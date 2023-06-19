На Средне-Невском ССЗ прошла церемония закладки одиннадцатого корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»

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В Санкт-Петербурге заложили очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит". Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе сегодня, 19 июня, с участием руководства ВМФ РФ, ОСК, администрации города и представителей завода.
Новому тральщику приказом главкома ВМФ РФ Николая Евменова присвоено имя "Дмитрий Лысов" в честь капитан-лейтенанта советского ВМФ, командира тральщика Т-120 Северного флота, погибшего в 1944 году. Корабль стал одиннадцатым кораблем ПМО проекта 12700, заложенным на Средне-Невском ССЗ. Тральщик предназначен для Северного флота, передача запланирована на 2025 год.
Тральщики - это пахари моря. Их должно быть много
- заявил главком ВМФ добавив, что корабли данного проекта хорошо зарекомендовали себя, поэтому было принято решение о строительстве второй серии.
После установки закладной секции в матрицу, корабелы приступят к формированию корпуса тральщика. В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки займет около двух суток. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение.
Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.