГАСом на корабле и на автономном телеуправляемом подводном аппарате. Они хорошо попрактиковались в Балтийском море на поиске и уничтожении мин Второй Мировой войны.
  7. Codett
    Codett Сегодня, 15:45
    0
    Новость хорошая, но тральщиков нужно намного больше, современных тральщиков у ВМФ России как кот наплакал, а ведь это очень важный класс кораблей, особенно для Балтики и черного моря.